Das Wichtigste in Kürze Jede:r Vierte hat bereits Erfahrungen mit Betrugsmaschen gemacht.

In der Regel ist das Geld nach so einem Betrug verloren.

Es gibt mehrere wichtige Hinweise, an denen du betrügerische Fallen erkennen kannst.

Auch vor Betrugsmaschen im Urlaub solltest du dich vorsehen.

Falsche Versprechungen und Fake-Webseiten locken Urlaubsbuchende in eine Falle. Wie du dich vor den Betrugsmaschen schützen und im Urlaub sicher entspannen kannst, erfährst du hier!

Betrug bei der Urlaubsbuchung

Du bist urlaubsreif und die Vorbereitungen für deine nächste Reise stehen an? So schön ein temporärer Tapetenwechsel auch sein mag, ganz so einfach ist es nicht (immer). Du musst zunächst erstmal entscheiden, wo es hingehen soll. Falls du da schon ganz klare Vorstellungen hast, ist das natürlich super und du kannst diesen Schritt überspringen.



Falls du noch Inspiration brauchst: Wir haben die schönsten Reiseziele 2023 für dich gefunden. Außerdem erscheint jährlich eine Risk Map, die vor gefährlichen Zielen warnt. Willst du einen Backpacking-Urlaub machen? Dann solltest du das unbedingt einpacken! Check doch vorher auch nochmal, ob du deinen Reisepass verlängern lassen musst.



Danach geht es auch schon ans Konkretisieren – was genau möchtest du in deinem Urlaub machen, wie kommst du dorthin und wo übernachtest du? Jetzt heißt es Preise checken und Angebote vergleichen, schließlich macht der Urlaub gleich noch mehr Spaß, wenn du ein wenig Geld sparst und danach nicht vollkommen pleite bist. Wir haben hier ein paar Tricks, die dir helfen bei der Urlaubsbuchung richtig Geld zu sparen. Und so findest du die günstigsten Flüge!

Doch wo fängt man da am besten an? Schließlich existieren unzählige Webseiten mit Preisvergleichen und Schnäppchen, die angeblich nur dazu da sind, uns die Urlaubsbuchung zu erleichtern. Doch die lassen sich unmöglich alle durchforsten, selbst wenn es immer eine gute Idee ist, etwas Zeit in die Planung zu investieren. Und dann sind da noch die "Anbieter:innen" die es gar nicht gut mit uns meinen und statt Urlaub nicht mehr als heiße Luft verkaufen. Wer jetzt denkt "Das kann mir auf keinen Fall passieren!", liegt falsch. Betrügerische Webseiten können sehr professionell aussehen und unterscheiden sich oft überhaupt nicht von den vertrauenswürdigen Reiseportalen. Außerdem gibt es auch Angebote, die zwar auf seriösen Plattformen zu finden sind, aber trotzdem auf Betrugsseiten verlinken.

Diese Tipps schützen

Laut einer vom Online-Portal Airbnb in Auftrag gegebenen Studie musste in Deutschland bereits jede:r Vierte Erfahrungen mit Betrugsmaschen machen. In der Pressemitteilung, die gemeinsam mit dem Verein "Deutschland sicher im Netz" herausgegeben wurde, hieß es außerdem, dass unter den 2098 Teilnehmenden die meisten der Opfer zwischen 26 und 41 Jahre alt sind. 28 Prozent der Betrugsopfer verloren dabei Geld in Höhe von 100 bis 1000 Euro.

Und als wäre die Enttäuschung nicht schon schlimm genug, ist das Geld in den meisten Fällen für immer weg. Fies, wenn du eigentlich die schönste Zeit des Jahres damit verplant hattest. Deshalb solltest du darauf unbedingt achten, wenn du Urlaub buchen willst:

Vorsicht bei Überschnäppchen

Das Angebot klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann ist es das meistens auch! Bitte nicht falsch verstehen, natürlich kann man immer mal das Glück haben, ein absolutes Schnäppchen zu finden, und günstiger Preis heißt nicht gleich, dass hier Betrüger:innen am Werk sind.

