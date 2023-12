Good News des Tages

Studie zeigt: Haustiere sind gut für unsere Gesundheit

Anzeige

Egal ob Hund, Katze, Chinchilla oder Wellensittich: Tierische Begleiter können unseren Alltag ein Stückchen leichter machen. Wie eine Studie der Ruhr-Universität Bochum zeigt, ist die Interaktion mit Haustieren nachweislich gesund!

Der Grund: Während wir mit unseren Lieblingen interagieren schüttet der Körper das Glückshormon Oxytocin, auch "Kuschelhormon" genannt, aus. Oxytocin kann unser allgemeines Wohlbefinden steigern, Stress abbauen und sogar zur emotionalen und sozialen Gesundheit beitragen.

Anzeige

Anzeige

Hebammenwesen wird Weltkulturerbe

Neben den Welt-Erbestätten der UNESCO, wie Pyramiden, Schlössern oder Brücken, gibt es auch Listen für das immaterielle Kulturerbe, wie Tänze, Musik, Bräuche oder Handwerk. Die UNESCO würdigt damit Traditionen, Wissen und Können, die an nächste Generationen weitergegeben werden. Seit dem 6. Dezember gehört auch das Hebammenwesen dazu.

Übrigens: Auf der deutschen Liste des Immateriellen Kulturerbes stehen aktuell 144 Einträge der deutschen UNESCO-Kommission. Darunter zum Beispiel das Brieftaubenwesen, die Passionsspiele in Oberammergau oder der Heidelberger Hip-Hop.

Anzeige

Für mehr Nachhaltigkeit in der Modewelt: Kleidung mit Pfand

In Amsterdam entsteht etwas Besonderes: Die Modemarke "New Optimist" macht Kleidung, die nie im Müll landen soll. Die Abkürzung der Marke ist "NO" und das mit Absicht! Denn sie sagen "NO" zu Abfall. Warum? Weil zu viele Kleidungsstücke weggeworfen werden. Das möchte das Team hinter der Marke ändern und arbeitet deshalb daran, ein Pfandsystem für Mode zu entwickeln.

Und so soll das System funktionieren: Wie bei Flaschen, Getränkedosen und Co. kostet ein Kleidungsstück zwischen 2,50 und 10 Euro mehr. Das Geld bekommen die Kunden bei der Rückgabe wieder. Das soll Menschen ermutigen, die Kleidung länger zu tragen statt ständig neue zu kaufen.