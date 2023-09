Das Duo Gegenseitig will die Coaches in den Blind Auditions von sich überzeugen. Darüber hinaus wollen Lars und Mai eine eher ungewöhnliche Botschaft in die Rapszene tragen.

Lars und Mai treten gemeinsam als Duo unter dem Namen Gegenseitig bei "The Voice Rap by CUPRA" an. Der Name Gegenseitig kommt nicht von ungefähr. Die jungen Rapper repräsentieren die LGBTQ-Community und sehen sich als Gegenpol zur aktuellen Deutschrap-Szene.

Gegenseitig: Rap soll für alle offen sein

Lackierte Fingernägel statt Goldketten: Die Botschaft der beiden Hannoveraner ist klar: Rap ist für alle da und jede:r kann genau das sein, was er oder sie sein möchte!

Wir glauben, dass Rap offen sein sollte für alle Menschen. Egal welche Identität, wie du aussiehst, welche Sexualität, das muss im Rap ankommen. Lars von Gegenseitig

Mit Stereotypen wie "Rapper müssen viel Geld haben, männlich sein und teure Klamotten tragen", wollen Lars und Mai aufräumen.

"The Voice Rap": Viel Lob für das etwas andere Rap-Duo

Passend zu ihrer Botschaft performt Gegenseitig in den Blind Auditions vor den Coaches Kool Savas und Dardan den Song "Wie viel ist dein Outfit wert", in dem sie der materialistischen Rapszene den Spiegel vorhalten. Nach dem Auftritt sparen beide Coaches nicht mit Lob. Dardan zeigt sich vor allem von der Energie, mit der das Duo performte, angetan. Kool Savas kann dem nur zustimmen: "Die Energie war überkrass", so die Deutschrap-Legende.

Trotz des Lobes entscheiden sich beide Coaches schlussendlich gegen Lars und Mai. "Ich habe mir das hier nicht so vorgestellt für mein Team. Aber schöner Auftritt auf jeden Fall", begründet Dardan seine Entscheidung. Nach ihrer Performance sind die beiden dennoch happy und können sich sogar eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr vorstellen.

