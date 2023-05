Halle Bailey musste sich dieses Jahr vieles anhören - sie sei falsch gecastet als Arielle in der Disney Life-Action-Verfilmung. Wir finden: Halle Bailey sollte mehr Schlagzeilen für ihren märchenhaften Oscars-Look bekommen.

Anzeige

Halle Bailey trägt bei den Oscars einen Traum in Türkis

Real-Life-Arielle, much? Halle Bailey schien auf dem Red Carpet der Oscars geradezu von innen heraus zu strahlen.

Ihr türkisfarbenes Chiffonkleid, das sich in mehreren Lagen auf dem diesjährigen cremefarbenen Teppich bei den Oscars ergoss, hatte einen besonderen Twist: Der Stoff ist wie ein Hauch von nichts um sie gehüllt, ihre Haut schimmert immer wieder darunter hervor. Ebenso ist die Korsage ein Highlight bei ihrem Dolce & Gabbana-Dress.

Ob die Farbe des Kleides auf ihre Rolle als Prinzessin Arielle in der Real-Life-Verfilmung des Disney-Klassikers anspielte? Wer weiß? Zumindest wurde der Trailer zum heiß erwarteten Film bei den diesjährigen Oscars gespielt.

Auch ein Hingucker: Der XXXL-Klunker, der sich auf Schlüsselbeinhöhe bei der Schauspielerin befand. Klar, dass der auch zur Geltung kommen musste. Dazu trug Halle ihre Haare in coolen Cornrows, deren Enden sie zu einem klassischen Dutt zurückgesteckt hatte.

Auch dieses Jahr verzauberten die Stars mit ihren glamourösen Outfits. Erfahre hier, was die schönsten Looks der Männer und die schönsten Looks der Frauen auf der Oscar-Verleihung waren.

Einen Überblick über alle Gewinner der 95. Academy-Awards findest du hier.

Anzeige

Anzeige