Das Wichtigste in Kürze "The Voice Rap by CUPRA" ist am 14. September 2023 gestartet.

Auf Joyn kannst du "The Voice Rap by CUPRA" kostenlos im Stream sehen und findest alle ganzen Folgen auf Abruf.

Hier findest du alle Sendezeiten & Sendetermine von "The Voice Rap by CUPRA" 2023.

"The Voice Rap by CUPRA" ist da! Wann und wo du die neue Show anschauen und die ganzen Folgen kostenlos streamen kannst, erfährst du hier.

Wo kann man "The Voice Rap by CUPRA" schauen?

"The Voice Rap by CUPRA" ist kostenlos auf Joyn abrufbar. Seit dem 14. September 2023 gibt es dort die Folgen exklusiv nach und nach im Stream. Jede Woche gibt es donnerstags eine neue Folge.

Im Clip gibt Gerda "Call Me G" einen Vorgeschmack auf die Show

Wann und wo "The Voice Rap by CUPRA" im Free-TV und im Livestream übertragen wird

Auch im TV sind die Folgen von "The Voice Rap by CUPRA" zu sehen, allerdings etwas später. Folge 1 wird am 21. September nach "The Voice of Germany" auf ProSieben gezeigt. Sobald die Folge im Fernsehen ausgestrahlt wurde, gibt es auf Joyn schon die nächste Folge. Dort seid ihr also immer ein Stück voraus.

Ihr könnt "The Voice Rap by CUPRA" auch zeitgleich zur TV-Ausstrahlung bei Joyn im Livestream anschauen, falls ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt.

Wiederholung: Ganze Folgen von "The Voice Rap by CUPRA"

Du hast keine Zeit, die Ausstrahlung von "The Voice Rap by CUPRA" live zu verfolgen? Keine Sorge, Joyn hat alle ganzen Folgen als Wiederholung auf Abruf. Solltest du mal keine Zeit haben, die neueste Folge sofort zu schauen, kannst du das also jederzeit kostenlos auf Joyn nachholen.

"The Voice Rap by CUPRA": Die wichtigsten Informationen zur neuen Show

Am 14. September 2023 ist "The Voice Rap by CUPRA" gestartet. In der Show können die Coaches, wie bei "The Voice of Germany" nur hören - aber nicht sehen. Erst wenn ein Coach buzzert, dreht sich einer der ikonischen "The Voice"-Stühle um und das jeweilige Talent wird sichtbar. Als Coaches sind dabei: Rap-Legende und Gangsta-Rap-Pionier "King" Kool Savas und einer der erfolgreichsten jungen Rapper, Dardan. Hier findest du eine Übersicht aller Talente.