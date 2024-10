Sieh dir hier die besten Openings aus allen Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?" an und stimme für deinen Favoriten ab. Wer überzeugt dich am meisten als Entertainer:in?

Das Wichtigste in Kürze Wenn ein Star oder ein:e Wildcar-Kandidat:in Jokos Show stiehlt, beginnt diese:r sie meist mit einem opulentem Opening.

Wir haben vorab schon mal die spektakulärsten Openings aus allen Staffeln für dich gesammelt, damit du jetzt für dein Lieblings-Opening stimmen kannst.

Neu mit dabei das sensationelle Opening von Tommi Schmitt der Show in Staffel 8 .

Alle wichtigen Informationen zur aktuellen Staffel kannst du hier nachlesen.

Genauso besonders wie die Show-Openings: Die besten Kandidaten-Exits aus allen Staffeln

Mit das Beste an Joko Winterscheidts Niederlagen bei "Wer stiehlt mir die Show?" ist, dass der Sieger oder die Siegerin die eigene Show mit einem opulenten Opening eröffnen darf. Nicht selten ist dies bereits das Highlight der Show und macht Joko regelmäßig so neidisch auf dieses Show-Element, dass er sogar schon mal fremdgegangen ist, um ebenfalls ein Opening zu bekommen. Für diesen Fremdgeh-Auftritt bei "The Voice of Germany" kannst du hier natürlich ebenfalls abstimmen.

Im Clip: Hochkultur und Ballermann: Tommi Schmitt kann beides!

Beethoven trifft auf Ballermann: Tommi Schmitts legendäres Opening

Tommi Schmitt hat in Folge 4 den ultimativen Spagat in seinem Opening hingelegt: Opernhaus oder Bierkönig? Warum nicht einfach beides!

Sein Opening beginnt so seriös, dass selbst Beethoven kurz applaudiert hätte: In feinem Anzug sitzt er ganz gesittet am Flügel, singt von seinem akademischen Hintergrund und lässt dabei die feinen Töne der Hochkultur erklingen.

Doch dann der überraschende Twist: Mit einem lauten "Ich will eskalieren!" bricht er aus der steifen Etikette aus und verwandelt das Studio in eine wilde Ballermann-Party. Die Malle-Beats wummern, das Publikum flippt aus und Tommi führt den Chor aus "Schmitt, Schmitt, Schmitt"-Rufen höchstpersönlich an.

Vom Podcaster zum Party-Kaiser in wenigen Minuten – so geht ein Show-Opening, das wirklich alle anspricht!

Erfahre hier mehr zu Tommi Schmitts wilder Ballermann-Hochkultur-Sause.

Klaas Heufer-Umlaufs Absage an die Bescheidenheit

Große, imposante und pompöse Opener-Auftritte ist Klaas Heufer-Umlauf ja eigentlich gewöhnt. Denn jedes Mal, wenn er bei der Show "Das Duell um die Welt" gegen seinen Kontrahenten Joko Winterscheidt den Weltmeistertitel gewinnt, darf er sich in der darauf folgenden Show feiern lassen und selbst inszenieren, als wenn es kein Morgen gäbe. Doch was der Entertainer nach seiner erfolgreichen Übernahme bei "Wer stiehlt mir die Show?" an Spektakel und Feuerwerk darbietet, sucht bislang seines Gleichen.

Nach einem Countdown, dem jeden Apollo-Start der Nasa zur Ehre gereicht, springt Klaas Heufer-Umlauf tatsächlich aus einem Flugzeug und beginnt dabei, den Titelsong von "Wer stiehlt mir die Show?" zu performen: "The Man" von The Killers. Für diesen Stunt lernte er in einer monatelangen Vorbereitung extra Fallschirmspringen! Nachdem er dann im Studio durch die Decke gekracht ist, singt er die Killers-Nummer umgeben von Tänzer:innen und jeder Menge Pyrotechnik weiter. Zum Finale des Openings unterstützt außerdem Lena Meyer-Landrut den neuen Show-Moderator mit ihrer gewaltigen Stimme.

Klaas moderiert schließlich sein Opening ab mit den Worten "Dieser Abend ist nichts Geringeres als eine Absage an die Bescheidenheit". Damit deutet er bereits an, dass seine Show genauso opulent weitergeht.

Was darf's denn sein? ESC, Zeltlager oder Hollywood?

Doch nicht nur der Show-Auftakt von Klaas Heufer-Umlauf war ein wahres Spektakel. Jedes Opening gleicht einer Entführung in eine andere Welt. Zumeist eine Welt, in der sich der jeweilige Moderator oder die Moderatorin besonders zu Hause oder der er/sie sich verbinden fühlt. So lässt Bastian Pastewka die Samstagabend-Shows wieder aufleben, die einst in Familien Lagerfeuercharakter hatten. Apropos Lagerfeuer: Olli Schulz geht mit den Zuschauern auf einen eignen Zeltlager-Trip und wünscht sich ebenfalls die TV-Landschaft aus seinen Kindertagen zurück.

Fußballfan Mark Forster huldigt mit seiner teuflisch guten Eröffnungsschow seinem Lieblingsverein 1. FC Kaiserslautern. Während die roten Teufel vom Betzenberg schon lange nicht mehr in der 1. Liga kicken, hat die Performance von Mark Forster mindestens Champions-League-Niveau. Ebenfalls legendär ist zudem Anke Engelkes gespielter ESC-Auftritt (ESC: Eurovision Song Contest) zusammen mit dem österreichischen ESC-Sieger (2014) Conchita Wurst und der speziellen Version von "Rise Like A Phoenix". Und dann ist da ja noch das Opening der Wildcard-Kandidatin Helena, die zum Soundtrack von Rocky vor allem die Tatsache feiert, dass sie nun im Rampenlicht steht - ganz bescheiden und mega sympathisch.

