Millie Bobby Brown: Wie reich ist der "Stranger Things"-Star?

Dass Millie Bobby Brown Schauspielerin werden würde, war schon früh klar. Doch es dauerte eine Weile, bis der große Erfolg kam. Mittlerweile ist sie aus dem Netflix-Kosmos nicht mehr wegzudenken und hat vermutlich noch eine große Karriere vor sich - inklusive Millionen-Gagen.

Im düsteren Anti-Märchen "Damsel" kämpft Millie Bobby Brown (20) gegen einen Drachen und stellt damit altbackene Prinzessinnen-Klischees auf den Kopf. Der Durchbruch der jungen Britin liegt aber bereits einige Jahre zurück: Als mysteriöses Mädchen Elf mit psychokinetischen Fähigkeiten ist sie Science-Fiction-Fans schon seit 2016 aus der TV-Serie "Stranger Things" bekannt.

Weitgereistes Mädchen

Die im andalusischen Marbella geborene und ab ihrem vierten Lebensjahr in Großbritannien aufgewachsene Millie ist das dritte von vier Kindern des britischen Maklers Robert Brown und dessen Ehefrau Kelly, einem ehemaligen Model, das heute als Managerin der berühmten Tochter arbeitet. 2011 zog die Familie nach Florida, USA, wo Casting-Agent:innen in Schauspiel-Workshops für Kinder recht schnell das Potenzial der kleinen Millie erkannten.



Um ihre Karriere voranzutreiben, zog die Familie 2013 nach Los Angeles, wo sie schnell Rollen in TV-Serien wie "NCIS", "Modern Family" oder "Grey's Anatomy" ergatterte. Allerdings blieb es zunächst bei kleinen Parts, die nicht allzu viel Geld einbrachten, und so zog die Familie, fast pleite, nach einer Weile zurück nach Großbritannien.

Kahl-Rasur für den Erfolg

Doch es ging bald zurück in die USA: Unter der Bedingung, dass sie sich die Haare abrasierte, erhielt Millie 2015 den Zuschlag für die Hauptrolle in "Stranger Things", einer TV-Serie, die in Atlanta gedreht wurde. Ein Hauptgewinn: Pro Folge soll sie anfangs 20.000 US-Dollar (ca. 18.300 Euro) bekommen haben, bald aber bereits umgerechnet rund 324.000 Euro. Aktuell gibt es 34 Episoden in vier Staffeln, eine finale fünfte Staffel ist seit Januar im Dreh.



Seitdem ging es für die 20-Jährige weiter bergauf. Auch als Model ist sie erfolgreich (unter anderem für Calvin Klein). Zudem besitzt sie eine eigene Kosmetiklinie, Florence By Mills. Ihr aktuelles Vermögen schätzt das Portal "Celebrity Net Worth" auf 14 Millionen US-Dollar (ca. 12,83 Millionen Euro). Nicht schlecht für jemanden, der in den USA noch nicht mal als volljährig gilt!



Sie ist überdies die jüngste Person, die jemals in die "Time"-100-Liste aufgenommen wurde, die die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aufzählt.

Teurer Verlobungsring

Wertanlage mit Wow-Effekt: Millies Verlobungsring soll 150.000 US-Dollar (ca. 137.500 Euro) gekostet haben. Andere Schätzungen sprechen von "nur" etwa der Hälfte. Immer noch genug, um das Liebesglück mit Partner Jacob Hurley Bongiovi (21) angemessen nach außen strahlen zu lassen. Seit drei Jahren sind die beiden bereits ein Paar. Wer übrigens beim Nachnamen des Verlobten nun aufgehorcht hat: Ja, Jacob ist einer der Söhne von Rockstar Jon Bon Jovi (62) und dessen Ehefrau Dorothea Rose Hurley (61).

Pendelei zwischen USA und Europa

Wenn Millie nicht auf Reisen ist, lebt sie abwechselnd in London oder mit ihrer Familie in einem Haus in einem Vorort von Atlanta, wo auch ihr Liebster ein und aus geht. Wie viel die Atlanta-Villa wert ist, ist nicht bekannt. Expert:innen schätzen sie auf 1 Million US-Dollar (ca. 920.000 Euro). Millie besitzt zudem mehrere Autos, darunter einen Mercedes-Benz V-Class Marco Polo für umgerechnet 64.000 Euro, einen Mini-Cooper für 24.500 und einen Cadillac Escalade für 92.000 Euro sowie diverse teure Handtaschen, deren Wert gern mal in die Tausende geht.



Darüber hinaus spendet sie aber auch regelmäßig für wohltätige Zwecke und wurde unter anderem bereits mit 14 Jahren zur Sonderbotschafterin des Kinderhilfswerks UNICEF.

