Big-Hair-Look aus den 80ern und 90ern: So tragen wir im Winter 2023/24 die Volumenwelle

Die Volumenwelle ist mehr als nur eine Frisur - sie ist ein Statement. Mit ihrem Volumen zaubert sie einen beeindruckenden Big-Hair-Look und verleiht den Haaren ein glamouröses Styling. Egal, ob man von Natur aus glattes oder bereits lockiges Haar hat, die Volumenwelle verwandelt jede Frisur in einen echten Hingucker.

Anzeige

Was genau ist eine Volumenwelle?

Die Volumenwelle ist ein Hairstyling-Trend, der dem Haar - ähnlich wie Blowout Hair à la Jennifer Lopez - ein beeindruckendes Volumen durch schön definierte Locken verleiht. Mit dieser Technik kann man dünnen oder platt aussehenden Haaren einen neuen Look verpassen und den glamourösen Big-Hair-Look kreieren. Volumenwellen verleihen deinem Haar mehr Fülle und Struktur.

Anzeige

Anzeige

Unterschied Volumenwelle und Dauerwelle

Die Volumenwelle und Dauerwelle haben eins gemeinsam: Durch Locken wird Volumen in das Haar gebracht. Bei der Volumenwelle liegt der Fokus auf mehr Fülle fürs Haar. Eine Dauerwelle hingegen soll dauerhafte Locken oder Wellen erzeugen. Die Ergebnisse einer Volumenwelle sind weichere Locken oder Wellen. Dauerwellen zeichnen sich durch engere Locken aus, die deutlich länger halten. Ein weiterer Unterschied ist die chemische Behandlung. Bei einer Dauerwelle ist der chemische Prozess deutlich intensiver als bei einer Volumenwelle, und somit auch deutlich schädlicher für dein Haar.

Im Clip: Mehr Infos zur Dauerwelle

Anzeige

Volumenwelle pflegen - die besten Tipps für lange Haltbarkeit

Verwende unbedingt schonende Shampoos und Spülungen . Achte darauf, dass du Produkte verwendest, die für gewellte und lockige Haare geeignet sind. Haare sanft shampoonieren! Reißen und Ziepen vermeiden. Verwende regelmäßig feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte, z.B. Leave-in-Conditioner oder Haarmasken , die strapazierte Haare vor dem Austrocknen schützen. Trockne deine Haare vorsichtig ab. Starkes Rubbeln ist absolut tabu, lieber trocken tupfen. Unbedingt Hitzeschutzmittel vor dem Föhnen und Stylen auftragen. Vermeide häufiges Anfassen und Kämmen. Haare nachts zu einem lockeren Zopf zusammenbinden. Vermeide häufiges Waschen.

Sarah Jessica Parker voluminöse Locken sind ihr Markenzeichen - mit einer Volumenwelle gelingt der Look ganz leicht! © picture-alliance / dpa

Behandlung im Salon: Das kostet die Trendwelle beim Profi

Eine professionelle Volumenwelle liegt in der Regel preislich zwischen 100 und 300 Euro. Je nach gewünschtem Ergebnis werden größere oder kleinere Lockenwickler in die Haare gedreht. Durch eine spezielle chemische Behandlung werden die Schwefelbrücken der Haare aufgebrochen, wodurch die Haarstruktur neu geformt werden kann. Nach der Einwirkzeit werden die Haare gründlich ausgespült und die Locken mit einem Oxidationsmittel fixiert. Das hat den Effekt, dass deine Haare plötzlich nicht mehr fein und glatt sind, sondern voller Volumen und natürlicher Wellen. Eine professionelle Volumenwelle hält zwischen 4 und 6 Wochen.

Anzeige

Tricks & Hacks für eine DIY-Volumenwelle: so gelingt der Look auch ganz leicht zu Hause

Wer sich den Gang in den Salon sparen möchte, kann sich den voluminösen Look auch selber zu Hause machen. Im Handel sind zwar zahlreiche Sets für Volumenwellen erhältlich, wir empfehlen aber, lieber einen Profi dranzulassen. Die möglichen Schäden, die man den Haaren durch eine falsche Anwendung zufügen könnt, lassen sich nicht so leicht reparieren. Die chemische Behandlung sollte daher nur von einem Fachmann oder einer Fachfrau vorgenommen werden.

Dennoch gibt es zahlreiche Methoden, wie du dir mit ein paar einfachen Styling-Tricks selbst Volumen ins Haar zaubern kannst: