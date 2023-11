Hinter den Kulissen der Showband The Mighty Winterscheidts

Rund ein Dutzend von Deutschlands talentiertesten Musiker:innen und Sänger:innen performen in der Showband, die unter der Moderation von Joko Winterscheidt den Namen The Mighty Winterscheidts tragen. Was nötig ist, um in so einer Band bestehen zu können, erfährst du in diesem Video.