Grunge Style ist wieder im Trend: So rockst du den rebellischen 90er-Look im Frühling 2023 

Grunge gehörte zu den Modetrends 2022 und wird uns auch in diesem Jahr begleiten – juhu, darauf hören wir einmal extra laut Smells like Teen Spirit. Doch wie übersetzt man eigentlich den Grunge-Look der 90er in die heutige Zeit? Wir verraten euch, wie ihr den Trend sogar bürotauglich stylt.

Eine wichtige Regel vorab: Die Silhouette sollte nicht komplett in weiten, dunklen Klamotten verschwinden, sonst wirkt der Look schnell zu schlampig. Der Schlüssel zum perfekten Grunge-Outfit ist die Balance. Richtig gestylt sieht der Grunge-Look mühelos lässig aus, ohne dabei schmuddelig zu wirken (obwohl der Begriff "grunge" übersetzt genau das bedeutet). Der eigenwillige Modetrend kann, richtig gestylt, sogar eine ähnliche Wirkung entfalten, wie ein Power Suit: Grunge bewirkt, dass wir uns tougher fühlen, draufgängerisch und ein bisschen rebellisch. Welche Farben dazu beitragen, uns selbstbewusster zu fühlen, verraten wir dir hier.

Wie geht der Grunge-Style?

Grunge-Fashion entstand in den 80ern und fand ihren Höhepunkt in den 90er Jahren – es war also nur eine Frage der Zeit, bis die aktuelle Retro-Welle auch den Grunge-Style zurückbringen würde. Ikonen wie Nirvana-Sänger Kurt Cobain machten nicht nur den Grunge-Musikstil, sondern auch die dazu passende Mode populär. Zerrissene Jeans, abgetragene Converse oder Doc Martens, ganz viel Flanell und ausgeleierter Strick. Dazu ein Beanie auf das (ungewaschene) Haupt, fertig war das Bild des Künstlers, dem Mode egal zu sein schien. Was zunächst ein Anti-Fashion-Statement war, wurde schnell Mainstream und landete ironischerweise sogar auf den Laufstegen. Edgy, cool, selbstbewusst: Grunge ist auch heute noch so viel mehr, als eine Stilrichtung, er ist eine Einstellung.

Grunge im Alltag – so stylt ihr den Look

Grunge ist zurück – doch die (ganz) wilden Zeiten sind vorbei. Kurz: Grunge ist erwachsen geworden. Der Modetrend kommt jetzt bisschen aufgeräumter, ein bisschen schicker, ein bisschen sauberer als in seinen Ursprungsjahren daher. Die Haare sind messy, dürfen aber durchaus regelmäßig gewaschen werden. Das Karomuster hat den Sprung in die Gegenwart geschafft, Strumpfhosen mit Laufmaschen nicht so richtig. Der moderne Grunge ist immer noch bequem: High Tops statt High Heels, Mom- statt Skinny Jeans. Und er ist ziemlich wild: Spitzentops über T-Shirts, Chunky Boots zum Slip Dress, Crop Top unter der XXL-Jeansjacke. Nur die Farben sind eher leise als knallig. Und die vielleicht wichtigste Regel: Das perfekte Grunge-Outfit sieht immer so aus, als hättest du keinen Gedanken daran verschwendet.

Je mehr Kontraste und Stilbrüche, desto besser: Selbst aus dem verspieltesten Blümchenkleid lässt sich mit einem Choker, einem Paar Chucks und dem richtigen Make-up ein Grunge-Outfit zaubern. Apropos, welches Make-up passt eigentlich? Auch hier dürft ihr mutig sein und ausnahmsweise die goldene Regel brechen: sowohl die Augen als auch die Lippen dürfen dunkel geschminkt werden (außer zu formellen Anlässen oder im Büro). Entweder in Schwarz oder Braun als Soft Smokey Eyes oder mit Akzenten in Rottönen. Damit das gut zur Geltung kommt, braucht ihr eine gute Foundation (besonders unaufgeregt sind natürlich BB-Creams oder CC-Creams). Accessoires kommen sparsam zum Einsatz: kleine Ohrringe, Piercings und der bereits erwähnte Choker. Der passt übrigens auch hervorragend zu der Variante Academic Grunge: Hier werden typische Elemente, wie wir sie aus den zahlreichen aktuellen High School-Serien kennen, edgy gestylt. Collegejacken und -sweater, kurze, karierte Faltenröcke, weißer Spitzenkragen etc…

Grunge-Outfit - das sind die Must-haves

Viele Teile, die ihr für Grunge-Outfits braucht, habt ihr vermutlich schon zu Hause – oder könnt sie von einem Freund oder einer Freundin ausleihen. Andere Essentials des Grunge-Styles findet ihr auf Flohmärkten und in Second Hand-Shops. Der Used-Look ausgewaschener T-Shirts und abgewetzter Jeans passt hervorragend ins Konzept und ist noch dazu schön nachhaltig. Mehr Ideen für nachhaltige Modetrends und warum du auf keinen Fall Fast Fashion kaufen solltest, verraten wir hier.

