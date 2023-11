Top oder Flop? Obwohl viele Teile der gerade erst gelaunchten der Fashion-Linie Khy bereits ausverkauft oder nur noch in wenigen Größen erhältlich sind, ist das Feedback nicht nur positiv. Was sagen Fashion-Influencer über die Modelinie von Kylie Jenner? Das erfahrt ihr hier …

Anzeige

Khy Drop 001: Auf diese typische Werbemethode verzichtete Kylie Jenner

Die meisten Brands verschicken vorab Teile ihrer Kollektion an Social-Media-Influencer - Khy jedoch nicht. Die Fashion-Linie wird intensiv auf TikTok und Instagram beworben, außerdem gibt Kylie Jenner Interviews für das WSJ-Magazin und die Vogue. Zur Einführung der Marke gibt es eine intime Dinnerparty in LA, an der ihre Schwester Kendall Jenner und berühmte Freunde wie Hailey Bieber teilnehmen - gekleidet in Teilen der neuen Kollektion.

Das kam nicht überall gut an, denn man hätte die Looks auch vorab gerne an "echten" Menschen und nicht nur an Promis, die alle eine ähnliche Körperlichkeit und einen Profi-Stylisten in ihrem Team haben, gesehen. Es wäre vielleicht von Vorteil gewesen, wenn Kylie die Kleidung vorab mit Influencern geteilt hätte, so die Stimmung im Netz.

Anzeige

Anzeige

Kritik an Kylie Jenners Fashionlinie Khy: Fans sind unbeeindruckt

Der Trenchcoat zu groß, die Hose zu lang - viele Influencer sind nach der ersten Anprobe enttäuscht. Ruby (@rubylyn) teilt das Unboxing ihrer Bestellung bei TikTok. Sie ist von dem verwendeten Material beeindruckt, aber sowohl die Hose als auch der Trenchcoat sind viel zu groß, obwohl sie alles in einer extra kleine Größe bestellt hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ruby ist nicht die einzige, die mit der Passform unzufrieden ist. Mehrere Content Creator haben den Eindruck, dass Kylie ihre Marke mit Blick auf ihren eigenen Körper entworfen habe und dabei an den Bedürfnissen der Zielgruppe vorbeigehe.

Einige Social-Media-Nutzer mutmaßen sogar, dass Khy den gleichen Weg wie Kylie Swim gehen könnte, Kylie Jenners Swimwear Linie, die nur wenige Wochen nach dem Launch floppte und schnell wieder von der Bildfläche verschwand.

Anzeige

Will Kylie Jenner zu viel Geld für Plastik-Mode?

Auch wenn einige, wie Influencerin Ruby, vom Material begeistert sind, so haben sich andere ihren Frust über das vegane Leder, aus dem die Stücke von Khy sind, auf Social Media herausgelassen.

Denn: Das Material ist letztlich einfach Plastik gemixt mit Polyesternähten. User in einem Subreddit finden zum Beispiel, dass "wer auch immer Plastik als Fake-Leder umgewandelt hat, ist ein Marketing-Genie" oder "Sie hat Mut, dafür 100 Dollar zu verlangen". Für einige sind die Preise und das Material eben nicht etwas, das zusammenpasst.

Shitstorm für Kylie Jenner: Trägt sie ihre eigenen Klamotten nicht?

Auch ihr Auftritt auf dem Red Carpet bei einer WSJ-Preisverleihung erzürnte so machen. Grund: Ihr Kleid! Das war komplett schwarz und erinnerte nicht nur von der Farbe, sondern auch durch die Lederkorsage an ihre Khy-Collection. Doch es war nicht Khy, sondern das Fashionlabel Ferragamo. Ups! Ist Kylie sich also zu gut, für ihre eigene Modelinie? So interpretieren einige Stimmen ihren Auftritt ...

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Hier kommt Kylie Jenners Modemarke Khy gut an

Gelobt wird die Kollektion dagegen von mehreren Plus-Size-Influencern, darunter Stella Williams, die Anfang des Jahres mit ihrer Rezension der Modekollektion von Jordyn Woods, Kylies bester On-Off-Freundin, für Schlagzeilen sorgte. Besonders das trägerlose Kleid aus Kunstleder ist ein beliebter Look bei den Influencern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Absturz für Khy, Höhenflug für Kim Kardashians Linie Skims?

Ganz anders sieht es dagegen bei Schwester Kim Kardashian aus: Gerade hat der Tiroler Kristallkonzern Swarovski in Anwesenheit von des US-Reality-TV-Stars seinen neuen Flagship Store an der Fifth Avenue in New York eröffnet und die mit Kardashians Modelabel "SKIMS" geschaffene Kollektion präsentiert.

Viele prominente Gäste wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Emma Roberts und Mick Jaggers Tochter Georgia May Jagger waren bei der Eröffnung dabei. Die gemeinsam mit Kardashian geschaffene Kollektion verkauft sich gut: Innerhalb von nur zwölf Minuten sind angeblich bereits eine Million Stück der neuen Kollektion online über den Ladentisch gegangen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen