Diese Schuhe tragen wir im Frühling 2023: Ballerinas sind wieder angesagt und lässig wie nie

Verspielt, elegant, klassisch – Ballerinas sind vielseitig, gelten aber als brav. 2023 kommen die Klassiker zurück und zeigen sich von einer ganz neuen Seite. Welche Modelle es jetzt gibt und wie man sie aufregend stylt.

Ballerinas – die Schuhe, die nie aus der Mode kommen

Zugegeben: Mit High Heels können sie nicht konkurrieren, aber Ballerinas sind auf ihre eigene Art chic und zeitlos. Ein Paar findet sich fast in jedem Schuhschrank einer Frau, denn die flachen Schuhe sind unschlagbar bequem. An berühmten Fans mangelt es den Ballerinas sowieso nicht, denn schließlich haben Filmdiven wie Brigitte Bardot oder Audrey Hepburn dem verspielten Schuh zu Weltruhm verholfen. Das Original sind Ballettschuhe von der französischen Schuhmarke "Repetto". Das Erfolgsgeheimnis von Ballerinas ist wahrscheinlich, dass sie sich ständig neu erfinden – und sich selbst dabei doch immer treu bleiben.

So trägt man den Ballerina-Schuh heute

In den Fünfzigerjahren wurden Ballerinas zu weit schwingenden Tellerröcken getragen oder mit schmalen Röhrenhosen und Rolli kombiniert. Legendäre Looks, die auch heute noch funktionieren. Mittlerweile gibt es die flachen Klassiker in unzähligen Variationen. Zwar macht ihr mit schwarzen Ballerinas nie etwas falsch, aber warum nicht mal etwas Außergewöhnliches ausprobieren? Wie wäre es mit einer Knallfarbe, einem kräftigen Muster oder witzigen Details? Außergewöhnliche Modelle oder Signalfarben machen Ballerinas erst aufregend!

Ballerinas zeigen sich 2023 im neuen Look: Verziert mit Perlen, Nieten oder Rüschen entdecken wir den Klassiker ganz neu! © Runway Manhattan

Spitze Ballerinas

Sie wirken immer sophisticated und nehmen dem Klassiker das niedliche Image. Außerdem verlängern spitze Ballerinas optisch das Bein und lassen es schmaler wirken. Idealerweise haben Hose und Ballerinas auch noch die gleiche Farbe, das verstärkt den streckenden Effekt. Zur angesagten Baggy-Pants sind sie der Inbegriff von lässigem Schick, genauso haben sie einen verspielten Einfluss auf Oversize-Anzüge, wo nur die Spitze des Schuhes unter dem Hosensaum hervorblitzt. Auf alle Fälle sind sie ein eleganter Stilbruch zur Straight-Leg-Jeans und die elegante Alternative zu klobigen Loafern. Welche Modetrends 2023 noch zu Ballerinas passen, könnt ihr hier entdecken.

Verspielte Ballerinas

Designer lieben es, klassische Ballerinas in kleine Kunstwerke zu verwandeln. Ob mit Perlen oder Nieten, Schleifen oder Applikationen, Riemen oder Rüschen – der verspielte "New Romantic-Look" kennt 2023 keine Grenzen. Total hip: Die fantasievollen Schuhe werden mit passenden Söckchen kombiniert. Um dem Statement-Schuh die gebührende Aufmerksamkeit zu gönnen, halten wir das restliche Outfit in klassischen Basic-Tönen. Lust auf noch mehr Modetrends 2023? Lasst euch von den coolsten Looks der Schauen inspirieren: Wir haben die wichtigsten Trends für euch zusammengefasst!

Slingback Ballerinas

Hier liegt der Blickfang auf der offenen Ferse – die entweder durch einen Riemen mit Schnalle oder lange Bänder zum Schnüren geziert wird. Das charmante Detail verleiht dem Schuh einen eleganten Twist und ist zu schade, um den Zierriemen unter einer langen Hose verschwinden zu lassen. Deshalb kombinieren wir Slingback-Ballerinas zu leichten Sommerkleidern, verkürzten Jeans oder Miniröcken. Im Herbst kombinieren wir sie dann mit einer farblich abgestimmten, schlichten Strumpfhose.

