Lena Meyer-Landrut ist Coach bei "The Voice Kids", singt Pop-Hymnen, findet als Jurorin kleine Nachwuchstalente und macht auch noch richtig coolen Perlenschmuck. In einem Podcast verrät sie, warum sie Basteln mit Perlen liebt und zeigt ihre neueste Kreation. Wir wollen die Kette unbedingt nachmachen und den DIY-Trend diesen Sommer tragen.

Anzeige

Lust auf mehr "The Voice Kids"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an.

Lena Meyer-Landruts ungewöhnliches Hobby

"Mein Hobby ist gerade Perlen aufziehen", platzt es etwas unvermittelt aus Lena Meyer-Landrut heraus. Als die Musikerin bei Joko Winterscheidt und Sophie Passmann zu Gast im Podcast "Sunset Club" ist, erzählen die beiden Moderatoren nämlich auch immer wieder von ihren Hobbys. Sophie hat das Stricken für sich entdeckt und Joko berichtet wöchentlich von einer neu entdeckten Leidenschaft.

"Wegen Taylor Swift?", hakt Sophie nach. Als bekennender Swiftie weiß sie, wie groß selbstgebastelte Perlenketten und Freundschaftsarmbänder gerade im Trend sind. Auch Mr. Showmaster hält Lena sofort ein handgemachtes Armband hin. Der Beweis: Perlenkettchen und -bändchen trägt gerade wirklich absolut jede:r.

Anzeige

Anzeige

Aber was Lena an ruhigen Abenden zu Hause produziert, ist doch etwas besonders. Denn wie sie weiter, ausführt, macht sich nicht einfach nur Perlenketten, sondern Perlenketten mit Blumendesign.

Im Clip: Auch Heidi Klum setzt auf Perlenketten

Floraler Perlenschmuck made by Lena Meyer-Landrut

Wir sind mindestens ebenso beeindruckt wie die beiden Podcast Hosts. Die supersüßen Ketten erfordern schließlich nicht nur Geschick und Geduld. "Wann findest du die Zeit, um solche Sachen für dich zu entdecken?", will Joko wissen.

Lenas simple Erklärung: "Ich liebe Hobbys". Was direkt eine Diskussion zwischen dem Trio rund um das Thema: Wie findet man eigentlich neue Hobbys und bleibt auch dran - in einer Zeit, in der TikTok und TV-Shows zu unserem liebsten Zeitvertreib geworden sind?

Was uns aber viel mehr interessiert als die philosophischen Theorien und Gesprächsrunden von Joko, Sophie und Lena, ist die Frage: Wie macht Lena ihr Perlenketten?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zunächst verrät die Jurorin von "The Voice Kids", dass sie schon immer mit Perlen gebastelt habe, auch schon als Kind. "Perlentiere, Perlenobst und Figuren aus Perlen hab ich schon als Mädchen gemacht." Als sie dann auch noch Döschen voller Perlen, Faden und Verschlüsse inklusive einer fertigen Blumenkette aus der Handtasche zaubert, sind wir endgültig hooked. Jetzt wollen wir auch Perlenketten machen.

Anzeige

Perlenketten à la Lena Meyer-Landrut selber machen

Eigentlich brauchst du für die DIY-Perlenketten gar nicht viel. Kleine Perlen in drei oder mehr unterschiedlichen Farben, elastischen Nylonfaden und eventuell noch eine Perlennadel, die dir beim Auffädeln hilft. Außerdem Verschlüsse und eine kleine Zange, um diese zu verschließen. Jetzt kann es auch schon losgehen:

Ziehe zuerst einfach einige Perlen auf den Faden. fünf Perlen in der Farbe deiner Wahl für die Blütenblätter der ersten Schnapp dir jetztin der Farbe deiner Wahl für die Blütenblätter der ersten Blume Darauf folgt eine Perle fürs Zentrum der Blume. Die sollte sich farblich etwas abheben, kann aber auch etwas größer sein als die anderen Perlen, damit der Kontrast noch stärker ist. Führ den Faden jetzt wieder zurück und durch die erste Blütenblattperle, sodass ein Halbkreis entsteht. Danach fädelst du drei weitere Blütenblattperlen auf und ziehst den Faden dann nochmals durch die oberhalb der Blütenmitte liegende Perle. Somit schließt sich der Perlenkreis auch auf der zweiten Hälfte und fertig ist die erste Perlenblume.

Jetzt kannst du deine Kette in dieser Weise weiter auffädeln und beliebig viele Blumen einbauen. Die Kette von Sophie Passmann, selbstgemacht und geschenkt von Lena Meyer-Landrut, ist übrigens weiß, mit zarten weiß-gelben Blumen. Wer genau hinsieht, kann sie auch in ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss entdecken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lena selbst trägt die gleiche Farbkombi in einem Selfie mit DIY-Blumenkette. Die werden wir als Erstes nachbasteln.