Webseiten genau prüfen

Es ist ratsam, die kleinen Details im Auge zu behalten und so die Website vor Buchung genauer zu überprüfen. Wie du das machst? Zunächst sollte die URL mit "HTTPS" beginnen. Des Weiteren ist das Impressum ganz wichtig. Hier solltest du Name, Adresse und weitere nötige Details finden können, die wirklich jede (!) seriöse Webseite besitzt. Sieh dir auch den Onlineauftritt im Allgemeinen an – wirkt die Webseite professionell?

Webseiten vergleichen

Gerade bei unabhängigen Anbieter:innen lohnt es sich, eine Suchmaschine zu nutzen und ebenfalls danach zu schauen, ob das Angebot auf anderen Webseiten verfügbar ist. Beispielsweise haben die meisten Hotels und Hostels, die du auf Booking.com finden kannst, eine eigene professionelle Webseite – und umgekehrt. Gib einfach mal den Namen deiner Fluglinie und den deines Hotels bei einer Suchmaschine ein. Zudem empfehlen wir, nach Reviews und Erfahrungen anderer zu suchen.

Google Streetview nutzen

Tatsächlich passiert es immer wieder, dass die Unterkunft entweder nicht wie versprochen aussieht oder gar nicht erst existiert. Google Street View ist eine gute Möglichkeit, einen kleinen Blick auf das Ferienhaus oder das Hotel zu werfen. Ein wichtiger Hinweis: Checke dabei das Datum der letzten Aktualisierung! Es kann auch sein, dass noch veraltete Bilder online sind und es sich dann doch gar nicht um einen Betrug handelt.

Besondere Vorsicht bei Drittanbietern

Du buchst über eine der gängigen Schnäppchenseiten? Insbesondere für Flüge gibt es unzählige Drittanbieter, die dir den besten Preis versprechen. Hierbei kann es jedoch nicht nur zu einem Betrug im klassischen Sinne kommen. Auch versteckte Kosten sind immer wieder die Regel oder der Wegfall jeglicher Absicherungen und Rechte, falls es zu Flugausfällen oder ähnlichem kommt.

Rückwärtssuche von Bildern

Du fragst dich, ob die Fotos deiner Unterkunft womöglich einfach von einer anderen Webseite gestohlen wurden? Das lässt sich ganz einfach herausfinden und zwar indem du die Rückwärtsbildsuche von Google nutzt. So funktioniert's: Einfach auf Google Bilder klicken und dein Bild uploaden. Die Suchergebnisse verraten dir, ob die Location tatsächlich an einem anderen Ort liegt.

Vorsicht bei Vorkasse

Es gibt durchaus auch seriöse Anbieter:innen, bei denen du in Vorkasse gehen musst, wie zum Beispiel bei Airbnb. In den meisten Hotels zahlst du allerdings vor Ort. Falls du das Geld vorab überweist, solltest du dir unbedingt sicher sein, dass das Onlineportal wirklich seriös ist.

Betrugsmeldungen checken

Die Branchenverbände VDFA und DFV bieten einen besonders guten Service an: Sie haben Websites im Netz, auf denen aktuelle Betrugsmeldungen gebündelt werden. Ist die Domain, über die du buchen möchtest, dort aufgelistet, herrscht Klarheit. Aber Vorsicht: Es kann sich auch um Betrüger:innen handeln, wenn die Seite dort nicht zu finden ist.

Zeit nehmen

Unterschätzt und umso wichtiger: Zeit nehmen. Manchmal kannst du Glück haben und findest auf Anhieb das richtige Angebot für dich. Manchmal durchforstest du stundenlang das Internet auf der Suche nach einer bezahlbaren Reise. Das kann anstrengend sein, ist es aber allemal wert! Schließlich kannst du dann im Urlaub auch die Füße hochlegen und dich entspannt zurücklehnen, ohne Angst vor bösen Überraschungen haben zu müssen.

Betrugsmaschen im Urlaub

Abzocke und Betrug passieren leider nicht nur bei der Urlaubsbuchung. Auch vor Ort gibt es jede Menge Touristenfallen, vor denen du dich schützen solltest. Die wohl bekanntesten sind:

Taschendiebe

Taxi-Abzocke

aufdringliche Souvenir-Händler

Geldwechselbetrug

"Geschenkte" Rosen

unberechtigte Kreditkartengebühren

Sei aufmerksam, hab ein Auge auf deine Tasche und lass dich nicht von aufdringlichen Fremden aufhalten!