Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" startete am 1. April 2023 in die 8. Runde.

Heute Abend läuft das Finale der 8. Staffel.

Du kannst die neuen Folgen wie gewohnt im TV, im Livestream oder als Wiederholung sehen. Alle Infos dazu kannst du hier nachlesen.

So entgeht dir keine spannende Enthüllung. Hier erfährst du, wie du alle Folgen von "The Masked Singer" in der TV-Ausstrahlung, im Livestream oder im Nachhinein als Wiederholung schauen kannst.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du in den Genuss der neuen Folgen von "The Masked Singer" 2023 kommst.

"The Masked Singer" 2023: Finale (Folge 6) heute live im TV

Seit dem 1. April 2023 steht der Samstagabend auf ProSieben ganz im Zeichen von "The Masked Singer". Immer um 20:15 Uhr geht's los und du kannst live zusehen, wie die spektakulären Masken die Bühne erobern. Auch heute Abend im Finale.

Finale heute online per Livestream sehen

Ist dein Fernseher belegt oder du willst ein anderes Gerät nutzen, steht dir heute beim Finale von "The Masked Singer" 2023 selbstverständlich auch der Livestream zur Verfügung. Mit ihm kannst du das aktuelle ProSieben-Programm streamen, wo du willst.

Wiederholung auf ProSieben

Hast du in der Primetime keine Zeit und willst die Folgen später im TV nachholen, hast du die Möglichkeit, dir die Wiederholung im Fernsehen anzuschauen. Diese kommt im Anschluss an das "red. Spezial" zu "The Masked Singer", etwa gegen 0 Uhr auf ProSieben.

Ganze Folgen online streamen

Nach TV-Ausstrahlung stehen dir alle ganzen Folgen auf Joyn zur Verfügung. Über den Streamingdienst kannst du verpasste Episoden bequem streamen, wann du Lust hast, oder sie dir einfach noch einmal anschauen.

"The Masked Singer" Staffel 8 gibt es jetzt jeden Samstag um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.