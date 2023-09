Emily Ratajkowski super sexy: Hier präsentiert sich das Model im hautengen Muschelbikini!

An ihr können sich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt einfach nicht sattsehen: Topmodel Emily Ratajkowski verzückt ihre Follower auf Instagram nun im superknappen Muschelbikini.

Wenn einer weiß, wie man seine Kurven besonders ästhetisch in Szene setzt, dann ist es Emily Ratajkowski! Kein Wunder also, dass dem 32 Jahre alten Model stolze 30,2 Millionen User auf Instagram folgen. Regelmäßig versorgt die gebürtige Londonerin ihre Follower mit heißen Schnappschüssen in vorzugsweise knappen Bikinis. Nun legt Emily noch einmal ordentlich nach!

Im Clip sieht du die heißen Aufnahmen von Emily Ratajkowski im Muschelbikini

Nicht nur Emilys eigener Instagram-Account erfreut sich großer Beliebtheit im Netz, sondern auch der ihrer eigenen Bademodenlinie "Inamorata". Dort fungiert die Brünette häufig selbst als Werbefigur für ihre Designs - so jetzt auch für ein Teil, auf das Fashion-Fans wohl schon lange gewartet haben. In cremeweißer Häkeloptik räkelt Emily sich sinnlich vor der Kamera und präsentiert dabei ihr neuestes Stück. Der Clou? Sowohl die Bikini-Cups als auch der XXS-Slip sind geformt wie Muscheln. "Oh mein Gott, das sieht aus, wie das Oberteil von Arielle", merkt eine Disney-begeisterte Followerin euphorisch an. Andere wiederum haben nur Augen für Emilys durchtrainierten Traumkörper - wie so oft unter ihren Posts!

Mit diesem Traumbody scheffelt Emily Ratajkowski Millionen

Bei Emilys Erfolg bewahrheitet sich vor allem eines: Sex sells! 2013 machte ihr Oben-Ohne-Auftritt in Robin Thickes Musikvideo zu "Blurred Lines" sie quasi über Nacht weltberühmt - was das Model sich gekonnt zunutze machte. So ergatterte sie neben diversen hochkarätigen Modeljobs nicht nur Filmrollen in den Hollywood-Blockbustern "Gone Girl" und "I Feel Pretty", sondern gründete mit "Inamorata" auch ihr eigenes Unternehmen. Seit 2017 ist die Bademodenlinie der Laufstegschönheit erhältlich. Laut "The Sun" wird ihr Reinvermögen auf acht Millionen US-Dollar geschätzt. Damit wird deutlich: Hinter Emilys umwerfenden Aussehen verbirgt sich auch eine knallharte Geschäftsfrau, die ganz genau weiß, was sie tut, wenn sie sich auf Instagram so verführerisch in Szene setzt. Chapeau!