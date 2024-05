Studien zeigen: So wichtig ist das Nachspiel nach dem Sex!

Dass das Vorspiel ein wichtiger Bestandteil von Sex ist, da sind sich die meisten wohl einig. Aber was passiert eigentlich in der Nachspielzeit? Springst du sofort nach dem Orgasmus auf und gehst duschen? Schlaft ihr direkt ein? Studien zeigen, wie wichtig die Momente nach dem Geschlechtsverkehr für die Zufriedenheit in der Beziehung sind.

Nach dem Sex ist vor dem Sex

Wusstest du, dass laut mehreren Studien, die in den "Archives of Sexual Behavior" veröffentlicht wurden, eine einzige kleine, liebevolle Geste nach dem Sex die Zufriedenheit in einer Beziehung erheblich steigern kann? Die Forscherinnen Amy Muise, Elaine Giang und Emily A. Impett von der Universität Toronto haben in ihren Untersuchungen herausgefunden, dass die Zeitspanne kurz nach dem Geschlechtsverkehr einen bedeutenden Einfluss auf die Zufriedenheit in der Beziehung hat, besonders für Frauen. Die Intimität, die nach dem Sex erlebt wird, spielt eine entscheidende Rolle für das Glück und die Stabilität von Partnerschaften.

Nachspielzeit beim Liebesspiel: Ergebnisse der Studie

Für die Studie haben die Forscherinnen 335 Personen, die in festen Partnerschaften leben, befragt. Sie wollten wissen, wie lange der Geschlechtsverkehr dauert, wie viel Zeit die Menschen ohne Sex mit dem Partner oder der Partnerin verbrachten - und ob und wie lange sie sich nach dem Sex noch nahe waren. Auch die Zufriedenheit im Sexualleben und in der Beziehung wurde erfragt. Die Ergebnisse der ersten Studienphase legten nahe, dass Menschen, die dem Nachspiel mehr Zeit widmeten, im Allgemeinen glücklicher und zufriedener waren.



In der zweiten Phase der Studie wurden die Teilnehmer:innen gebeten, über einen Zeitraum von drei Wochen täglich Auskunft über ihren Alltag und ihr Wohlbefinden zu geben. Die Datenerhebung wurde nach drei Monaten wiederholt. Zunächst sah es so aus, dass vor allem Frauen ein Nachspiel als besonders erfüllend empfanden. Ein paar Monate später konkretisierten die Forscherinnen aber, dass dies für alle Geschlechtsidentitäten gilt. Je mehr Zuneigung (vor allem eben nach dem Sex), desto erfüllter die Beziehung.

Kritik an der Nachspiel-Studie

Die Studien belegen einen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit in der Beziehung und Kuscheln nach dem Sex. Aber: Sind Beziehungen erfüllter, weil die Menschen anschließend kuscheln? Oder kuscheln Partner:innen eher nach dem Sex, wenn sie in einer erfüllten Beziehung leben?



Was man sagen kann: Wer aktiv an einer Beziehung arbeiten und die Intimität langfristig stärken will, sollte nicht direkt nach dem Sex aufspringen oder etwa mit einem Blick aufs Smartphone die Stimmung verderben. Die Momente nach dem Geschlechtsverkehr können genauso intim sein wie der Akt selbst. Streichelt und umarmt euch noch ein paar Minuten oder liegt einfach in der Löffelchen-Stellung da. Vielleicht ist nun auch der richtige Zeitpunkt für eine Liebeserklärung? Und wenn ihr das dringende Bedürfnis habt zu duschen, dann macht das doch gemeinsam!

Auch interessant: Hast du schon mal vom Orgasm Gap gehört? Hier erklären wir dir, warum Frauen seltener zum Höhepunkt kommen. Hast du einen Plan B? Wir verraten dir, wie viele Menschen einen Notfall-Partner haben.