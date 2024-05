Der Gewinner der 4. Staffel von "The Masked Singer" ist da: Sasha ist Rategast im Finale der Show und wird den Pokal an seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger übergeben.

Im Clip: Sasha gewinnt Staffel 4 als der Dinosaurier

Übrigens: Fabienne, Kandidatin bei GNTM 2024, ist die Cousine von Sashas Frau Julia Röntgen.

Sasha ist zu Gast im Rateteam

Welcher Star gibt als Letzte:r seine Identität preis und übernimmt den #MaskedSinger-Pokal von Frühjahrssieger Sasha? Der Sänger ist prominenter Rategast im Finale und wird die Siegestrophäe live übergeben.

"Der Dino ist zurück! Nachdem ich selbst die Show hautnah als maskierter Sänger miterleben durfte, habe ich einen ganz anderen Blick auf die Stars unter den Masken und ein paar heiße Tipps im Gepäck. Und dann noch eine Show mit Publikum im Studio – das wird ein Fest", sagt der 49-Jährige voller Vorfreude.

Klingt so, als hätte Sasha schon eine Vermutung, welche Stars unter den Masken von Mülli Müller, der Raupe, der Heldin oder dem Mops stecken könnten. Kommt er ihnen wirklich auf die Schliche? Das siehst du am kommenden Samstag um 20:15 Uhr bei "The Masked Singer" auf ProSieben und auf Joyn.

