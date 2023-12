Good News des Tages

Zum Nikolaus: So gesund sind Nüsse

Ho, ho, ho! Heute ist Nikolaustag! Am 6. Dezember stecken in vielen (frisch geputzten) Schuhen kleine Geschenke, Schokolade, Mandarinen oder Nüsse. Auch wenn Schokolade besonders beliebt ist, haben Nüsse ihr einiges voraus. Sie machen uns glücklich - und sind darüber hinaus gesund! Eine Studie zeigt, dass auch der Serotoninspiegel nach dem Verzehr ansteigen kann. Viele Nüsse haben außerdem einen hohen Gehalt an essentiellen Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Was alles in Nüssen steckt und wie sie dich bei einer Diät unterstützen können, erfährst du bei Sat1.

Wenn du dir und deinem Körper heute also was Gutes tun willst, kannst du nach oder sogar statt des Schoko-Nikolauses zu den Nüssen greifen und mit gutem Gewissen snacken.

Gericht stoppt Abschuss von Fischottern

Seit dem 1. August durften Fischotter zum Schutz der Teichwirtschaft in bestimmten Regionen Bayerns erschossen werden: Insgesamt sollten es bis Ende des Jahres 32 Tiere sein. Jetzt hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Verordnungen gestoppt. Grund dafür seien Anträge der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des Bund Naturschutz in Bayern. Bis auf weiteres sind die Tiere also erstmal sicher.

Otter sehen sehr süß aus - zum Beispiel, weil einige Arten beim Schlafen Händchen halten. Aber die Wassermarder können auch ganz schön fies sein und jagen immer wieder in Forellen- oder Karpfenzuchtteichen. Die Teich-Besitzer erhalten zwar Entschädigungen, fordern aber trotzdem eine Eingrenzung der Vermehrung. Insgesamt sind Fischotter aber gut für die Biodiversität. Denn ihr Verhalten und ihre Nahrungsauswahl können dazu beitragen, die Vielfalt der Lebewesen im Wasser zu erhalten.

Ein Eurasischer Fischotter, die einzige Art, die in Deutschland heimisch ist. In Bayern durften Otter seit August ausnahmsweise unter Auflagen gejagt werden. © ArtushFoto - stock.adobe.com

Promi Big Brother spendet übriggebliebene Lebensmittel

Die elfte Staffel Promi Big Brother geht zu Ende, Yeliz Koc verlässt den Container als Gewinnerin. Die Gute Nachricht: die zurückgelassenen Produkte bleiben nicht ungenutzt. Wie in jedem Jahr werden alle Lebensmittel aus der Penny-Versorgungskapsel an die Kölner Tafel gespendet. Auf diese Weise dienen die übriggebliebenen Produkte einem guten Zweck. Auch in diesem Jahr setzt Big Brother damit ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und unterstützt soziale Initiativen.

