"The Masked Singer" 2024: Das sind die Masken der aktuellen Staffel

Zum Dahinschmelzen! Das sind die Masken der 11. Staffel - und die überzeugen wie immer mit reichlich Vielfalt und Liebe zum Detail.

Alle Masken in der Übersicht

Feuer, Flamme und ein Haufen Schnee! Die 11. Staffel "The Masked Singer" wird zum Kampf der Elemente. Wie die neuen Masken aussehen, das erfährst du hier.

Mit dem Feuersalamander wird es wild! Feuer frei für den Feuersalamander bei "The Masked Singer" Staffel 11. © Joyn/Nadine Rupp

Der Feuersalamander will bei "The Masked Singer" nicht nur mit seinem Gesang begeistern, sondern auch mit einer spektakulären Feuer-Show. Um den holografischen Feuereffekt auf seiner Kleidung zu erzeugen, wurden glänzende Folien vielfach übereinander geschichtet. Die Lederjacke ist zusätzlich mit über 2.000 Strass-Steinen bestickt.

Die Lederjacke ist das 'It-Piece' vom Feuersalamander und ist bestickt mit 2.000 Strass-Steinen. Alexandra Brandner, Gewandmeisterin

Icecold! Der Schneemann bei "The Masked Singer" Der Schneemann hat bei "The Masked Singer" Staffel 11 nur eine Mission: Cool bleiben! © Joyn/Nadine Rupp

Um seinen Traum bei "The Masked Singer" zu verwirklichen, übt der Schneemann täglich, möglichst lange im Rampenlicht zu stehen, ohne zu schmelzen. Er kann seine Karotten-Nase abnehmen und als Mikrofon nutzen. Wenn er sich schüttelt, fällt Kunstschnee. Sein Schal misst ganze fünf Meter.

Der Schneemann kann seine Karotten-Nase abnehmen und als Mikrofon benutzen. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit: Wenn er sich schüttelt, fällt Kunstschnee. Alexandra Brandner, Gewandmeisterin

Plüschseeliger Kitsch: Willi W. auf der Show-Bühne

© ProSieben / Nadine Rupp

Willi W. hat eine große Vorliebe für alles, was plüschig und kitschig ist. Er ist selbst ein echtes Kunstwerk aus flauschigem Kunstfell, mit Haaren, die bis zu zwölf Zentimeter lang sind und individuell an seiner Maske drapiert wurden. Zu Weihnachten blüht er richtig auf! Mit seiner festlichen Euphorie steckt er alle an - koste es seinen letzten Fussel!

Cleverness trifft Power: Der Panda punktet mit Wissen

Nerdige Panda-Power gefällig? Die Quiz-Fragen, die den Panda zum Schwitzen bringen, müssen noch erfunden werden. Ein schlaues Tier! © Joyn / Nadine Rupp

Das ist das Motto des Pandas. Er liebt es, die Welt zu erkunden und neues Wissen zu sammeln. Mit seinem 1,90 Meter großen Kopfumfang hat er reichlich Platz für clevere Ideen. Auf seinen Reisen begleitet ihn stets sein Schulranzen und sein Teddybär. Jetzt will der neugierige Abenteurer die "The Masked Singer"-Bühne erobern – Showtime!

Harte Schale, weicher Kern: Das Nashorn

So stylisch hast du "The Masked Singer" noch nicht gesehen! Das Nashorn bringt den ultimativen Swag auf die Bühne! © Joyn / Nadine Rupp

An ihm kommt keiner so schnell vorbei! Denn das Nashorn ist der Türsteher des berühmten Golden-Rhino-Clubs. Natürlich dürfen haufenweise Bling-Bling, ein stylischer Hut und ein goldenes Horn nicht fehlen, wenn man für den angesagtesten Schuppen der Stadt arbeitet.

Doch das Nashorn hat auch eine zarte Seite: Es spendet sein Trinkgeld und der tägliche Anruf bei Mama darf auch nicht zu kurz kommen. Wer ist dieses Rhino der unterschiedlichen Welten?

Rhythmus im Blut - äh, Saft: Lady Ananas

Sie tanzt Samba die ganze Nacht! Lady Ananas lässt bei "The Masked Singer" die Hüften schwingen. © Joyn / Nadine Rupp

Lady Ananas liebt Samba und möchte Farbe und Freude auf der ganzen Welt verbreiten. So zuckersüß und zart die Maske scheinen mag, ist sie für den maskierten Star doch nicht einfach zu tragen. Deshalb wurde die Maske mit einem Anteil von 99,9 Prozent Schaumstoff ausgekleidet, um das Gewicht zu reduzieren.

Die Königin der Meere: die Qualle

© Joyn / Nadine Rupp

Mit ihrer magisch anmutenden Optik und ihren filigranen Bewegungen gleitet die Qualle durch alle sieben Weltmeere und zeigt sich stets respektvoll gegenüber allen anderen Meeres-Bewohnern.

Fitti-Sessions en masse! Der Lauch ist vorbereitet

© Joyn / Nadine Rupp

Vom Stängel zum Muskelprotz: Um sein Lauch-Image loszuwerden, ist dieser Maske kein Weg zu weit! Auf der "The Masked Singer"-Bühne will der Lauch zeigen, was er in unzähligen Fitti-Sessions schon geschafft hat.

Der Pirat hat es auf einen Schatz abgesehen

© Joyn / Nadine Rupp

Land in Sicht für den Piraten! Nach vielen Ausfahrten auf die Weltmeere hat der Pirat beschlossen, endlich wieder den Anker zu werfen. Doch nicht ohne Grund, schließlich gibt es einen Schatz zu heben: den golden "The Masked Singer"-Pokal!

Volle Fahrt voraus: Die Lokomotive

© Joyn / Nadine Rupp

Achtung, Achtung! Die Lokomotive rollt in den Bahnhof ein und hat mächtig gute Laune mitgebracht. Kein Wunder, sie ist jung, voller Energie - ein wahres Feuer lodert in ihr! Das erklärte Ziel: ein großes Comeback auf der "The Masked Singer"-Bühne.

Die 11. Staffel "The Masked Singer" siehst du immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.