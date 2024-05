Neuer Dating-Trend: Steckst du in einer Delusionship fest?

Nicht nur auf TikTok wird das Dating-Phänomen Delusionship aktuell diskutiert. Bist auch du ein "Delulu" und hängst einer imaginären Liebe nach?

Delusionship: Das steckt hinter dem Dating-Trend

Anziehungskräfte lassen sich schwer erklären und sind ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren. Das kann eine körperliche Anziehung sein, eine Anziehung auf intellektueller Ebene oder auch die reine Vorstellung von einer Person, die plötzlich starke Gefühle in uns auslöst. Wir fühlen uns zu jemandem hingezogen, den wir vielleicht noch nicht einmal richtig kennen. Das ist nicht nur aufregend, sondern kann auch leicht beängstigend sein. Wahrscheinlich gibt es niemand gerne zu, aber wir alle haben so etwas schon mal erlebt - eine Schwärmerei für jemand Unbekanntes. Auf der Social-Media-Plattform TikTok geht dieser Dating-Trend nun viral.

Die sogenannte "Delusionship" bezeichnet konkret die Verliebtheit in einen Menschen, zu dem es keine direkte Beziehung gibt. Dabei kann es sich um eine flüchtige Bekanntschaft handeln, ein Match auf einer Dating-App oder jemanden, den man jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit sieht. Unter Umständen kann es das sogar ein Promi sein. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern "Delusion" (deutsch: Einbildung) und "Relationship" (deutsch: Beziehung) zusammen. Es geht also im Grunde um die Vorstellung von einer Beziehung, die nur gedanklich abläuft.

Test: Bist du in einer Delusionship?

Denkst du auch ständig mit einem Kribbeln im Bauch an jemanden, den du kaum kennst? Ob du in einer Delusionship steckst, verrät dir dieser Test. Solltest du die folgenden Fragen mit "Ja" beantworten, bist du offenbar ein Delulu, wie sich Betroffene auf TikTok selbst nennen.

Denkst du ununterbrochen an jemanden, mit dem du eigentlich keinen Kontakt hast? Stellst du dir eine gemeinsame Zukunft vor, ohne dass ihr euch jemals getroffen habt? Verschließt du dich anderen Dating-Chancen, weil du ihn oder sie nicht aus dem Kopf bekommst?

Ist eine Delusionship gefährlich?

Ununterbrochen an jemanden zu denken, ist nicht nur beflügelnd, sondern auch ziemlich anstrengend. Insbesondere dann, wenn die Gefühle nicht erwidert werden oder die Chance auf ein echtes Kennenlernen aussichtslos erscheint. Grundsätzlich ist eine Delusionship nicht gefährlich. Wir alle hängen hin und wieder in Tagträumen fest und es kann durchaus schön sein, sich kurz mal aus dem Alltag wegzudenken und in andere Welten zu vertiefen. Das kann sogar dabei helfen, herauszufinden, welche Eigenschaften jemand für eine echte Beziehung mitbringen sollte. Gefährlich wird eine Delusionship erst dann, wenn die Grenze zur Realität verschwimmt und aus einer Träumerei eine Obsession wird.

Natürlich kann es leicht passieren, dass wir unseren Schwarm idealisieren und er oder sie gar nicht so ist wie in der eigenen Vorstellung. Sollte es die Möglichkeit geben, sei doch so mutig und frage nach einem Date! Was hast du schon zu verlieren? Ist dein Traummann oder deine Traumfrau unerreichbar, wird es früher oder später Zeit, dich auf etwas Neues zu konzentrieren.