Heidi Klums Frühjahrs-Looks: Darum liebt die GNTM-Ikone diese lässigen Ton-in-Ton-Outfits

Ein komplettes Outfit nur in einer Farbe? Ist das nicht ein bisschen langweilig? Ganz im Gegenteil - das kommt richtig gut, wie Stilikone Heidi Klum beweist. Das Topmodel setzt bei ihren Looks immer wieder auf den Monochrom-Trend. Ihre coolsten Ton-in-Ton-Outfits und wie monochrome Looks Farbe in den Alltag bringen.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Folge 1 von GNTM 2024: Heidi macht blau

Direkt zu Beginn der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" zeigt Heidi ihre Styling-Vorliebe: monochrome Outfits. Heißt, Klamotten, die aus der gleichen Farbfamilie stammen - oder noch besser, exakt den gleichen Farbton haben. Natürlich wäre Heidi nicht Heidi, wenn ihr komplett blauer Look nicht ein besonderes Extra hätte. Der royalblaue Zweiteiler ist über und über mit Pailletten versehen. Dazu kombiniert sie Mantel und Schuhe in Limettengrün.

Lass dich inspirieren! Diese coolen Looks trägt Heidi bei GNTM Joyn Zeitlos schön! So sieht Heidi im Laufe der GNTM-Jahre aus In 18 Staffeln GNTM präsentierte das Topmodel zahlreiche coole, aber auch gewagte Looks.

Kein Wunder, dass die Model-Chefin neben diesem Hingucker-Outfit immer wieder auf Fashion-Kombinationen im Monochrom-Stil setzt. Das sind unsere Top 6 Ton-in-Ton-Looks des Superstars.

Erfahre hier, was die liebsten Modemarken von Heidi Klum sind und wo man sie findet. Die GNTM-Chefin setzt auch auf dezente Farben - diese Neutral-Colours-Trends 2024 trägt Heidi Klum bei GNTM. Zudem haben wir dir hier die heißen Ausschnitt-Looks von Heidi Klum in der Oscar-Nacht zusammengestellt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: So sah Heidi Klum früher aus

1. Monochromer Look: Heidi in Creme

Monochrom in Perfektion! Wie der Trend gelingt, zeigte Heidi in einem cremefarbenen Set beim Casting an der Seite von Designer-Ikone Jean Paul Gaultier in der 2. Folge von Staffel 19.

Sie kombinierte eine Wide-Leg-Hose zum passenden Blazer und Bustier - der sexy Hosenanzug stammte natürlich vom Label des Gastjurors. Und nicht nur das: Heidis blonden Haaren und ihrem Teint schmeichelt der Ton ganz besonders. Sie weiß eben, wie's geht!

Zwei Ikonen unter sich: Designer Jean Paul Gaultier und Model Heidi Klum sind bei GNTM wieder besonders stylish unterwegs. © ProSieben/Richard Hübner

2. Monochromer Look: Bordeaux trifft auf Rotbraun

Erinnerst du dich? In der 9. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 begeisterte Heidi uns mit ihrem weinroten Ensemble. Anstatt auf ein knalliges Orange wie Gastjurorin Nikeata Thompson entschied sich Heidi für ein Outfit in gedeckteren Dunkelrot-Nuancen. Ihr langer Mantel passte farblich perfekt zu ihren rotbraunen Overknees. Das Highlight: Heidis bordeauxfarbene Sonnenbrille.

Heidi Klum in einem Traum aus Bordeaux in der neunten Folge von GNTM 2023. © ProSieben / Richard Hübner

3. Monochromer Look: Pink, Pink, Pink!

It's a Match! Anlässlich der dritten Staffel von "Making The Cut" überzeugte Heidi uns mit ihrem auffälligen, pinken Outfit. Zum fuchsiafarbenen Zweiteiler trug sie ein farblich abgestimmtes Oberteil. Und dazu ganz selbstbewusst auch noch rote High Heels, Fingernägel und - mal wieder - eine ausgefallene Tasche. Das i-Tüpfelchen in Sachen Modebewusstsein war jedoch ihre pinke Sonnenbrille im angesagten Barbiecore-Style.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

4. Monochromer Look: elegant in Orange!

Heidi ist seit ein paar Jahren ein festes Mitglied der "America's Got Talent"-Jury und sorgt auch hier mit ihren extravaganten Looks immer wieder für Wow-Momente. Zuletzt wählte sie ein enges, langes Kleid in Orange. Dazu trug sie farblich passende, lange Fingerhandschuhe und Absatz-Sandaletten im gleichen Trendton. Als besonderer Blickfang diente Heidis Statement-Halskette. Ein fröhlicher Look, der richtig gute Laune macht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

5. Monochromer Look: Rosige Aussichten

Auf der "Women in Entertainment"-Gala setzte sich Heidi mit einer Kombination aus Rosa und Lila in Szene. Über einem rosafarbenen Hosenanzug trug das Topmodel einen farblich abgestimmten, ärmellosen Oversized-Blazer. Für einen Hingucker sorgte Heidi hier auch mit ihren lilafarbenen High Heels. Diese hatten extra hohe Plateau-Absätze und ergänzten trotz abweichender Farb-Nuance den Look perfekt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

6. Monochromer Look: kein blasser Schimmer

Kontrastprogramm! Auf dem Red Carpet von "America's Got Talent" stach Heidi in ihrem schillernd grünen Outfit besonders hervor. Statt einem Kleid setzte Heidi auf einen mit Pailletten besetzten Zweiteiler. Die froschgrüne Sonnenbrille dazu rundete das Outfit perfekt ab. Da hüpft das Fashionherz vor Glück!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So trägst du monochrome Outfits im Alltag

Ton-in-Ton-Kombis sehen nicht nur auf dem roten Teppich super aus, auch im Alltag kannst du auf monochrome Outfits zurückgreifen. Hier eignen sich Oversized-Schnitte, wie eine Wide-Leg-Hose, in Kombination mit einem einfarbigen Basic, etwa einem schlichten Pullover, sehr gut.

Wenn du es eher dezent magst, kannst du auf Pastellfarben zurückgreifen. Flieder, Babyblau oder zartes Gelb bieten sich hier an. Vor allem im Sommer darf es aber auch gerne etwas knalliger sein. Rot, Orange oder Viva Magenta sind hier natürlich der absolute Hingucker. Mit einem Oversized-Blazer in Kombination zu einem gleichfarbigen Midirock ziehst du - genau wie Heidi Klum - alle Blicke auf dich.