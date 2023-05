Erinnerst du dich noch an alle Gewinnerinnen und Gewinner bei "The Masked Singer"? Hier findest du alle Sieger:innen zusammengefasst.

Jede Maske bei "The Masked Singer" ist etwas ganz Besonderes. Sie alle haben bereits zahlreiche Fans begeistert – doch immer nur eine von ihnen streicht am Ende den Sieg ein. Hier kannst du dir noch einmal alle Gewinnerinnen und Gewinner anschauen und dir ihre legendären Auftritte in Erinnerung rufen.

Der Astronaut ist der erste "The Masked Singer"-Gewinner

Als Astronaut ist er es gewohnt, neue Welten zu besuchen. Auch bei "The Masked Singer" hat er Neuland betreten. Als erste Maske konnte er den Sieg einstreichen und sich gegen den Grashüpfer im ersten Finale durchsetzen.

Zum Vorschein kam Sänger Max Mutzke, der mal wieder bewies, was in seiner Stimme steckt. Hinzu kam das aufwendig und liebevoll gestaltete Kostüm, das den Astronauten siegeswürdig machte.

Im Clip: Der Astronaut performt "Tears in Heaven" im Finale

Das Faultier – oder Stefan Raab?

Viele Fans waren sich sicher: Im Faultier steckt kein Geringerer als TV-Legende Stefan Raab. Zwar zeigte sich bei der Enthüllung dann Tom Beck, aber mit seiner Performance landete der Sänger und Schauspieler zu Recht auf dem Spitzenplatz der 2. Staffel.

Von 0 auf 100 – das Faultier aka Fauli, wie Moderator Matthias Opdenhövel es liebevoll nannte, wusste, wie es für Stimmung sorgt. Auch wenn es eine Minute zuvor noch selig schlummernd in seiner Hängematte gebaumelt hatte.

Die erste Siegerin: Sarah Engels als das Skelett

Als erste weibliche Nummer eins reiht sich das Skelett in die Reihen der Topplatzierten. Mit ihrer mystischen Aura und ihrer außergewöhnlichen Stimme entführte die Maske die Zuschauer:innen in jeder Folge in eine andere Welt.

Kein Wunder, dass das Skelett die Fans begeisterte – und bei der Demaskierung zeigte sich endlich, wer die Sängerin mit der besonderen Stimme war: Sarah Engels.

"The Masked Singer": Der Dinosaurier siegte in Staffel 4

Mit blitzendem Lächeln und tapsigen Schritten trat der Dinosaurier in jeder Folge auf die Bühne. Dabei wurde er von einer ganz besonderen Energie angetrieben, die die Maske Vollgas geben ließ. Mit dieser Einstellung begeisterte der Dinosaurier die Zuschauer:innen, die ihn auf Platz 1 wählten – zum Vorschein kam kein Geringerer als Sasha!

Mülli Müller gewann die Herzen der Fans

Anfangs war er noch schüchtern. Aus seiner Mülltonne schauten nur die plüschigen Ohren und die frechen Augen raus. Doch mit jeder Folge zeigte Mülli Müller mehr von sich. Seine Stimme und Tanzkunst gestalteten die Lieblingsmomente vieler "The Masked Singer"-Fans. Bei der Enthüllung gab der geheime Star darunter seine Identität preis: Alexander Klaws.

Wer sich in die Reihe der Gewinner:innen einreiht, siehst du ab Samstag, 19. März 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.