Ist SIE der Ork bei "The Masked Singer"?

Wer ist der Ork bei "The Masked Singer" 2022? Lies hier die aktuellen Tipps und Vermutungen der Fans und erfahre auch, welchen Hinweis Matthias Opdenhövel gegeben hat. Eine Sängerin steht bei den Fans derzeit hoch im Kurs, liegen sie richtig?

Im Clip: Indizien zum Ork – er zeigt, was in ihm steckt

Beschwingt swaggt der Ork vor seinem ersten Auftritt bei "The Masked Singer" 2022 auf die Bühne – um dann alle mit "Zitti E Buoni" von Måneskin umzuhauen. Und auch in der zweiten Show zeigt der Ork, was noch so in ihm steckt: Statt auf Italienisch performt er in Folge 2 auf Türkisch. In Folge 3 schließlich auf Englisch. Doch wer verbirgt sich hinter dieser Maske? Die Fans haben schon so einige Vermutungen.

+++ Update 23. April 2022 +++

Der Ork ist enthüllt: Es ist Nora Tschirner

Weder der Großteil der Fans noch das Rateteam hatte sie auf dem Schirm. Im Finale wurde der geheime Star unter der Maske enthüllt. Bei der Enthüllung kam Nora Tschirner zum Vorschein, die es geschafft hat, bis zum Ende unerkannt zu bleiben - und damit für große Augen im Studio sorgte.

"The Masked Singer" 2022: Wer ist der Ork?

Eine Frau – oder doch eher ein Mann? Das Rateteam ist sich sicher, dass es sich um eine Frau handeln muss. Vielleicht steckt ja Jana Ina, die Ehefrau von Rategast Giovanni Zarella aus Folge 2, dahinter? Giovanni fand zumindest das Italienisch des Orks sehr gut und vermutet deshalb, genau wie Rea, Michelle Hunziker hinter der Maske. Einig sind sich die Fans noch nicht, aber hier siehst du ihre Tipps aus der ProSieben-App:

Michelle Hunziker: 46 % Sandra Nasic: 20 % Gianna Nannini: 9 % Tahnee: 3 % Brigitte Nielsen: 2 %

Stand: 16. April 2022

Ruth Moschner: "Du bist so sehr 'The Masked Singer'"

Großes Lob für den Ork gibt es von Ruth Moschner in Folge 4. "Jede Sendung bist du anders. Du bist so sehr 'The Masked Singer'. Wir wissen immer noch nicht, wer du bist - ob Männchen oder Weibchen. Danke dafür", sagt Ruth zum Ork. Sie fischt noch im Trüben. Bist du dem Ork bereits auf die Schliche gekommen?

Steckt unter dem Ork eine Frau?

Nach dem dritten Auftritt des Orks lässt sich Moderator Matthias Opdenhövel zu einem möglichen Hinweis auf die wahre Identität des Orks hinreißen. "Gib die Pranke, Madame", sagt der 51-Jährige zu der Maske. Noch ein Hinweis, oder nur Verwirrung? In Folge 5 wurde der Ork auf jeden Fall mit "Fräulein Ork" angekündigt. Ruth Moschner hat eine Theorie: Es könnte sich um Brigitte Nielsen handeln. Die könnte nämlich die verschiedenen Sprachen von ihren Ex-Männern gelernt haben. Rategast Nico Santos testet das Spanisch des Orks und vermutet, dass der darunter verborgene Promi gebürtig aus Spanien kommt. Aber weil der Ork auch Türkisch spricht, tippt Rea Garvey auf die Schauspielerin Sibel Kekilli.

Enthüllung im Halbfinale?

Die Zuschauer:innen haben noch nicht genug von der Maske und wollen sie in der nächsten Runde sehen – kann sich der Ork weiterhin gegen die starke Konkurrenz durchsetzen oder wird er seine wahre Identität preisgeben müssen? Das siehst du in Folge 5 am Samstag, 16. April 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