Ballerinas mit Midiabsatz

Ballerinas müssen nicht unbedingt flach sein. Mit einem maximal vier Zentimeter hohen Blockabsatz wirkt der sonst so bequeme Schuh äußerst elegant. Besonders aus Lackleder mit eckiger Spitze und aufgesetzter Zierschnalle. Schwarz geht immer, aber warum nicht mal etwas Ausgefallenes ausprobieren? Es gibt Modelle in sämtlichen Knallfarben (wie Farben auf dein Selbstbewusstsein wirken, verraten wir dir im Style-Check). Damit wird aus Klassikern ein Trendschuh, der zu vielen Looks funktioniert – vom schmalen Minirock über die Skinny-Jeans bis zum Kostüm. Eine Investition, die sich lohnt!

Ballerinas mit Riemen

Kleines Detail mit großer Wirkung: Ballerinas mit Fesselriemen und feiner Zierschnalle umspielen den Knöchel charmant. Egal, ob schlicht und monochrom zum Schuh oder breit mit Perlen bestickt. Im Trend liegen filigrane Schmuckriemen, die wie ein Fußkettchen aussehen. Modelle mit breiten Bändern, die gekreuzt um die Knöchel gewickelt werden, erinnern an Spitzenschuhe aus dem Ballett. Alternativ sorgen zarte Schnüre um die Fesseln für zusätzlichen Halt. Aktuelle Trend-Ballerinas haben breite Riemen über dem Spann. Ob zu knöchellangen Röhrenhosen oder Midi-Röcken – solange der Riemen zu sehen ist, passen sie zu jedem Outfit. Allerdings verkürzen Slingback-Ballerinas optisch das Bein. Deshalb sind sie eher für zierliche oder große Frauen geeignet.

Ballerinas in Schwarz und Weiß

Neben neutralen Farben wie Navy-Blue oder Beige, sind schwarz-weiße Ballerinas absolute Klassiker. Vorbilder für den Look findet ihr bei Chanel: Ikonische Ballerinas mit schwarzer Zehenkappe sowie dem berühmten CC-Logo. Aber es gibt auch Versionen von anderen Firmen, die mit dem Kontrast von Schwarz und Weiß spielen. Am elegantesten sehen diese Modelle auch zu weißen oder schwarzen Outfits aus, lassen sich aber auch zur legeren Jeans kombinieren. Eine gute Investition!

Ballerinas mit Cut-Outs

Minimalistisch wirken Ballerinas mit Cut-Out. Dabei teilt sich der Schuh optisch in zwei Teile: Ferse und Zehen sind bedeckt, in der Mitte wird der Schuh nur von der Sohle zusammen gehalten. Sie passen zur weiten Boyfriend-Jeans genauso wie zur Röhrenhose oder zum Mini-Skirt. Das Gute: Es gibt sie in unzähligen Varianten und Farben.

Ballerinas kombinieren – diese Outfits passen perfekt

Sie begleiten uns jeden Tag und sind eine elegante Alternative, wo Highheels nicht in Frage kommen. Hier ein paar Tricks, die man beim Styling zu Ballerinas beachten sollte.

Zum Rock oder Kleid: Für formelle Anlässe oder Business-Meetings, sind Ballerinas mit Absatz zum Kostüm oder Jackie O-Kleid eine gute Wahl. Besonders Modelle in Lack wirken elegant und souverän. Zu verspielten Röcken oder Kleidern wirken Ballerinas mit Fesselriemen sehr mädchenhaft. Der klassische Ballerina-Look mit Tüllrock wirkt besonders süß, kombiniert ihr ihn mit einem rustikalen Zopfpulli oder gar einer Lederjacke , wirkt das Outfit gleich viel cooler. Nie verkehrt sind Ballerinas zum weiten Tellerrock und Bluse. Dazu passen Modelle mit Cut-Out.

Ballerinas plus Hose: Ballerinas zu Röhrenhosen und Skinny Jeans sind ideal, um die Knöchel zu betonen. Ist die Hose zu lang, einfach einmal umkrempeln. Das wirkt leger und charmant zugleich. Bei den Ballerinas sind alle Modelle erlaubt. Wer einen Kontrast sucht, wählt ein Schuh in Knallfarbe, mit Steppmuster oder mit dekorativen Details wie Perlen, Riemen oder Schleifen. Zu langen Marlene- oder Anzugshosen sind spitze Ballerinas ein Muss. Sie blitzen unter dem Saum hervor und strecken optisch die Silhouette. Am schönsten Ton-in-Ton zur Hose. Zu Shorts ist jedes Modell erlaubt.

Zum Rock, zum Kleid, zur Hose – es gibt viele Style-Möglichkeiten, wie ihr eure Ballerinas richtig in Szene bringen könnt. © Runway Manhattan

5 Tipps: So wird das Tragen von Ballerinas angenehm