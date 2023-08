Das Wichtigste in Kürze "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" startet am 29. August 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

In Deutschlands erster Geschwister-Show treten Carolin Kebekus und ihr Bruder David Kebekus in spannenden Challenges gegen prominente Geschwisterpaare an.

Gegnerinnen in Folge 1 sind Oti und Motsi Mabuse.

In dieser Show geht es um nichts Geringeres als die Geschwister-Ehre! Carolin und David Kebekus laden zu Deutschlands erster Geschwister-Show ein. ProSieben zeigt "Wir gegen die!" am Dienstag in der Primetime.

+++ Update, 24. August 2023 +++

Caroline Kebekus kann es nicht fassen!

Ich finde es wirklich krass, dass wir diese Show tatsächlich machen! Caroline Kebekus

"Wir" sind Carolin und ihr Bruder David Kebekus, "diese Show" steht für die unverwechselbare "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" auf ProSieben.

Ab Dienstag treten Carolin und David Kebekus an vier Abenden gegen prominente Geschwisterpaare an.

Carolin Kebekus: "Tief in uns drin sind wir ja immer noch die Kinder von früher und denken: 'Was machen wir hier? Wir dürfen einfach einen Kindergeburtstag feiern? Und das wird auch noch ausgestrahlt? Mit Publikum? Und unsere ganze Familie und Freunde sind auch dabei?' Es ist einfach nur toll!"

Motsi Mabuse und ihre Schwester wollen den Sieg in Folge 1

In der ersten Show wollen Oti und Motsi Mabuse den Kebekus-Geschwistern diesen Titel streitig machen. In "Wir gegen die!" treten die beiden Schwestern erstmals gemeinsam im deutschen Fernsehen an. Aber haben sie gegen Carolins und Davids Erfolgsrezept eine Chance?

Motsi Mabuse und Schwester Otlile Mabuse wollen in Folge 1 gewinnen. © ProSieben

Carolin: "Ich glaube, zwischen uns gibt es einfach eine Bedingungslosigkeit, die haben wir mit Davids Geburt stillschweigend festgelegt und die ist unkündbar." David ergänzt:

Wenn man sich mag, dann braucht man kein Rezept oder Regeln. Dann läuft es einfach. David Kebekus

In "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" auf ProSieben treten Carolin Kebekus und ihr Bruder David gegen ein prominentes Geschwister-Duo an. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Wer weiß besser, was die eigene Familie über sie oder ihn sagt? Wer kann einander besser einschätzen? Und wer kann das Finale am Spieltisch für sich entscheiden?

Ein Balanceakt! Bei "Wir gegen die!" geht es zu wie beim Kindergeburtstag. © ProSieben

+++ Ursprüngliche Meldung +++

In "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" müssen Comedian, Schauspielerin und Moderatorin Carolin Kebekus und ihr Bruder David nicht nur beweisen, wie gut sie als Team zusammenarbeiten können, sondern auch, wie vertraut sie einander als Familienmitglieder sind.

An vier Abenden treten die Kebekus-Geschwister ab 29. August jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn gegen andere prominente Geschwisterpaare an.

So funktioniert "Wir gegen die!"

In jeweils sechs Runden spielen die Geschwisterpaare gegeneinander. Wer erkennt, welches Gericht von der eigenen Mutter gekocht wurde? Wer weiß besser, was die eigene Familie über sie oder ihn sagt? Und was wurde früher unter dem Bett versteckt? Bei dieser Show kommen lange gehütete Familiengeschichten ans Licht!

David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix! Ich liebe wirklich alles an dieser Show! Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene! Carolin Kebekus

Mit Carolin in einem Team zu spielen, ist mir immer eine Ehre! Wir ergänzen uns super. David Kebekus

Das sind die gegnerischen Geschwister

Diese vier Geschwisterpaare fordern die "Kebekusse" dann an den folgenden Dienstagabenden heraus:

Benni und Dennis Wolter

Julia und Johannes B. Kerner

Sandra und Jessica Schwarz

Jeannine Michaelsen moderiert die erste Geschwister-Show Deutschlands

Präsentiert wird "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" von Jeannine Michaelsen. Die Moderatorin weiß genau, was für die Geschwister auf dem Spiel steht: "Es geht um die Ehre!"