Face Cupping gegen Falten: Deshalb ist Schröpfen ein Anti-Aging-Wunder - es klappt auch zu Hause!

Wer wünscht sich das nicht: möglichst wenig Falten und eine frische Ausstrahlung! Wer dafür nicht auf Spritze oder Skalpell zurückgreifen will, kann eine Methode testen, die schon seit Tausenden von Jahren existiert und wieder auf dem Vormarsch: Facial Cupping, das Schröpfen im Gesicht. Hier erfährst du, was es mit dem Beauty-Trend auf sich hat.

Cupping oder Schröpfen: ein Beauty-Trend mit Tradition

Seit mehr als 5.000 Jahren wird das traditionelle Therapieverfahren in vielen Ländern der Welt angewandt: Cupping, auch als Schröpfen bekannt, war bereits im alten China ein Heilverfahren und fand im klassischen Altertum Anwendung durch griechische und ägyptische Ärzte. Mithilfe spezieller Schröpfgläser wird ein Unterdruck auf der Haut aufgebaut, der die Gefäße erweitert und die Durchblutung anregt. Obwohl es keinen wissenschaftlichen Nachweis für eine medizinische Wirksamkeit gibt, erfreut sich die Methode bis heute großer Beliebtheit. Der amerikanische Schwimm-Star Michael Phelps beispielsweise und Celebrities wie Gwyneth Paltrow und Jennifer Aniston setzen auf Cupping zur Muskelentspannung und Hautstraffung.

Facial Cupping: ein Beauty-Trend mit Anti-Aging-Effekt

Facial Cupping ist eine wesentlich schonendere Methode, die an Gesicht und Halspartie Anwendung findet. Kleine handliche Face Cups, zum Teil oder komplett aus Silikon, werden dafür zunächst leicht zusammengedrückt auf die Gesichtshaut gesetzt. Durch Entspannung der Face Cups entsteht ein leichter Unterdruck. Die Schröpf-Cups saugen sich auf der Haut fest und heben Haut sowie Muskeln leicht an. Die kleinen Becher werden streichend oder kreisförmig über das Gesicht gezogen und sorgen so für ein sanftes Dehnen und Massieren der Haut und Muskeln. Mit etwas Erfahrung kannst du das kostengünstige Facelifting mit einem Facial Cupping Set bequem zu Hause durchführen und dein Gesicht selber schröpfen.

Wie wirkt Face Cupping auf die Haut?

Die angesagte Methode zur Gesichtsmassage punktet mit zahlreichen Benefits:

In der Haut angestaute Flüssigkeit soll abfließen, Schwellungen sollen reduziert werden, dicke Augen verschwinden. Bye- bye Puffy Eyes!

Ziel von Facial Cupping ist es, den Stoffwechsel in den Zellen des Bindegewebes zu aktivieren und die Kollagen - sowie Elastinbildung anzuregen. So sollen die Spannkraft und Elastizität der Gesichtshaut erhöht werden.

Das Anheben der Haut soll die Gefäße erweitern und die Durchblutung anregen.

Durch den Unterdruck soll das Blut an die Oberhaut gezogen werden und dem Gesicht einen rosig-frischen Glanz verleihen.

Facial Cupping soll Verspannungen in der Gesichtsmuskulatur und "eingefrorene" Gesichtszüge lösen.

Ein weiteres Ziel des Faceliftings ist es, die Haut optisch prall und straff erscheinen zu lassen. Narben , kleine Linien und Falten sollen sich reduzieren.

Und für den Wow-Effekt könnt ihr mit den Face Cups die Augenbrauen formen, Wangenknochen definieren, und dem Gesicht Form und Kontur geben.

Gesicht gründlich reinigen! Erfahre hier, was vor einer Facial Cupping Behandlung außerdem zu beachten ist. © GettyImages | LumiNola

Facial Cupping einfach selber machen - Anwendung wie beim Profi

Zahlreiche Kosmetikstudios und Dermatologinnen und Dermatologen haben Facial Cupping im Angebot, und insbesondere wenn du noch keine Erfahrungen im Schröpfen habt, lohnt sich der Besuch beim Profi. Alternativ bietet ein Facial Cupping Set alle benötigten Utensilien für ein Facelifting zu Hause.

