Meghan Markle ist in Topform! In ihrem Lifestyleblog und zahlreichen Interviews gewährt sie Einblicke in ihre Fitness- und Ernährungsroutinen und verrät ihren absoluten Lieblings-Snack. Der gesunde Geheimtipp kann auch uns beim Abnehmen helfen!

Zwei kleine Kinder, wenig Schlaf, viele Reisen, psychische Belastungen durch die Streitereien mit der Royal Family - und trotzdem strahlend fit. Meghan Markle beherrscht die Kunst, in Form zu bleiben. Aber wusstest du, dass süßer Genuss auch in ihrem Ernährungsplan Platz hat? Ihr Lieblings-Snack ist nicht nur lecker, sondern auch gesund: Äpfel mit Nussmus! Klingt vielleicht ungewöhnlich, aber diese Kombination ist absolut köstlich.

Du interessierst dich für Meghan Markles Lifestyle-Tipps? Gesunde Ernährung, Yoga und Journaling stehen bei ihr hoch im Kurs. Noch mehr zum Figur-Geheimnis von Meghan Markle: Diese 3 Lebensmittel halten sie schlank.

Im Clip: Vorsicht, diese gesunden Snacks sind eigentlich ungesund!

Die Bedeutung von gesunden Snacks während einer Diät

Während einer Diät sind Snacks nicht einfach nur eine Nebensache. Sie können die Grundlage für Erfolg oder Misserfolg bilden. Wenn du dich überwiegend gesund und kalorienarm ernährst, zwischendurch aber ständig zur Chips-Tüte und Schokolade greifst, dann geht das Abnehmen schnell nach hinten los. Meghan Markle hat einen süßen Favoriten gefunden, der ihren Weg zu einer schlanken Figur unterstützt: Äpfel mit Nussmus. Denn statt leeren Kohlenhydraten sind gesunde Alternativen wie diese perfekt zum Abnehmen geeignet. Das Protein im Nussmus hält dich länger satt und schmeckt köstlich - eine geniale Kombination!

Auch interessant: Lebensmittel wie Haferflocken und Zitrusfrüchte sind wahre Fett-Killer.

Äpfel mit Nussmus: Eine schmackhafte und nährstoffreiche Option

Meghan schwört auf die Einfachheit und Wirksamkeit von Äpfeln mit Nussmus. Ein knackiger, süßer Apfel enthält gerade einmal 70 Kalorien und 0,1 Gramm Fett. Doch seine wahre Kraft liegt im Ballaststoffgehalt und Pektin, das Abfallstoffe im Körper schnell beseitigt und die Verdauung ankurbelt. Unser Tipp: Iss den Apfel mit Schale - hier verbirgt sich der Großteil der Antioxidantien und Ballaststoffe.

Die Verbindung von Äpfeln mit nährstoffreichen Nüssen ist ein Geniestreich. Omega-3-Fettsäuren, die sich in Nüssen finden, sind essenziell für den Körper und zusammen mit Bewegung eine wahre Unterstützung beim Abnehmen. Nüsse bieten zudem eine Fülle an Mineralstoffen und Vitaminen, die dem Körper in vielfacher Hinsicht zugute kommen.

Diät-Drinks, die garantiert funktionieren: So nimmst du mit Apfelessig und Zitronenwasser ab! Diese 5 unscheinbaren Angewohnheiten machen dick! Wir verraten, worauf du achten solltest, um gesund abzunehmen.

Entdecke die Nussvielfalt jenseits von Peanut Butter!

Während Erdnussbutter zweifellos lecker und gesund ist, gibt es eine Fülle anderer Nussmuse, die genauso köstlich und nährstoffreich sind - von Cashew über Haselnuss bis hin zu Pistazien und mehr. Doch bevor du dich in den Genuss dieses Snacks stürzt, achte auf die Qualität deines Nussmuses.

Ein Blick auf die Zutatenliste verrät alles: Weniger ist hier mehr! Natürlichkeit und Reinheit stehen im Vordergrund, frei von unnötigem Zucker oder zugesetztem Öl. Ein Besuch im Bioladen ist eine gute Entscheidung. Der Preis lohnt sich für deine Gesundheit.

Die Konsistenz ist ebenfalls ein Indikator: Echtes Nussmus ist sanft und zeigt natürliches Öl an der Oberfläche. Einfach gut umrühren, und schon hast du das perfekte Mus für deinen Genussmoment!"

Sparsam bleiben bei der Verwendung von Nussmus

Nüsse bieten unzählige gesundheitliche Vorteile, sind allerdings auch kalorienreich. Somit empfiehlt Meghan, das Nussmus sparsam einzusetzen. Einfach ein wenig auf eine Apfelscheibe streichen und den köstlichen Snack in vollen Zügen genießen.

Du willst schnell und effektiv abnehmen? Mit diesen 5 Morgenroutinen purzeln die Pfunde.

Ganzheitlicher Ansatz für eine erfolgreiche Diät

Eine Diät basiert nicht allein auf gesunden Snacks. Ein ausgewogener Lebensstil mit Bewegung an der frischen Luft, ausreichend Schlaf und einer überwiegend gesunden Ernährung ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Deine Geschmacksnerven werden sich mit der Zeit an die Umstellung gewöhnen, und schon bald wirst du dich nach diesem leichten und schmackhaften Snack sehnen, der nicht nur deinen Gaumen, sondern auch deine Figur verwöhnt.