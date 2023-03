Wann geht es bei "Wer stiehlt mir die Show?" weiter? Welche Kandidat:innen sind mit dabei? Wer moderiert die nächste Folge? Hier findest du alle wichtigen Infos rund um Staffel 5.

Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" startete am 19. Februar 2023 und ist jetzt jeden Sonntag zu sehen.

Die Promi-Kandidat:innen sind diesmal Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz.

Alle weiteren Infos zur neuen Staffel findest du hier.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Infos zu Staffel 5

Die verrückte Quizshow mit Joko Winterscheidt ist in der fünften Runde. Hier findest du alle wichtigen Infos zu Staffel 5 auf einen Blick.

Gewinnerinnen und Gewinner in Staffel 5

In Folge 1 konnte Helena den Sieg einfahren - als erste Wildcard-Kandidatin in der Geschichte von "Wer stiehlt mir die Show?". Als Gewinnerin schnappt sie Joko in Folge 2 den Platz als Host weg und wird selbst zur Moderatorin. Was hat Helena für ihre Show geplant?

In Folge 2 wird nicht nur ein verrückter Weltrekord aufgestellt, sondern es gibt auch wieder einen neuen Gewinner. Joko glückt die Revanche gegen Helena und er holt sich die Show zurück.

In der 3. Folge muss Joko sich erneut geschlagen geben. Wildcard Svenrik wird Gewinner und holt sich damit die Moderation. Doch in Folge 4 holt sich Joko wieder selbst den Sieg. In Folge 5 muss er sich aber erneut geschlagen geben - diesmal gegen Sido.

Hier gibt es eine Übersicht über alle Gewinner:innen in Staffel 5.

Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5

Zu Beginn der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" moderiert Joko Winterscheidt die Quizshow. Da Wildcard Helena ihn im Finale von Folge 1 schlägt, wird sie zur nächsten Moderatorin. In Folge 2 kann Joko sich seinen Moderations-Job wieder zurückholen, verliert ihn aber gleich wieder an Wildcard Svenrik. In Folge 4 kann Joko die Position des Hosts aber schon wieder zurückholen. Die letzte Folge wird von Sido moderiert, der Folge 5 gewinnt.

Hier alle Moderatorinnnen und Moderatoren von Staffel 5 auf einen Blick:

Gewinn und Rätselheft-Cover im Finale bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Wer in Staffel 5 auf dem Cover des Rätselheftes landet, ist noch nicht bekannt. Das entscheidet sich in Folge 6 am 26. März 2023 auf ProSieben. Das Finale wird von Sido moderiert. Die Episode kannst du aber auch jetzt schon exklusiv vorab auf Joyn Plus anschauen.

Wildcard Svenrik gewinnt Folge 3

In Folge 3 holt sich Wildcard Svenrik den Sieg bei "Wer stiehlt mir die Show?". Als Gewinner darf er Folge 4 so gestalten, wie er möchte.

Wildcard Helena hat die Show gestohlen

Zum ersten Mal gelang es in Staffel 5 einer Wildcard, Jokos Show zu stehlen. Helena gewann in Folge 1 und moderierte dann Folge 2. Sie legte eine fantastische Show hin und begeisterte die Zuschauer:innen. Im Finale musste sie sich aber geschlagen geben und Joko holte sich seine Show zurück.

Start, Sendezeiten und Sendetermine zu "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Starttermin und die Sendezeiten von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5 unterscheiden sich ein bisschen von den Vorstaffeln. Die erste Folge lief am 19. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Damit ist die verrückte Quizshow zum ersten Mal am Sonntagabend zu sehen. Jede Woche gibt es jetzt eine neue Folge am Sonntag zur besten Sendezeit.

Darum geht es bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" treten pro Folge drei Prominente und eine Wildcard-Kandidatin oder ein Wildcard-Kandidat im Quiz gegeneinander an. Wer mit den meisten Punkten ins Finale einzieht, darf dann direkt gegen Moderator Joko Winterscheidt spielen und versuchen, ihm seine Show zu stehlen. Die Gewinnerin oder der Gewinner der finalen Runde wird Moderatorin oder Moderator der nächsten Ausgabe.

Wenn Joko seine Show verliert, nimmt er in der nächsten Folge selbst als Promi-Kandidat im Panel teil.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Das ist neu in Staffel 5

Drei neue prominente Kandidat:innen werden mit dabei sein und Joko seine Show streitig machen. Der Sendetag wechselt von Dienstag auf Sonntag. Außerdem hat Joko sich eine ganz besondere Strafe für die ausgeschiedenen Kandidat:innen ausgedacht: Wer rausfliegt, muss ins Dschungelcamp.

