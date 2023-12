British Fashion Awards 2023: Amal Clooney verzaubert in ihrem goldenen Kleid einfach alle!

Glamourös! Amal Clooney war in ihrem bodenlangen schillernden goldenen Kleid der Inbegriff von Eleganz auf dem verregneten roten Teppich der British Fashion Awards 2023, die am Montag in der Londoner Royal Albert Hall veranstaltet wurden.

Das Kleid der Anwältin, die seit 2014 mit Hollywoodstar George Clooney verheiratet ist, war mit großen bronze-goldenen Pailletten verziert, die nach unten bis in die Schleppe hinein immer größer wurden und einen funkelnden Ombré-Effekt hatten. Die arm- und schulterfreie Atelier Versace-Robe glitzerte im Blitzlichtgewitter des Veranstaltungsortes. Dazu kombinierte die britisch-libanesische Juristin goldene Flats, eine goldene Clutch und ein Paar glitzernde Silberohrringe.

Amal Cloonrey rundete das Outfit mit mühelosem Glamour ab, mit einer weichen, voluminösen Blowout und ein bronzigem Make-up, das einen tiefen Nude-Lippenstift und braun schimmernden Lidschatten einschloss. Was Accessoires betrifft, komplettierte sie den Look mit einer passenden goldfarbenen Clutch und Schmuck von Cartier.

Viel stylische Prominenz in London

Amal Clooney wurde mit ihrer guten Freundin, der Unternehmerin und Make-up-Artistin Charlotte Tilbury auf der Veranstaltung gesehen und auch ihre Mutter leistete ihr auf dem Red Carpet Gesellschaft. Zahlreiche Promis wie Kate Moss und Gwyneth Paltrow und Preisträgerin Pamela Anderson waren ebenfalls da.

