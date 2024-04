Halbzeit bei "The Masked Singer". Zeit sich die Masken, Indizien und Tipps einmal genauer anzuschauen. Hier liest du, ob die Top-Tipps der Fans zu den gezeigten Hinweisen des Flohs passen.

Das Wichtigste in Kürze Seit 6. April rätselt wieder ganz Deutschland, welche Stars unter den aktuellen Masken stecken könnten. Auch das Rateteam versucht das Geheimnis zu lüften.

Christine Urspruch und Mirja Boes sind die heißesten Tipps aus dem Ratepanel und der Community. Doch kann wirklich eine der beiden unter dem Floh stecken?

Floh und Schnecki - wer sind sie bloß?

Von Anfang an hatten das Ratepanel und die Fans Mirja Boes und Christine Urspruch im Verdacht, sich unter dem Floh zu verbergen. Nach drei Shows wollen wir diese Tipps auf den Prüfstand stellen: Passen die Indizien zu den Promis? Als Gedankenstütze hier noch einmal alle bisherigen Indizien zum Floh:

Folge 1:

Zwei gelbe Eimer mit Sandkasten-Spielzeug darin.

Die Symbole für männlich und weiblich.

Folge 2:

Ein Poster mit dem Foto eines Ponys darauf.

Eine Tasse mit dem aufgedruckten Wappen Oberbayerns.

Folge 3:

Die Zeichnung einer Pflanze hängt an einer Wand.

Auf einem Poster ist das Leipziger Wappen zu sehen.

Passt Mirja Boes zu den Indizien?

Die Sandspielzeuge könnten auf die beiden Kinder von Mirja hindeuten. Bei den Symbolen wird es allerdings schon schwieriger. Vielleicht ist das eine Anspielung auf ihr Buch "Boese Tagebücher - unaussprechlich peinlich". Darüber sagte sie in einem Interview, dass es ein Ratgeber für Männer sein sollte aber auch etwas, womit sich Frauen identifizieren können.

Mirja Boes ist neben Comedian und Schauspielerin auch Sängerin. 2014 brachte die 52-Jährige ihr Album "Das Leben ist kein Ponyschlecken" mit 14 Songs heraus. Das würde sehr gut zu dem Foto des Ponys passen. Doch wie passt das oberbayrische Wappen dort hinein? Jetzt wird es richtig ausgefuchst:

In den 00er-Jahren war Mirja auch als Sängerin "Möhre" bekannt (ein Spitzname aus ihrer Jugend). Mit Songs wie "20 Zentimeter" oder "Pack ihn ein" wurde sie sogar zum Ballermann-Liebling auf Mallorca. Dort gibt es einen Club, in dem sie regelmäßig auftrat: das Oberbayern.

Die Zeichnung der Pflanze aus Show drei wiederum sieht der einer Möhre ähnlich - ob das ein Hinweis auf ihren Künstler-/Spitznamen ist?

Zu guter Letzt die Stadt Leipzig: 1993 nahm sie das Musical-Studium an der Hochschule für Musik und Tanz in genau dieser Stadt auf und beendete es zweieinhalb Jahre später.

Außerdem ist auf ihrer Website zu sehen, dass ihre Auftritte vom 3. und 4. Mai (Halbfinale) und vom 16. bis 18. Mai (Finale) verschoben wurden. Ob das nur ein Zufall ist?

Im Clip: In Show 2 überzeugt der Floh mit Taylor Swift

Und was ist mit Christine Ursprung?

Die Schauspielerin hat schon viele Rollen in Film und Fernsehen gespielt. Darunter auch "Das Sams". Das würde zu dem Indiz der Geschlechter-Symbole passen - immerhin wird das Sams weder als weiblich, noch als männlich festgelegt. Bei dem Sandkasten-Spielzeug wird es dagegen kniffliger: Ob dies für ihre Tochter (die aber mittlerweile auch erwachsen ist) steht? Nimmt sie damit vielleicht ihre eigene Körpergröße von 1,32 Metern "auf die Schippe"? Oder ist es vielleicht eine komplett falsche Fährte?

Vor wenigen Monaten erst war Urspruch in einer "Bergdoktor"-Episode zu sehen. Dort sucht sie als ausgebrannte Juristin Andrea Hoffmann Hilfe in einer Pferdetherapie. Vielleicht hängt diese Rolle ja mit dem Pony-Indiz zusammen. Das Wappen Oberbayerns könnte auf ihr Engagement am Münchner Residenztheater Ende der 90er hinweisen.

Im Clip: Der erste Auftritt der Rampensau Floh

Passen die Indizien wirklich?

Die Pflanze an der Wand könnte für die Natur und das Klima stehen. Christine Urspruch ist Unterstützerin der German Zero Aktion, die Klimaschutz im Grundgesetz verankern will. Zudem verrät sie auf den Lindauer Gartentagen 2018, dass sie sich auch in ihrer Heimat Wangen einen Garten wie aus ihrer Kindheit geschaffen habe.

Schon seit Jahren ist Christine Urspruch regelmäßig als Gerichtsmedizinerin Silke Haller alias "Alberich" Teil des Münsteraner Tatorts. Erst vor Kurzem war sie dort wieder in ihrer Rolle zu sehen, in der Folge "Unter Gärtnern". Hier zeigt ihr Charakter zudem ein Faible für Pflanzenkunde.

Zudem hat sie Ende 2022 in der ARD-Reihe "Einspruch, Schatz!" die Hauptrolle Eva Schatz - eine Anwältin - gespielt. Gedreht wurde diese komplett in Leipzig. Womit auch das letzte Indiz geklärt wäre.

Doch wer ist es nun wirklich, der beziehungsweise die sich unter dem Floh versteckt?