Was sonst noch neu ist, kannst du in den Folgen selbst sehen.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023 als Wiederholung, Livestream und ganze Folge

Während der Ausstrahlung auf ProSieben kannst du "Wer stiehlt mir die Show?" auch im Livestream oder auf Joyn verfolgen. Nach der Ausstrahlung gibt es alle ganzen Folgen in der ProSieben-Mediathek und auf Joyn kostenlos im Stream.

Die Kandidat:innen und Promis bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Neue Staffel, neue Kandidatinnen und Kandidaten: Joko Winterscheidt bekommt es diesmal mit Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz zu tun. Außerdem ist auch jede Folge wieder ein:e Wildcard-Kandidat:in mit dabei.

Zwischen den Quizrunden geben die Promis auch unterhaltsame Geschichten zum Besten, wie Bill Kaulitz, der zu seinem Geburtstag mal einen ganzen Freizeitpark gemietet hat.

"Wer stiehlt mir die Show?": Darum geht's

"Wer stiehlt mir die Show?" lautet die Frage, die Joko Winterscheidt zu Beginn einer jeden Staffel in den Raum stellt.

Zunächst ist er der Moderator und Quizmaster der Sendung, doch das kann sich in jeder Woche ändern. Denn der Gastgeber stellt den Kandidatinnen und Kandidaten seinen Job in der Show als Hauptgewinn in Aussicht.

Der Gewinner oder die Gewinnerin einer Folge darf die nächste Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" selbst moderieren, während Joko dann im Rate-Panel Platz nehmen muss.

Der neue Moderator oder die neue Moderatorin hat außerdem die Möglichkeit, die Sendung nach eigenen Vorstellungen umzugestalten.

Wie funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"?

Es gibt insgesamt acht Spielrunden, die in drei Gewinnstufen eingeteilt sind. Nach jeder Gewinnstufe muss ein:e Teilnehmer:in das Panel verlassen.

Wer übrig bleibt, tritt als Finalist:in direkt gegen Joko an. Das Finale wird von Katrin Bauerfeind moderiert.

Sollte der aktuelle Moderator beziehungsweise die aktuelle Moderatorin der Folge im Finale verlieren, muss er oder sie die Show abgeben und in der nächsten Folge als Quizkandidat:in teilnehmen. Wildcard-Kandidat:innen verlassen die Sendung direkt wieder, wenn sie verlieren, und landen nicht noch mal im Quizpanel.

Über Joko Winterscheidt

Hier erfährst du mehr über Joko Winterscheidt, den Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?"

Gewinner:innen der letzten Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?"

Bisher wurde die Show von diesen Promis gewonnen und moderiert:

Wer ist die Studioband bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023?

Nach drei Staffeln sind die Mighty Winterscheidts ein fester Bestandteil der Show. Die elfköpfige Band ist an zahlreichen Spielen direkt beteiligt. Welchen Namen die Gruppe trägt, liegt im Ermessen des jeweiligen Gastgebers oder der Gastgeberin.

Bei Joko tritt die Band als The Mighty Winterscheidts auf, aber bei Thomas Gottschalk hieß die Band beispielsweise The Heisenbergs in Anspielung auf die US-Serie "Breaking Bad". Die elf Musiker haben einen eigenen Instagram-Account, der sich einer wachsenden Popularität erfreut.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Spiele von Staffel 5

Die Spiele der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" findest du nach TV-Ausstrahlung in den Highlight-Clips und den ganzen Folgen im Videobereich.

Woher kommen die Spiele von "Wer stiehlt mir die Show?"?

Was die Quizshow in besonderem Maße auszeichnet, sind die vor Kreativität strotzenden Spiele des Primetime-Formats. Doch wie kommt es überhaupt zu den Ideen und deren anschließender Umsetzung? Wie bei den meisten Produktionen gilt: Hinter jeder guten Show steckt eine noch bessere Redaktion.

Diese entwickelt Showkonzepte, Sendungsabläufe und sonstige kreative Einfälle innerhalb des jeweiligen Formats. Auch im Falle von WSMDS werden die Spiele zunächst gemeinschaftlich in der Florida-TV-Redaktion entworfen und weiterentwickelt.

Doch nicht jede gute Idee schafft es automatisch in die Sendung. Vorher werden die potenziellen Spiele von internen und externen Testern unter die Lupe genommen. Erst wenn sie sich hier als witzig und vor allem in der Praxis gut spielbar erweisen, haben sie eine Chance darauf, in der fertigen Sendung zu landen.

