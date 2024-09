"TV total" mit starkem Konter: So clever antwortet Sebastian Pufpaff seinem Ex-Chef

Die erste Folge von "TV total" mit Sebastian Pufpaff wurde nach dem vermeintlichen "TV-Comeback des Jahres" mit Spannung erwartet. Wie Puffi wohl auf die neue Konkurrenz und auf den Blitz-Abgang seiner bisherigen Band reagiert? Antwort: mit Witz und Souveränität. Das lässt sich auch an der sehr guten Quote ablesen.

Anzeige

Puffi mit kluger Retourkutsche

Viel wurde im Vorfeld der "TV total"-Ausgabe vom 18. September spekuliert. Wie würde die Eröffnung der Show aussehen? Wird Sebastian Pufpaff auf die Ereignisse der vergangenen Woche eingehen?

Immerhin passiert es nicht alle Tage, dass ein ehemaliger Moderator und Produzent seiner alten Sendung Konkurrenz macht und noch dazu einige Beteiligte mitnimmt. So sah sich der aktuelle "TV total"-Gastgeber mit der Situation konfrontiert, vor der Sendung ohne Studioband dazustehen.

Doch Puffi blieb trotz des Abgangs der Gruppe zu einer Streaming-Show gewohnt locker ("Das ist doch kein Fernsehen!"). Der Entertainer schwang sich kurzerhand ins Auto, um neue Musiker für "TV total" zu rekrutieren: "Wir fahren zum Musiker-Strich!"

Wie ihm das gelungen ist, siehst du hier kostenlos im Video:

Anzeige

Anzeige

Sebastian Pufpaff stellt seine neue Band vor Streaming Jetzt die ganze Folge ansehen! "TV total" vom 18. September 2024 in voller Länge

Statt Heavytones: Klinke Supreme sind die neue Studioband von "TV total"

Mit der frisch zusammengestellten Studioband Klinke Supreme konnte die neue Folge von "TV total" wie gewohnt starten. Dabei ließ es sich der Moderator nicht nehmen, noch ein paar kleine, fein dosierte Seitenhiebe auszuteilen.

"Sieben Tage war er weg, sieben Tage haben wir ihn nicht gesehen. Niemand weiß, ob er wirklich kommt, und falls ja: Wie wird er aussehen?" Nach dieser Ankündigung durch einen stimmgewaltigen Sprecher schritt Sebastian Pufpaff in bester Entertainer-Comeback-Manier die Showtreppe herunter.

Dabei parodierte er die Posen, die Fernsehzuschauer:innen wenige Tage zuvor bereits so ähnlich erleben konnten. Wie ein Boxer ließ Puffi die Muskeln spielen. Außerdem hielt er bei seinem Auftritt mehrfach inne, um mit übertriebener Geste Feuerwerke abzufeuern - oder zumindest Feuerwerkchen abfeuern zu lassen.

So startete Puffi in diese besondere Sendung

Anzeige

Anzeige

Sebastian Pufpaff spricht über das Duell des Jahres

Die vollständige Eröffnungsnummer von "TV total" kannst du in der ganzen Folge kostenlos auf Joyn ansehen!

Auf der "TV total"-Studiobühne angekommen, schien Puffi das offensichtliche Thema, auf das alle warteten, schließlich sogar offen anzusprechen. "Das Duell des Jahres, Sie haben es mitbekommen, es ist entschieden", sagte der Moderator - nur um dann einen Haken in eine unerwartete Richtung zu schlagen: "Und der Gewinner heißt: Friedrich Merz, meine Damen und Herren!"

Spätestens ab diesem Moment war "TV total" im gewohnten Fahrwasser und präsentierte ein Füllhorn an treffsicheren Gags zu aktuellen Geschehnissen und den wirklich wichtigen Themen der Woche.

"TV total"-Quote: Das Publikum liebt das Original

Was die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer anbelangt, zeigte sich das Unterhaltungs-Flaggschiff "TV total" von dem Trubel um Personalien unbeeindruckt. Die Sendung am Mittwochabend überzeugte einmal mehr mit sehr guten 12,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe ,von 14 bis 49 Jahren, und wird damit zum Marktführer.