Die Vorbereitung

Vor dem Start sollte man Gesicht und Dekolleté gründlich reinigen und von Make-up befreien. Die Haut nicht zusätzlich mit aggressiven Säuren oder mechanischen Peelings reizen. Anschließend ein reichhaltiges Gesichtsöl großzügig im Gesicht und auf dem Dekolleté verteilen, damit die Face Cups gut auf der Haut gleiten.

Die Durchführung

Nun wird es spannend, die eigentliche Behandlung beginnt: Nimm einen Face Cup, drücke ihn leicht zusammen und setze ihn auf die Gesichtshaut. Wenn man den Becher loslässt, entspannt sich die Silikonform und es entsteht leichter Unterdruck: Der Face Cup haftet im Gesicht.

Jetzt den Becher in die Hand nehmen und leicht nach oben ziehen, sodass die Haut sanft angehoben wird. Dann führt man den Face Cup sanft streichend oder kreisend vom Hals aufwärts und vom Gesichtszentrum nach außen über Gesicht und Dekolleté. Achte darauf, dass er gut auf der Haut haftet.

Einen formenden Effekt erhält man, wenn die Becher schräg nach oben und außen gleiten: von der Mitte des Gesichts außen am Kiefer und unter den Wangenknochen entlang. Dann an den Schläfen und den Augenbrauen nach oben und außen führen.

Am besten mit 2 Face Cups parallel arbeiten: Jede Hand führt einen über eine Seite des Gesichts.

Bei einer täglichen Anwendung ist man nach 2 bis 3 Minuten schon fertig! Du kannst die Beauty-Anwendung auch auf 2 bis 3 Einheiten pro Woche à 10 Minuten verteilen.

Die Pflege danach

Nach der Behandlung empfiehlt es sich, die beanspruchte Haut mit beruhigenden Wirkstoffen zu pflegen. Zum Beispiel mit:

Aloe vera

Kamille

Anti-Aging-Fluid

Das Zauberwort nach einer Facial Cupping Behandlung lautet: Feuchtigkeit! Aloe vera, Kamille oder auch ein Anti-Aging-Fluid eignen sich optimal. © GettyImages | Daniel de la Hoz

Tipps & Tricks zum Gesicht schröpfen

Die Haut im Bereich der Augen und des Dekolletés ist dünn und empfindlich, hier ist es wichtig, besonders vorsichtig mit den Face Cups umzugehen. Ansonsten können Abdrücke oder sogar Blutergüsse entstehen.

Die ersten Anwendungen sollte man am Abend oder am Wochenende durchführen, da die Haut direkt nach der Anwendung mit Rötungen oder Reizungen reagieren kann. Wenn du dich nach mehreren Anwendungen zum Profi hochgearbeitet hast, steht einem morgendlichen Gesichtsformen nicht mehr viel im Wege.

Bevor man selber Hand anlegt, empfiehlt es sich, dem Profi über die Schulter zu schauen und das Schröpfen von einer erfahrenen Person durchführen zu lassen.

Wie oft pro Woche solltest dein Gesicht schröpfen?

Man kann Face Cupping täglich oder auch nur zwei- bis dreimal in der Woche durchführen. Wenn ihr es in eure tägliche Gesichtspflege-Routine aufnehmt, reichen 2 bis 3 Minuten, ansonsten solltet ihr etwa 10 Minuten für eine Behandlung einplanen.

Welche Gefäße eignen sich für Face Cupping?

Ursprünglich wurden für das Schröpfen Glasgefäße verwendet, in denen durch Erwärmen oder mit einem Saugball ein Unterdruck erzeugt wurde. Für Facial Cupping nutzt man hauptsächlich Face Cups aus Silikon, mit denen durch einfaches Zusammendrücken ein Unterdruck erzeugt werden kann. Ein Facial Cupping Set enthält meist Becher in verschiedenen Durchmessern, die ihr für die unterschiedlichen Gesichtsbereiche verwenden könnt. Für sensible Bereiche wie Nase, Augen und Mundbereich eignen sich die kleinen Cups, für Stirn, Wangen und Kiefer die großen Cups besonders gut.