Hat sich Matthias Opdenhövel da etwa verraten? Beim Lügendetektor-Test in "Zervakis & Opdenhövel. Live." wird er nach der wahren Identität des Orks gefragt. Was dabei herauskam, erfährst du hier.

Im Clip: Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis beim Lügendetektor-Test

Matthias Opdenhövel am Lügendetektor

Seine Moderationspartnerin Linda Zervakis schließt Matthias Opdenhövel bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." an einen Lügendetektor an. Neben mehr oder minder unverfänglichen Fragen wie "Hast du schon einmal etwas aus meiner Garderobe gestohlen?" versucht Linda in Erfahrung zu bringen, was alle "The Masked Singer"-Fans wissen wollen: "Ist Michelle Hunziker der Ork?"

Die Antwort mag überraschen, denn Matthias sagt ganz unverblümt: "Ja!" Und die Antwort scheint richtig zu sein, wie der anwesende Lügen-Experte bestätigt. Aber Matthias hat schon in den vergangenen Staffel von "The Masked Singer" bewiesen, dass er ein gutes Pokerface hat. Hat er nun den Lügendetektor überlistet und führt alle Zuschauer:innen hinters Licht?

Wer der Ork wirklich ist, siehst du erst nach dessen Demaskierung. Ob es wohl schon diesen Samstag ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn so weit ist?

