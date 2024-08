Sommer-Horoskop 2024: Diese Sternzeichen leiden an schlimmen Liebeskummer

Einigen Sternzeichen steht eine kühle Sommersaison bevor. Unser Liebes-Horoskop verrät, wer heiße Abenteuer lieber meiden sollte und wer langfristig für seine Geduld belohnt wird.

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

Der Sommer 2024 bringt spezielle astrologische Konstellationen, die zur Selbstreflexion anregen. In den Monaten Juni, Juli und August führen sie dazu, dass die Liebe für einige Sternzeichen auf Sparflamme köchelt. Diese Monate bieten aber die Chance, innere Stärke zu entwickeln und durch persönliches Wachstum auf zukünftige Beziehungen vorbereitet zu sein. In dieser Zeit könntest du deine Erwartungen an die Liebe realistisch überprüfen, anstatt dich in oberflächlichen Sommerflirts zu verlieren. Vielleicht tut dir diese Zeit alleine sogar richtig gut!

Im Clip: Kennst du dein Mondzeichen? Es verrät viel über deine Persönlichkeit!

Stier: Geduld ist gefragt

Für den Stier könnte die Liebe diesen Sommer eine langsamere Entwicklung nehmen. Mit Venus, die hinter der Sonne verdeckt ist, bricht eine Zeit der Selbstreflexion und des persönlichen Wachstums an. Es ist eine Periode, in der du lernen kannst, deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen - was dich langfristig in zukünftigen Beziehungen stärken wird. Also "slow down" und durchatmen! Mr. oder Mrs. Right wird schon noch in dein Leben treten, wenn die Zeit reif ist.

Anzeige

Anzeige

Jungfrau: Prüfe, was wirklich zählt

Als analytische Jungfrau könntest du diesen Sommer dazu neigen, in der Liebe zu kritisch zu sein. Insbesondere mit dir selbst. Der Stern Spica in der Jungfrau ermahnt dich, nach inneren Werten, statt nach perfekten Umständen zu suchen. Echte und beständige Verbindungen benötigen eben Zeit, um zu reifen. Nimm dir diese Zeit, um an möglichen Selbstzweifeln zu arbeiten und dich auf Selbstliebe zu konzentrieren. Dadurch wirst du früher oder später auch jemanden finden, der/die deine Kirsche auf der Sahnetorte ist.

Anzeige

Anzeige

Schütze: Baue auf festem Grund

Saturns Einfluss verlangt von Schützen, diesen Sommer in der Liebe vorsichtiger zu sein. Verlier dich nicht zu sehr in heißen Sommerflirts, die dich aus dem Gleichgewicht bringen können. Es ist eine Zeit, sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren und auf stabile Beziehungen zu bauen. Genieß den Sommer lieber mit deinen Freund:innen, der richtige Mensch wird zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben kommen! Suche nicht zu intensiv nach der Liebe, lass sie auf dich zukommen! Geduld und Beständigkeit könnten die Schlüssel zu einer dauerhaften Beziehung für dich sein.

Anzeige

Anzeige

Zwillinge: Kommunikation ist der Schlüssel

Nach einer lebhaften Frühlingssaison könnten Zwillinge diesen Sommer feststellen, dass tiefere kommunikative Herausforderungen in der Liebe auf sie warten. Es kann sein, dass du jemanden gedatet hast, der oder die dir sehr viel Energie geraubt hat. Nimm dir also Zeit, um inneren Frieden zu finden - so schaffst du Platz für Neues! Ehrliche Gespräche schaffen echte emotionale Verbindungen, auch wenn das bedeutet, erst einmal Missverständnisse auf dem Weg zu räumen.

Löwe: Zeit für Selbstliebe

Für Löwen war das letzte halbe Jahr vermutlich eine emotionale Achterbahnfahrt. Unten angekommen, gilt es nun erst einmal wieder auf sicheren Beinen zu stehen und nach Luft zu schnappen. Du solltest dir Zeit nehmen, um nach den Hochs und Tiefs zurück zu deiner Mitte zu finden. Es wäre besser, diesen Sommer eine Pause in der Suche nach "The One" einzulegen. Nutze die nächsten Wochen lieber, um dich auf dein persönliches Wachstum zu konzentrieren. Deine charismatische Ausstrahlung wird zurückkehren und die Leidenschaft in zukünftigen Beziehungen neu entfachen.

Anzeige

Widder: Initiative ergreifen zahlt sich aus

Mars, dein herrschender Planet, könnte sich zurückhalten, was deine übliche Energie in der Liebe dämpft, lieber Widder. Du verbringst anders als gewohnt vermutlich gerne Zeit alleine in der Natur. Solltest du allerdings jemanden kennenlernen wollen, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich aus deinem Versteck zu wagen. Du solltest initiativ bleiben und selbst den ersten Schritt machen. Nur so kann sich die Gelegenheit ergeben, jemanden kennenzulernen, der oder die dich wirklich begeistert.