Das Wichtigste in Kürze

Diesmal versuchen Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz die Show von Joko Winterscheidt zu stehlen.

Die neue Staffel wird im Herbst auf ProSieben zu sehen sein.

Die verrückteste Quizshow der Welt geht in eine neue Runde! "Wer stiehlt mir die Show?" kehrt mit Staffel 6 zurück. Hier findest du immer die aktuellen Infos zu Start und Sendezeiten der neuen Folgen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Start Staffel 6

Joko riskiert erneut seinen Job. Er hat drei neue Promis eingeladen, die versuchen werden, ihm die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" abzunehmen. Staffel 6 wird im Herbst 2023 auf ProSieben zu sehen sein. Das genaue Startdatum ist noch nicht bekannt.

Joko wird wieder als Moderator die neue Staffel eröffnen, aber ob er der Host bleiben wird, entscheidet sich in jeder Folge neu. Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz und eine Wildcard versuchen, ihn im Quiz zu besiegen und damit die Show an sich zu reißen. Wenn ihnen das gelingt, dürfen sie die nächste Folge ganz nach ihren Wünschen gestalten. In Staffel 5 musste sich Joko gleich dreimal geschlagen geben: gegen Wildcard Helena, Wildcard Svenrik und Sido.

Im Clip siehst du Helenas Opening aus Staffel 5

Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Bisher ist nur klar, dass Staffel 6 im Herbst 2023 auf ProSieben zu sehen sein wird, die genauen Sendetermine sind noch unbekannt. Sobald es Neuigkeiten gibt, wann die neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" ausgestrahlt werden, bekommst du alle Infos hier. Noch musst du dich aber ein bisschen gedulden.

Bis dahin kannst du dir die Wartezeit mit den Folgen der vergangenen Staffeln vertreiben. Alle Folgen gibt es kostenlos auf Joyn oder in der ProSieben-Mediathek.