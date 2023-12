Good News des Tages

Umweltfreundlich ins neue Jahr: Gründe gegen das Böllern

Wo darf man an Silvester eigentlich böllern und wo nicht? Deutschland werden vermehrt neue Regeln und Gesetze eingeführt, um den Jahreswechsel sowohl festlich als auch nachhaltig zu gestalten. Die Belastung der Luft durch Feinstaub, Schwermetalle und giftige Chemikalien ist beträchtlich. Hinzu kommt der immense Müll, der nach dem Spektakel zurückbleibt.

In vielen Städten, wie beispielsweise München oder Berlin, ist es in Teilen der Stadt gänzlich verboten, Feuerwerkskörper zu zünden. Auch in der gesamten Altstadt von Reutlingen und Tübingen sind Feuerwerke verboten, genau so wie in Stuttgart. Stuttgart und Karlsruhe feiern den Jahreswechsel zudem böllerfrei mit Lichtshows.

Immer mehr Menschen erkennen die negativen Auswirkungen von Feuerwerken auf die Umwelt und das Tierwohl. Vögel und andere Tiere werden durch den lauten Krach gestresst.

"Mach einen Zoobesuch Tag" in den USA

Diesen Feiertag brauchen wir auch in Deutschland. 😉 Jedes Jahr am 27. Dezember wird der "Mach einen Zoobesucht Tag" in den USA gefeiert und lädt auch in Deutschland dazu ein, sich mit Tierparks zu beschäftigen.

Zoos standen und stehen immer wieder unter Kritik, es gibt jedoch auch positive Erfolge zu verzeichnen. Der Leipziger Zoo investiert mit Unterstützung des Freistaats Sachsens im Zeitraum vom Jahr 2000 bis 2025 etwa 250 Millionen Euro. Mit der Gestaltung möglichst naturnaher Gehege will man für Artenschutz begeistern, erklärt der Präsident des VDZ Jörg Junhold.

Mittlerweile lassen sich auch Alternativen zum klassischen Zoo aufzeigen: Eine dieser Ideen verwirklicht man seit 1976 in Baden-Württemberg. Der Affenberg Salem hält circa 200 Berberaffen in einem 20 Hektar großen und auf die Bedürfnisse der Affen angepassten Freigehege.

Silvesterbräuche aus aller Welt: Trauben essen, rote Unterwäsche undr Glocken läuten

Mit dem Jahreswechsel verbinden sich weltweit nicht nur Feuerwerke und Partys, sondern auch kuriose Silvesterbräuche, die Glück im neuen Jahr versprechen. In Deutschland ist das Glücksschwein verbreitet, doch auch in anderen Ländern gibt es interessante Bräuche.

🇪🇸 Spanien: Trauben essen für 12 Monate Glück

In Spanien beginnt das neue Jahr gerne süß – mit dem Essen von zwölf Weintrauben um Mitternacht. Jede Traube steht für einen Monat des kommenden Jahres. Diejenigen, die es schaffen, alle zwölf Trauben innerhalb der ersten zwölf Sekunden des neuen Jahres zu verspeisen, sollen ein besonders glückliches Jahr erleben.

🇮🇹 Italien: Schlüpfrige Unterwäsche für das kommende Jahr

In Italien ist es Brauch, sich zum Jahreswechsel mit roter Unterwäsche zu schmücken. Die Farbe Rot symbolisiert Liebe und Leidenschaft, und das Tragen neuer Unterwäsche verspricht Glück und Erfolg im kommenden Jahr. Italiener:innen nehmen diesen Brauch ernst, und viele Modegeschäfte bieten eigens für Silvester eine breite Palette an roter Wäsche an.

🇯🇵 Japan: Glockenläuten für Reinigung und Erneuerung

In dem asiatischen Land steht der Jahreswechsel im Zeichen von Reinigung und Erneuerung. Es ist Brauch, dass buddhistische Tempel 108 Glockenschläge zu Mitternacht erklingen lassen. Diese repräsentieren die 108 weltlichen Begierden, die es zu überwinden gilt, um Glück und Frieden zu erlangen. Viele Menschen besuchen außerdem Tempel und Schreine, um für Gesundheit und Wohlstand im kommenden Jahr zu beten.

🇪🇨 Ecuador: Verbrennen von Puppen

In Ecuador wird das neue Jahr mit einer besonderen Tradition begrüßt – dem Verbrennen von Strohpuppen. Diese Puppen repräsentieren das vergangene Jahr, und durch ihr Verbrennen symbolisieren die Menschen den Abschied von negativen Erlebnissen und den Wunsch nach einem Neuanfang. Diese Bräuche sollen Glück und positive Energien für die Zukunft bringen.

🇧🇬 Bulgarien: Hier wird Käse versteckt

Hier wird ein Stück Käse unter dem Sofa versteckt. Die Person, die das Stück findet, wird im neuen Jahr besonders viel Glück haben.