Drehort: Wo wird "Wer stiehlt mir die Show?" 2023 gedreht?

Die Aufzeichnung von "Wer stiehlt mir die Show?" findet im Studio Berlin in Adlershof, Berlin, statt. Studio G, in dem die kreative Quizshow gedreht wird, ist das zweitgrößte Fernsehstudio in Berlin. Der Komplex erstreckt sich auf 2.400 Quadratmeter bei einer Deckenhöhe von 10 Metern. Direkt an das Studio angeschlossen befinden sich eine Publikums- und Cateringhalle, eine Vorbauhalle und 55 Büroräume auf vier Etagen.

Im Studio finden 460 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Das Studio Berlin Adlershof wird von vielen großen TV-Produktionen genutzt. Hier werden Highlight-Shows wie "The Voice of Germany", "Die beste Show der Welt" und "Promi Big Brother" gedreht. Auch Polittalks wie "Anne Will", "Hart aber fair" und "Maischberger" haben hier ihr Zuhause.

Kritik und Pressestimmen zu "Wer stiehlt mir die Show?"

Von der deutschen Presse wird "Wer stiehlt mir die Show?" überwiegend positiv aufgenommen. So lobt etwa Cornelius Pollmer von der "Süddeutschen Zeitung" die Sendung als "sehr gutes Unterhaltungsfernsehen mit großem Showtreppenfaktor" und "interessanten Köpfen" im Panel. SZ-Kollege Dennis Müller hebt Joko Winterscheidts Rolle und Funktion innerhalb der Sendung hervor, die dem 44-Jährigen so passend auf den Leib geschneidert wurde "wie seine bunten Anzüge".

Anja Rützel vom "Spiegel" bezeichnet das Format aufgrund seines verspielten Charakters in ihrem ganz eigenen Stil als "großartige, recht aufwendig zubereitete, erwachsene Alternative zur Motto-Geburtstagstorte für Kinder". Besonders die kreativen Einfälle und Spiele sowie die Einzigartigkeit der Gast-Moderationen werden medienübergreifend anerkennend erwähnt.

"Wer stiehlt mir die Show?": Preise und Auszeichnungen

Die 2021 ins Leben gerufene Show konnte nicht nur ein positives Presseecho für sich verbuchen, sondern auch einige der wichtigsten deutschen Medienpreise gewinnen. So erhielt "Wer stiehlt mir die Show?" im Jahr 2021 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung" und die Goldene Henne in der Kategorie "Entertainment".

Im Jahr 2022 gelang es gar, den Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" zu gewinnen. Außerdem erhielt die Sendung den Deutschen Entertainment Award in der Kategorie "Best Development" und erneut den Deutschen Fernsehpreis in gleich zwei Kategorien: "Beste Unterhaltung" und "Beste Regie Unterhaltung".

Die Quoten von "Wer stiehlt mir die Show?"

Hinsichtlich der TV-Quoten können sich die Show-Macher:innen nicht beschweren. Spitzenreiter ist die von Anke Engelke moderierte 4. Folge in Staffel 3 mit 24,1 Prozent Marktanteil bei den 14 bis 49 Jahre alten Zuschauer:innen. Dicht gefolgt von Olli Schulz' Ausgabe in Staffel 4 mit 23,8 Prozent. Mit einer Quote von 21,7 Prozent (14–49 Jahre) ist Folge 2 der 4. Staffel auf dem dritten Platz zu finden.

Die meisten Zuseher:innen aller Altersgruppen konnte bisher Thomas Gottschalk in Folge 4 der Auftaktstaffel vor den Fernseher locken. Mit 8,7 Prozent der Zuschauerschaft ab 3 Jahren verfolgten 2,66 Millionen Menschen die Moderation des Routiniers.

Wo und wie kann man sich für "Wer stiehlt mir die Show?" bewerben?

Hier findest du alle Informationen zur Bewerbung als Wildcard-Kandidat:in bei "Wer stiehlt mir die Show?".

Wie komme ich an Tickets zu "Wer stiehlt mir die Show?"?

Der Ticketverkauf für "Wer stiehlt mir die Show?" läuft über unseren Partner TV-Tickets. Hier findest du übrigens Tickets für alle Joko-und-Klaas-Veranstaltungen und kannst dir diese bequem nach Hause bestellen. Welche Shows verfügbar sind, erfährst du direkt über die Homepage von TV-Tickets.