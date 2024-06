Roter Leder-Look von Heidi Klum: Das Topmodel trägt den feurigen Farb-Trend 2024

Beim Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" ist Heidi Klum der Blickfang: Mit Trenchcoat, Overall und Stiefeletten aus Leder in einem satten Rot leuchtet sie zwischen dem schwarz gekleideten Team um Chef-Redakteurin Kerstin Schneider hervor. Welche Wirkung die Trend-Farbe Rot hat.

Heidi Klum im All-Red-Look

Schwarz und Weiß sind die dominierenden Farben beim Foto-Shooting für die "Harper's Bazaar". Dazwischen ein intensiver Farbakzent: Heidi Klum im roten Leder-Outfit. Die Kombi aus Overall, fast bodenlangem Trenchcoat und spitzen Stiefeletten in der Signalfarbe vereint gekonnt Coolness und Sexappeal. Selbst der Rahmen ihrer Sonnenbrille leuchtet in der Trend-Farbe. In dem atemberaubenden Outfit von Kilian Kerner beweist die GNTM-Chefin einmal mehr, wie abwechslungsreich ein monochromer Look sein kann.

Lässige Kombi: Rotes Leder und Blue Jeans

Wie wandelbar das Outfit ist, zeigt Heidi Klum, indem sie den Look mit Denim kombiniert. Mantel und Bluse aus rotem Leder, spitze Heels sowie eine Handtasche in der Signalfarbe, dazu eine ausgestellte Jeans - und schon ist das Ensemble alltagstauglich. Raffiniert!

Diese Wirkung hat die Trend-Farbe Rot

Die Modelchefin liebt es, mit ihren Looks aufzufallen und setzt dabei immer gerne auf farbenfrohe Outfits. Ob Signalrot, Königsblau oder Froschgrün - Heidi Klum bedient sich frischer Nuancen, die angeblich sogar einen verjüngenden Effekt haben. Mit monochromen Outfits in leuchtenden Farben signalisiert sie eine starke Präsenz und zieht die Blicke auf sich.

Rote Kleidung ist kraftvoll und vielseitig, zeugt von Selbstbewusstsein und Entschlossenheit. Viele Menschen verbinden Rot mit starken Emotionen wie Liebe, Leidenschaft und Energie. Alles Eigenschaften, die wir definitiv bei dem Topmodel sehen. Kein Wunder also, dass sie in roten Outfits einfach umwerfend aussieht.

