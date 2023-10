Das Wichtigste in Kürze Marius und seine Familie mussten vor seinem Auftritt in den Blind Auditions ein Schicksalsschlag einstecken. Seine Freundin bekam die Diagnose Brustkrebs während der Schwangerschaft.

Kann der frischgebackene Vater die Coaches Dardan und Kool Savas von sich überzeugen?

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier. Wer in Team Dardan und Team Kool Savas gelandet ist, siehst du hier.

Hinter Marius liegen bewegende Monate. Wenige Wochen vor seiner Blind Audition wird er erstmals Vater. Doch zuvor der Schock: Seine Freundin erhält die Diagnose Brustkrebs.

Hinter Marius alias Rabbit liegt schon vor "The Voice Rap by CUPRA" eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wenige Wochen vor seiner Blind Audition wurde der 28-Jährige zum ersten Mal Papa. Als wäre die Geburt seines Sohnes nicht schon aufregend genug gewesen, erfuhr er nur wenige Stunden zuvor, dass er in den Blind Auditions auftreten darf.

Schockdiagnose vor Geburt des Kindes

Die Zeit vor diesem freudigen Tag war für Marius und seine Familie allerdings alles andere als einfach. Seine Freundin wurde schwer krank:

Im April, da hat sie die Diagnose bekommen, dass sie Brustkrebs hat. Marius alias Rabbit

Schwanger und gleichzeitig Krebs: eine ganz bittere Pille für das Paar, die das Leben der beiden schlagartig verändern sollte. Schnell beginnt eine kräftezehrende Chemotherapie, während Marius' Partnerin ihre Haare verliert. "Man wusste gar nicht, wo einem gerade der Kopf steht und wie man damit umgehen soll", sagt der 28-Jährige über Erkrankung der Mutter seines Kindes.

"The Voice Rap by CUPRA": Marius trifft voll ins Schwarze

Aus Solidarität zu seiner Freundin zögert Marius nicht, er rasiert sich kurzerhand selbst die Haare ab. Partnerlook also, um diese schwere Zeit gemeinsam zu überstehen. "Bis jetzt, Gott sei Dank, ist auch alles super verlaufen", gibt das Talent vor seiner Blind Audition ein hoffnungsvolles Gesundheitsupdate. Papa und Mama sind inzwischen verlobt und auch der Nachwuchs ist wohlauf.

Mit seiner eigenen jungen Familie im Hinterkopf tritt der jungen Mann aus Hagen in Nordrhein-Westfallen in den Blind Auditions mit Prinz Pis Hitsingle "Keine Liebe" vor die Coaches. Bei Kool Savas trifft Marius mit seiner Performance voll ins Schwarze. "Für mich super nice, Alter. Voll auf den Punkt", sagt der King of Rap euphorisch. Somit gehört Marius ab sofort zum Team Kool Savas. Die ganze Performance kannst du bereits jetzt auf Joyn sehen, wo Folge 3 kostenlos zur Verfügung steht.

