Demaskierung Nummer fünf: Klaus Claus musste seine Identität im Halbfinale der Herbststaffel "The Massked Singer" 2023 preisgeben. Wer unter der Maske steckte, erfährst du hier.

Klaus Claus ist raus! Unter der Maske verbarg sich Tim Bendzko

Rea Garvey hatte es im Halbfinale der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023 bereits geahnt: Tim Bendzko steckte unter Klaus Claus. © ProSieben / Willi Weber

Am Ende der Halbfinal-Show musste sich Klaus Claus zu erkennen geben. Im finalen Voting der Zuschauer:innen zog er gegen den Lulatsch und den Mustang den Kürzeren.

Das erste Interview von Tim Bendzko

Unter dem Kostüm steckte niemand Geringeres als Tim Bendzko. Der ist nach seiner Demaskierung erstmals etwas erleichtert. Denn: Klaus Claus mit sich herumzutragen, ist nicht ohne! "Es ist viel", fasst der Sänger seine Zeit unter der Maske im Interview mit Viviane Geppert in der "ProSieben Aftershow" zusammen.

Dass er überhaupt so weit kommen würde, damit hatte der Sänger so gar nicht gerechnet. Immerhin kennt ganz Deutschland seine Stimme. "Ich hätte viel drauf gewettet, dass ihr in der ersten Sendung nach einer Sekunde meinen Namen sagt", so Bendzko. Lange hat das Rateteam dann aber doch nicht gebraucht, um Tim Bendzkos Namen in den Topf zu werfen.

Nur seine Frau wusste vom Versteckspiel

Demaskiert wurde der 38-Jährige aber dennoch erst jetzt. Bis dahin musste er seine Teilnahme auch im Privaten verbergen: Nur seine Frau wusste von Tims Masken-Versteckspiel. Eltern und Schwiegereltern waren bis jetzt ahnungslos. "Ich hatte viel Spaß mit Klaus Claus, freu mich aber auch, wenn man meinen Namen sagt", witzelt er.

Das waren die Indizien zu Klaus Claus

Erkennen hätte man ihn aber dennoch - und zwar an den Indizien. Wie Tim erklärt, deuteten diese unter anderem auf seine Zeit beim Fußball oder seiner Tätigkeit bei Auktionen vor seiner Musikkarriere hin. Das erste, was er nach seiner Enttarnung tun möchte? "Schlafen", wie er erschöpft erzählt.

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.