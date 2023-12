Anzeige

Es ist Zeit, den Helm der Marsmaus schweben zu lassen! Wer verbirgt sich unter der intergalaktischen Maske?

Jenke von Wilmsdorff ist die Marsmaus!

In Folge 3 muss die Marsmaus ihren intergalaktischen Helm schweben lassen. Unter der Maske verbirgt sich Jenke von Wilmsdorff. Ein raffinierter Schachzug! Schließlich war der TV-Reporter in der ersten Show im Rateteam zu Gast.

Ganz sicher war er sich anfänglich nicht, ob er lang in der Show bestehen kann - trotz seines Einstiegs in Show 2. "Ich hab schon gedacht, ich flieg in der ersten Show raus", gibt der bekannte Journalist zu. Schließlich sei Gesang nicht gerade seine große Stärke.

Es war das lustigste Experiment, das ich in meinem Leben gemacht hab! Jenke über seine Teilnahme bei "The Masked Singer"

Jenke von Wilmsdorff im Interview

Das waren die Indizien zur Marsmaus

Wer hätte das gedacht? Die Marsmaus hat sich in den eigenen Reihen befunden und war ein Mitglied des Rateteams in Folge 1. Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff steckt im Weltraumkostüm und hat seine starken Gesangseinlagen auf der Bühne präsentiert. "Ich bin froh, dass ich zwei geile Runden mitmachen konnte", erzählt er in der "ProSieben Aftershow" und erklärt, was es mit den Indizien auf sich hat.

Indiz 1: Rotes Radio

Das erste große Indiz ist das rote Radio, das durch das All geschwebt ist. Alec Völkel ergreift das Wort: "Ich hatte zumindest mal gelesen, dass du als Radiomoderator gearbeitet hast." Jenke gibt ihm recht und erzählt von seinem früheren Nebenjob beim Radio.

Indiz 2: Tierspuren und angebissener Apfel

Was es mit den seltsamen Indizien auf der Karte sich hat? "Nach Jenke kommt ja noch was", wirft Moderator Chriastian Düren in den Raum. Sein Nachname: Jenke von Wilmsdorff ist Nachkomme eines Adelsgeschlechts, was ein ungewöhnliches Familienwappen besitzt. Auf diesem ist ein riesiger Marder zu sehen, der in einen Apfel beißt.

Für die Marsmaus endet die Reise in Folge 3

In Folge 3 von "The Masked Singer" 2023 rockt die Marsmaus die Bühne mit "Let Me Entertain You" von Robbie Williams. Trotz starker Performance muss sie sich jedoch letzten Endes zu erkennen geben. © ProSieben / Willi Weber

In Folge 3 muss sich die Marsmaus zu erkennen geben. Die tsarken Gesangsauftritte haben nicht ausgereicht, um die Gunst der Zuschauer:innen zu gewinnen. Alvaro Soler lag mit seinem Tipp, Jenke von Wilmsdorff, somit richtig. Das Rateteam ist aber von der Verschwiegenheit des Fernsehjournalisten schockiert. Schließlich war er in Folge 1 Teil des Rateteams.

Können wir darüber reden, wie du uns eiskalt angelogen hast? Ruth Moschner

