"The Masked Singer"-Voting: Stimme jetzt in der Joyn-App ab

Das Wichtigste in Kürze Mehr als nur Voting: Erfahre hier, welche Highlights die Joyn-App zur 9. Staffel von "The Masked Singer" bereithält.

Jede Woche kannst du die Show direkt beeinflussen und sogar Tickets für deine nächste "The Masked Singer"-Liveshow gewinnen.

Alle Infos zu den Sendezeiten, Masken und zum Rateteam sowie den Newsblog findest du hier.

Die Joyn-App ist ein wahrer Spielplatz für "The Masked Singer"-Fans. Welche Highlights, Abstimmungsmöglichkeiten und Umfragen dich erwarten, erfährst du hier.

Die Highlights in der Joyn-App

Auf alle "The Masked Singer"-Fans wartet in der Joyn-App eine bunte Sammlung aus interaktiven Inhalten, um noch mehr Spaß mit der Sendung zu haben. Du kannst dich im Quiz testen, mit Gleichgesinnten über deine Lieblingsshow austauschen und die Show direkt mit weiteren Interaktionen beeinflussen.

Alle Interactions in der Joyn-App auf einen Blick!

Lade dir die Joyn App runter

Joyn gibt es sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones.

Voting: Stimme für die Masken ab

In mehreren Voting-Runden kannst du entscheiden, welche Maske in die nächste Runde einzieht und welche zittern muss. Am Ende der Folge entscheidest du zudem darüber, wer von den Wackelkandidat:innen sich der Enthüllung stellen muss.

Guessing: Errate die Promis

Wie im vergangenen Jahr können alle Fans in der App miträtseln, wer unter welcher Maske singt, und Fragen an die Masken stellen. Die heißesten Tipps werden in der Sendung von Matthias Opdenhövel aufgegriffen und in der Show zu sehen sein. Wer errät mehr Stars? Das prominente Rateteam oder die Joyn-Community?

Gewinne jede Woche zwei Tickets für die Show im Superfan-Quiz

Wenn du ein "The Masked Singer"-Fan der ersten Stunde bist, solltest du dir jetzt die Joyn-App holen! Denn ab der ersten Show wartet dort das Superfan-Quiz auf dich.

Du hast jede Woche die Chance auf zwei Tickets für die Liveshow am darauffolgenden Samstag. Quizz dich durch alle Runden und nimm am Gewinnspiel teil, um den Hauptpreis zu gewinnen: zwei Tickets für die "The Masked Singer"-Liveshow.

Überraschung: Du bist Teil der Show!

Jede Woche wird die Joyn-App weitere Überraschungen bieten, die dir ermöglichen, ein Teil von "The Masked Singer“ zu werden. Lade dir am besten direkt die JoynApp herunter und verpasse keine Aktion in der Joyn-Community.