Ein Must-have für den Grunge Look: Das lässige Flanelhemd aus dem Kleiderschrank eures Boyfriends oder dem Papa. © Santiaga

1. Grunge Fashion Piece: Flanellhemd

Falls ihr noch keins habt, dann leiht euch eins aus – oder räubert jetzt sofort Papas Kleiderschrank. Denn das karierte Hemd ist das absolute Key Piece des 90er Grunge. Das Flanellhemd darf gerne ein paar Nummern zu groß sein und wird dann über einem T-Shirt oder einem Crop-Top getragen. Auch um die Hüften gebunden sieht das Holzfällerhemd ultra cool aus. Aus dickerem Stoff kann es auch als Übergangsjacke dienen – je mehr Schichten, desto besser.

2. Grunge Fashion Piece: Basic Shirt/ Bandshirt

Basic-Shirts habt ihr sicher alle sowieso schon im Kleiderschrank. Aber greift für den Grunge-Look ruhig mal nach ganz hinten ins Fach, denn je älter, desto besser. Baumwoll-Shirts kannst du alternativ mit Bleichmittel und/oder einem vorsichtigen Peeling mit Schmirgelpapier den geliebten Use­d-Look verpassen. Noch cooler sind natürlich Band-Shirts. Ob Nirvana, Pearl Jam oder Alice in Chains, wählt am besten Shirts von Bands, deren Musik ihr auch wirklich gerne hört. So fühlt ihr euch in dem Teil garantiert wohler. Auch die T-Shirts dürfen gerne locker sitzen!

3. Grunge Fashion Piece: Oversized Cardigan

Wenn du nicht so der Karohemden-Typ bist, dann kommen hier gute Neuigkeiten für dich: Über dein Band-Shirt oder dein Crop-Top kannst du auch einen Cardigan tragen, zu femininen Kleidern bietet er einen coolen Kontrast. Gerne grob gestrickt und unbedingt ein paar Nummern zu groß. Ein bisschen ausgeleiert? Gerne!

4. Grunge Fashion Piece: lässige Boots

Arbeiterschuhe wie von Doc Martens verleihen jedem Outfit ein gewisses Extra und passen zu wirklich allem – und noch dazu sind sie super bequem, wenn man sie erst einmal eingetragen hat. Wer noch mehr will, setzt auf Boots mit dicker Plateausohle. Jenna Ortega als Wednesday Addams macht es vor: Chunky Boots können umwerfend cool aussehen und zaubern lange Beine. Vor allem im Kontrast mit kurzen Röcken und Kleidern. Wenn Boots so gar nicht euer Ding sind, könnt ihr den Grunge-Look auch casual und sportlich mit Skaterschuhen komplettieren, High Top Converse gehen immer. Fürs Office eignen sich auch Mary Janes oder Loafer – mit extra dicker Sohle, versteht sich.

5. Grunge Fashion Piece: lockere, löchrige Mom-Jeans

Mom-Jeans lieben wir schon lange, umso schöner, dass sie hervorragend zum Grunge-Look der 90er passen. Und eure Lieblingsjeans, die schon so abgetragen ist, dass ihr sie eigentlich wegwerfen wolltet, bekommt jetzt eine zweite Chance: Je löchriger, desto besser!

6. Grunge Fashion Piece: Slip Dress

Must-have in jedem Kleiderschrank, da es sich super vielseitig stylen lässt, ist ein Slip Dress. Das mittellange oder kurze Kleid im Lingerie-Look verleiht jedem Outfit einen gewissen Sexappeal. Für den Grunge-Look tragen wir es über einem T-Shirt oder auf nackter Haut, in Kombination mit unserem geliebten Flanellhemd, dem XXL-Cardigan oder einer oversized Jeansjacke. Boots dazu, fertig ist das Grunge-Outfit. Tipp: Wenn du kein Slip Dress findest, halte Ausschau nach einem Nachthemd aus Seide. Das ist oft günstiger als ein Kleid, besonders angenehm zu tragen und sieht super hochwertig aus.