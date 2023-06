Karolína Kurková zu Gast bei GNTM: Das sind ihre 5 Beauty-Geheimnisse im Sommer

Das Wichtigste in Kürze Karolína Kurková ist ein tschechisches Supermodel und Schauspielerin.

Das Supermodel nimmt in der 14. Folge der 18. Staffel "Germanys Next Topmodel" als Gastjurorin neben Heidi Klum Platz.

Ein Supermodel unserer Zeit: Karolína Kurková. Immer wieder begeistert sie uns mit ihrer Wandelbarkeit und ihrer Ausstrahlung. Wir zeigen euch ihren außergewöhnlichen Look und verraten euch Karolína Kurkovás Top 5 Style-Geheimnisse.

Bereits mit 15 Jahren begann Karolína Kurková ihre Modelkarriere. Seitdem zierte sie unzählige Male das Cover der Vogue und lief viele Jahre für die Modemarke Victoria's Secret über den Catwalk, wie Heidi Klum auch. In 2002 durfte sie sogar die Show des Unterwäsche-Labels mit einem BH im Wert von 15 Millionen US-Dollar eröffnen - definitiv ein Highlight ihrer Karriere.

Karolína Kurková wurde für Kampagnen namhafter Marken wie Valentino, Tommy Hilfiger oder auch Chanel gebucht. Für das französische Luxusunternehmen fotografierte sie kein Geringerer als Karl Lagerfeld. Bis heute zählt sie zu einem der bekanntesten Models der Welt. Kein Wunder, dass die 39-Jährige sich bei Fashion und Beauty bestens auskennt. Doch auf welche Stylings und Beauty-Routinen schwört Karolína Kurková? Das erfahrt ihr hier!

1. Tipp von Karolína Kurková: Sleek Bun

Stylish und trotzdem alltagstauglich: Der Sleek Bun gehört zu DEN Trendfrisuren des Jahres 2023. Das sehen wir auch an Karolína Kurková. Das Supermodel setzt sowohl privat als auch auf dem Red Carpet auf diese Frisur. Und sind wir mal ehrlich: als Mama von drei Kindern ist eine einfache Hochsteckfrisur auch die perfekte Lösung. Auf dem roten Teppich verleiht das Supermodel der schlichten Frisur mit auffälligen, großen Ohrringen Glamour und Eleganz.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: So gelingt dir der perfekte Sleek Bun à la Karolína Kurková

2. Tipp von Karolína Kurková: Face Gym

Sport für das Gesicht? Das geht! Gesichtsgymnastik hat mittlerweile einen festen Platz in unserer Beauty-Routine. Die Übungen fördern die Durchblutung, stärken die Gesichtsmuskulatur und sorgen so für ein strafferes Hautbild. Ein Skincare-Trick, der echte Wunder bewirkt. Der lebende Beweis: Karolína Kurková. Ihre Haut strahlt auch mit 39 Jahren jugendlich frisch. Sowohl im Alltag als auch vor besonderen Events darf Gesichtsgymnastik bei dem Supermodel daher nicht fehlen. Bei diesem relaxten Anblick möchte man doch gleich selbst mit Karolína Kurkovás Face-Gym-Routine starten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. Tipp von Karolína Kurková: Vorzüge betonen

Für einen perfekten Auftritt auf dem Red Carpet braucht es ein passendes Make-up. Karolína Kurková setzt dabei auf ihren Signature-Look: Lidschatten in Kupfertönen im dezenten Smokey-Eye-Stil. Die Nuancen harmonieren perfekt mit ihren blauen Augen und bringen sie zum Leuchten. Highlights im Innenwinkel öffnen das Auge und lassen es gleich viel größer erscheinen. Beim Lippenstift setzt das Supermodel auf glänzende und zarte Nude-Töne. Diese Kombination sieht an Karolína Kurková einfach nur atemberaubend aus und betont ihre natürliche Schönheit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

4. Tipp von Karolína Kurková: farbige Fashion-Pieces

Zu einem schwarzen Outfit gehört immer ein auffälliges Fashion-Piece. Egal ob in einer knalligen Trendfarbe oder mit markanten Muster: Karolína Kurkovás punktet mit extravaganten Eyecatchern. Als Gastjurorin bei GNTM 2023 kombinierte das Supermodel ein schwarzes, dezentes Kleid mit einem pompösen Mantel im Animal-Print. Neben diesem Look überzeugte sie ihre Community auf Instagram auch mit einem knallgelben Fransenrock in Kombination mit einer schlichten weißen Bluse. Manchmal braucht es eben einfach etwas Mut zur Farbe!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

5. Tipp von Karolína Kurková: Steh zu deinem Körper!

Wer denkt, dass Supermodel in der heutigen Zeit makellos sein müssen, liegt definitiv falsch. Denn auch Karolína Kurková besitzt einen kleinen Schönheitsmakel. Was viele nicht wissen: Durch eine Operation in ihrer Kindheit hat das Supermodel keinen Bauchnabel mehr. Zu sehen ist nur noch eine kleine Mulde an der Stelle ihres Bauchnabel.

Doch kein Grund zur Sorge: Karolína Kurková versteckt sich nicht und zeigt ihren Körper so wie er ist. Sie überzeugte bei Shows von Victoria's Secret mit ihrem selbstbewussten Walk. Aber auch heute trägt sie ganz entspannt bauchfreie Oberteile - und setzt damit ein Statement für Body Positivity.