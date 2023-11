Good News des Tages

Fortschritte bei der Behandlung von Diabetes

Der 14. November ist Welt-Diabetes-Tag. Obwohl die Zahl der Betroffenen weltweit zunimmt, gibt es mittlerweile revolutionäre neue wissenschaftliche Ansätze, ihnen zu helfen. Dazu zählen neue Medikamente oder KI-gestützte Methoden, die schon bei der Diagnose helfen. Der Welt-Diabetes-Tag ist übrigens der Geburtstag von Frederick G. Banting. Er entdeckte im Jahr 1921 das Hormon Insulin und ermöglichte somit schon vor über 100 Jahren eine Behandlung der Krankheit.

Hamburg: WG für Schlaganfallpatient:innen

Die Stadt Hamburg testet jetzt eine neue Möglichkeit, Schlaganfallpatient:innen zu helfen. Das "Haus für morgen" ist eine Wohngemeinschaft, in der die Betroffenen selbstbestimmt und mit der Unterstützung von Fachpersonal leben können. Die Initiatoren planen gerade einen weiteren Standort in der Hansestadt. Langfristig soll es auch deutschlandweit solche Pflege-WGs geben. Jedes Jahr erleiden in Deutschland etwa 270.000 Menschen einen Schlaganfall. 15 Prozent der Betroffenen sind unter 55 Jahre alt.

Nett sein macht glücklich

Heute solltet ihr besonders nett zu euren Mitmenschen sein. Denn der 13. November ist Welt-Nettigkeitstag. Nett sein macht übrigens nicht nur dein Gegenüber glücklich, sondern auch einen selbst. Das zeigte eine Studie der kalifornischen Berkeley Universität. Teilnehmer:innen der Studie, die anderen Menschen halfen, gaben an, sich danach gelassener, fröhlicher, optimistischer und selbstbewusster zu fühlen. Der Grund: Sind wir freundlich, setzt unser Körper das Glückshormon Serotonin frei. Dadurch nehmen unsere Umwelt positiver wahr.