Sie waren eine der Sensationen aus Show drei: Der Flip Flop ist nicht nur ein Promi (oder Schuh), sondern gleich zwei! Das Rateteam ist baff und spekuliert direkt los: Wer könnte sich unter den Masken verstecken?

Das Wichtigste in Kürze In Folge 1 hatte der Flip Flop orangefarbene Arme und Beine - in Folge 2 blaue. Erst während des dritten Auftritts enthüllt die Maske ihr Geheimnis: Es sind zwei Promis.

Welche Stars das Rateteam unter der Doppekmaske vermutet, liest du hier.

Eine Überraschung nach der anderen

Neben dem Mysterium ist wohl der Flip Flop in der 10. Staffel von "The Masked Singer" die Maske, die für das meiste Aufsehen sorgt. Zunächst in unterschiedlichen Looks, offenbart das Schuhwerk in Show drei sein Geheimnis: zwei Flip Flops - und damit zwei Promis, die unter der Doppelmaske stecken. Das stellt die Spekulationen auf den Kopf. Wer könnte sich hinter dem Sandalen-Duo verbergen - und welchen Bezug könnten sie zueinander haben?

Rick ist sich sicher, es müssen Verwandte sein. Und wenn nicht verwandt, dann eng verbunden.

Sehr, sehr enge Kollegen, die sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Rick Kavanian

In Zusammenhang mit dem Indiz der türkischen Stadt Halfeti fallen Rick als erstes Özcan Cosa und Bastian Bielendorfer ein, die derzeit mit "Bratwurst und Baklava" im TV zu sehen sind. Da Bastian allerdings knapp zwei Meter groß ist, könnte das in der Maske etwas eng werden.

Also geht das Rateteam weiter - auf der Fährte der Geschwister. Palina könnte sich sogar Zwillinge vorstellen. Wie die Fans in der App tippt auch sie auf Heiko und Roman Lochmann.

Rategast Wotan Wilke Möhrig ist stattdessen beim Zauberduo und Geschwister-Paar Ehrlich Brothers, Chris und Andreas Ehrlich.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel

Oder was ist mit den Wolter-Zwillingen Dennis und Benjamin von "World Wide Wohnzimmer"? Bekannte Geschwister oder gar Zwillinge scheint es doch mehr zu geben als zunächst gedacht.

Was ist denn mit Bill und Tom? Rick Kavanian

Bill und Tom Kaulitz sind die internationalsten Namen, die während der Ratezeit aufkommen. Ob sie vielleicht eine Ferienwohnung in Halfeti haben, wo sie niemand erkennt? Palina bekräftigt diesen Tipp: "Die sind ja immer am Jetsetten, ich denke, die brauchen immer Flip Flops im Flugzeug."

Wer ist es wirklich?

Die Tipps scheinen auch bei den User:innen der Joyn App anzukommen - vor allem Heiko und Roman Lochmann, die Ehrlich Brothers und die berühmten Kaulitz-Zwillinge sind in den Abstimmungen weit oben.

Welches Promi-Duo sich am Ende wirklich unter dem Flip Flop versteckt, siehst du in der Show. Jeden Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.