Pink Lady: Heidi Klum zieht in diesem gewagten Gürtel-Look bei GNTM alle Blicke auf sich

In Folge 5 von "Germany's Next Topmodel" präsentieren nicht nur die Models die Kollektion von Designerin Marina Hoersmanseder. Auch Heidi wählt für die spannende Entscheidung, wer weiterkommt, einen besonderen Look.

Heidi Klum im pinken Gürtelkleid

Wer bleibt, wer geht? Star-Designerin Marina Hoermanseder und Catwalk-Profi Jon Kortajarena weihen die Kandidatinnen und Kandidaten in die Geheimnisse des perfekten Model-Walks ein. Anschließend gilt es, Heidi Klum in der Fashion-Show zu überzeugen - mit einem souveränen Auftritt in einem extravaganten Design von Marina Hoermanseder.

Im Clip: Marina Hoermanseder und Jon Kortajarena zu Gast bei GNTM 2024

Auch die GNTM-Chefin trägt einen Entwurf aus Hoermanseders Kollektion: ein Gürtelkleid in Barbierosa. Die ikonischen Gürtel-Kreationen gehören zu den bekanntesten Werken der Modeschöpferin. Dabei sind Schnallen und Riemen nicht nur Deko, sondern dienen auch der Formgebung und Strukturierung. Hauteng legen sich die pinken Gürtel um den Körper und definieren die Silhouette von Heidi Klum.

Nach Barbie-Pink sehen wir jetzt Rot! So stylen Stars wie Heidi Klum die Signalfarbe.

Marina Hoermanseder: Die Schnalle ist ihr Markenzeichen

Schnallen gehören zu Marina Hoermanseder wie "Germany’s Next Topmodel" zu Heidi Klum. Inspiriert von den Korsetts aus dem 16. Jahrhundert, sind Schnür-Details, Verschlüsse und Riemen in jeder ihrer Kollektion enthalten und zu ihrem unverwechselbaren Signature-Style geworden. Internationale Stars wie Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna oder Kylie Jenner lieben die ausgefallenen Kreationen der Österreicherin schon seit Jahren, und auch bei GNTM ist Marina Hoermanseder mittlerweile Stammgast. Ihre detailverliebten Gürtelkleider wurden erst kürzlich bei der Berlin Fashion Week auf dem Runway präsentiert und waren auch bei den Brit Awards 2024 durch Model Munroe Bergdorf vertreten.

Die Designerin inszeniert sich auch selbst gerne in ihren Kollektionen und zeigt, wie sie auch abseits des Laufstegs toll kombiniert werden können. Wie etwa in ihrem Post zum Weltfrauentag 2024, wo sie selbstbewusst und ganz in Pink in die Kamera strahlt.

