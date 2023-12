Der Kiwi bei "The Masked Singer" 2023: Fans vermuten Uwe Ochsenknecht unter der entzückenden Maske!

Anzeige

Der Kiwi macht sich bereit: Er ist der erste neuseeländische Vogel seiner Art, der hoch fliegen will. Ob ihm das auf der großen "The Masked Singer"-Bühne gelingt?

+++ Update, 29. November 2023 +++

Fans sicher: Uwe Ochsenknecht steckt unter dem Kiwi!

Der Kiwi hat in Show 2 zwar seinen Helm verloren, dafür war sein Jungfernflug ein voller Erfolg. © ProSieben / Willi Weber

Ist der Kiwi schon enttarnt? Die Fans sind fest davon überzeugt, einen bekannten Schauspieler unter dem Kiwi erkannt zu haben. Schließlich vermuten beeindruckende 88 Prozent der User:innen auf der Joyn-App aktuell Uwe Ochsenknecht unter der Maske. Ob die Fans bei dem flugbegeisterten Vogel richtigliegen? Die spannende Enthüllung könnte bald bevorstehen - vielleicht ja schon in Show 3!

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update, 26. November 2023 +++

Wer ist der Kiwi? Tipps und Spekulationen

In Folge 2 hat der Kiwi einen kühlen Kopf bewahrt - und erstmals die Lüfte bezwungen! © ProSieben / Willi Weber

Folge 2: Mit "She's Like The Wind" von Patrick Swayze eröffnet der Kiwi die 2. Show der Herbststaffel von "The Masked Singer" 2023. Und siehe da: Der Kiwi fliegt zum ersten Mal! Nach seiner sensationellen Performance hat Rategast Heiner Lauterbach eine starke Vermutung: Uwe Ochsenknecht. Ruth Moschner wirft den Namen Jürgen Vogel in den Ratetopf, musste aber auch an Martin Rütter denken.

Folge 1: Das Rateteam ist nach dem Auftritt vom Kiwi völlig hin und weg. Für Alvaro Soler ist klar: Unter dem Kiwi muss ein professioneller Sänger stecken. Ruth Moschner stellt zunächst den Namen Campino von den Toten Hosen in den Raum. Aber auch Felix Lobrecht und Atze Schröder sind für das "The Masked Singer"-Urgstein heiße Kandidaten. Rategast Jenke von Wilmsdorff hat einige Ideen, wer der Kiwi sein könnte: Neben Barry Gibb nennt er Mark Keller. Ist der Schauspieler und Musiker erneut bei "The Masked Singer" dabei?

Mögliche Indizien zum Kiwi

Der Kiwi ist keine Frucht und moderiert auch nicht den Fernsehgarten.

Er will der erste fliegende Kiwi der Welt sein.

Der Kiwi präsentiert sein Bord-Menü auf seinem Jungfernflug: Kiwi-Air-Sandwich und Currywurst.

Breaking News: Ersten Gerüchten zufolge soll der Kiwi doch nicht fliegen können. Steckt in ihm nur ein Blender?

Ein weiteres Indiz ist eine Möwe.

Das Bord-Personal hat Gurken auf den Augen.

Blamieren oder kassieren? Der Kiwi will zeigen, was in ihm steckt.

Die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Der Kiwi will die Lüfte bezwingen. In der Joyn-App widmen sich die Fans der Frage, welcher Star hinter der Maske stecken könnte. Das sind die häufigsten Tipps:

(Stand: 29. November 2023)

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Kiwi bei "The Masked Singer" 2023

Bei "The Masked Singer" will der Kiwi richtig abheben. Mit Stolz, Mut und Selbstbewusstsein steht der Propeller-Vogel für seine Art. Die ganze Welt soll wissen, wozu er im Stande ist. Wird dem furchtlosen Pionier eine Weltpremiere gelingen - wird er auf der Bühne von atemberaubenden Himmelsabenteuern erzählen?

Brille auf, Kompass ausrichten - und auf geht's!

Dass der Kiwi eine besondere Maske ist, steht außer Frage. Für ihn wurde eine aufwendige Propellerkonstruktion gebaut, die ihn in die Lüfte katapultieren soll. Außerdem hat der Kiwi eine besondere Körperfülle, die es so in dieser Form noch nie bei "The Masked Singer" gab.

