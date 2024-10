"Wer stiehlt mir die Show?" - Walk of Shame: Die besten Exits aller Staffeln

"Wer stiehlt mir die Show?" hat sich als eines der beliebtesten und unvorhersehbarsten Formate im deutschen Fernsehen etabliert. Und wer es nicht schafft, Joko Winterscheidt die Moderation abzunehmen, erlebt einen spektakulären Exit, der jedes Mal aufs Neue überrascht.

Das Wichtigste in Kürze Von extremen Wetterbedingungen über Feuer und futuristische Transportmittel bis hin zu nostalgischen TV-Settings: Die Exits bieten vielfältige und kreative Herausforderungen für Promis und Wildcards.

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" geht es bekanntlich hauptsächlich darum, die Show zu gewinnen, wie es in Staffel sieben Klaas und Sarah geschafft haben. Doch neben den extravaganten Shows sind auch die Exits jede Staffel eine neue Überraschung.

Staffel 1: Wind, Regen und Schnee

In der 1. Staffel mussten Thomas Gottschalk, Palina Rojinski und Elyas M'Barek diversen Wetterextremen trotzen. Von starkem Wind, strömendem Regen und sogar Schneefällen wurden sie auf die Probe gestellt. Diejenigen, die es nicht schafften, Joko die Show zu stehlen, mussten da leider durch.

Staffel 2: Der "Walk of Flame"

Die Prominenten und Wildcards hatten in Staffel 2 einen wortwörtlich heißen Exit. Sie mussten durch den "Walk of Flame" laufen, der mit Feuer und Flammen gespickt war. Bastian Pastewka, Shirin David und Teddy Teclebrhan waren die Stars, die sich dieser Herausforderung stellten.

Staffel 3: Der futuristische Abtransport

Die Verlierer der 3. Staffel wurden auf futuristische Weise abtransportiert. Mit harter Roboterhand wurden sie in den Kübel für geistigen Müll befördert. Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti erlebten diesen Exit hautnah.

Fun Fact: Die gesamte Redaktion wäre gern mal in den mit weichem Schaumstoff gefüllten Müllwagen gesprungen, leider war das aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich.

Staffel 4: Der Flug mit Frusthansa

Im Stil von Wes Anderson ging es in Staffel 4 durch den Frusthansa-Airport, bevor die Verlierer schließlich mit einem Katapult in die Luft geschleudert wurden. Nilam Farooq, Fahri Yardim und Olli Schulz waren Teil dieses ungewöhnlichen Exits.

Funfact: Das Katapult wurde extra für den Dreh gebaut und kommt auf eine Höhe von 5,20m.

Staffel 5: Endstation Dschungelcamp

Promis und Wildcards fanden sich in Staffel 5 im Dschungelcamp wieder, wo sie sich mit den Herausforderungen des Camp-Lebens auseinandersetzen mussten. Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und Sido mussten sich in dieser ungewöhnlichen Umgebung beweisen.

Funfact: Das gesamte Dschungel-Set wurde im Studio von "Late Night Berlin" gebaut - und zwar während das Set von Klaas Show dort ebenfalls stand! Verwendet wurden 106 Pflanzen und drei Kisten Gräser! So leicht lässt sich das Dschungelcamp in einem Studio nachbauen …

Staffel 6: Die Werbe-Dödel und Fernseh-Deppen

In Staffel 6 wurden die Panelisten zu Werbe-Dödel und Fernseh-Deppen. So warb Matthias Schweighöfer z.B. für sein Parfum "Loser for Men" und Florian David Fitz gab einen Programmhinweis für die Hit-Serie "Hilfe! Mein Mann ist ein Idiot!". Hazel Brugger muss sich zudem als "dümmster Promi Deutschlands" bei "hart aber fair" rechtfertigen.

Funfact: Es wurden 18 unterschiedliche Werbespots und Programmhinweise gedreht, die auch dem Aufwand von echten Werbespot-Drehs sehr nahe kamen.

Staffel 7: Zurück in die 90er mit "Arabella"

Die Prominenten und Wildcards wurden in Staffel 7 zurück in die 90er Jahre zur Kult-Talkshow "Arabella" versetzt. Sarah Connor, Klaas Heufer-Umlauf und Lena Meyer-Landrut erlebten diese nostalgische Reise hautnah.

Funfact: Als die wunderbare Arabella Kiesbauer für den Dreh angefragt wurde, hat sie direkt zugesagt. Die Dreharbeiten waren laut Crew mit die spaßigsten aller bisherigen Exits, das halbe Team saß im Publikum!