XL-Lippen wie Kendall Jenner? Ihre Make-up-Artistin verrät ihr Geheimnis

Kylie Jenner hat es vorgemacht: Den Hype um ihre vollen Lippen. Doch jetzt steht ihr Schwester Kendall Jenner um nichts nach - dank Promi-Make-up-Artistin Mary Phillips ihres geheimen Lipliner-Tricks. Wir verraten euch, wir ihr in 6 Schritten den originalen Look von Kendall bekommt.

Volle Lippen wie die Stars - Mary Phillips weiß wie

Gerade will gefühlt jeder Hollywood-Star auf den Make-up-Chair von Mary Phillips - Bella Hadid, Emily Ratajkowski und Kendall Jenner sind nur wenige ihrer berühmten Stammkund:innen. Bei Kendall hat sie es geschafft, das ganze Internet lahmzulegen - denn jeder will wissen: Wie bekommt man so volle Lippen wie Kendall? Mary Phillips Geheimwaffe: ein Lipliner! Aber wie tragen wir ihn am besten auf, um den Kendall-Effekt zu bekommen?

Mach trockene Lippen ready für den Lippenstift

So geht der Lipliner-Trick à la Kendall Jenner

Schritt 1: Lippenlinie nachziehen

Was sich erst mal falsch anfühlt, ist der Schlüssel für Mary Phillips Lipliner-Trick. Sie beginnt nämlich an den Mundwinkeln und overlined hier am besten gar nicht oder nur minimal. Dafür setzt sie am äußeren Rand der Lippe an und zieht den Lipliner über ihre Außenkante zum Amorbogen (oder auch Lippenherz) nach oben.

Schritt 2: Linie verlängern

Verlängert diese Linie an der Oberlippe. Ab der Hälfte der Lippe dürft ihr mit dem Lipliner auch leicht über eure Lippenlinie malen. Damit wirkt vor allem der höchste Punkt eurer Oberlippe größer.

An der Unterlippe zieht ihr auch euren Lipliner vom Mundwinkel aus zur Lippenmitte. Die unterste Kante in der Mitte zeichnet ihr auch eurer Lippenlinie entsprechend nach. Damit erzeugt ihr bereits jetzt die Illusion, dass eure Lippen größer aussehen.

Schritt 3: Amorbogen definieren

Jetzt liegt eure Oberlippe im Fokus. Der Amorbogen, dieses kleine M, an dem die Lippen zusammenlaufen und das unter unserer Nase sitzt, verdient besondere Aufmerksamkeit. Definiert mit dem Lipliner diesen Bogen. Richtet euch dabei an die natürliche Linie euer Lippen und übermalt ihn nicht, dass er rund aussieht - diesen Fehler machen die meisten. Betont die Spitzen eurer M-Form eures Amorbogens.

Schritt 4: Verblenden

Um die harten Kanten des Lipliners etwas zu entschärfen, benutzt Mary Phillips einen weichen Pinsel. Verblendet eure Ober- und Unterlippe sanft, um das perfekte Ergebnis zu erzielen. Alternativ tut es auch ein Finger.

Schritt 5: Mit Concealer aufräumen

Mary Phillips Geheimwaffe: Concealer. Dafür schnappt ihr euch einen zweiten Pinsel und nehmt etwas Concealer auf die Spitze auf. Aber Achtung: weniger ist hier mehr. Tragt den Concealer an den Rändern eurer Lippe auf - links und rechts auf der Ober- und Unterlippe. Damit betont ihr eure Lippenränder noch mehr und sorgt dafür, dass sie herausstechen.

Schritt 6: Lipgloss als Finish

Zum Schluss tragt ihr euren liebsten Lipgloss auf. Ob dieser farblos oder knallig ist, ist dabei völlig euch überlassen. Achtet aber darauf, die Konturen nicht zu übermalen. Besonders schön ist der Effekt, wenn nur die Mitte der Lippen betont werden. Und schon seid ihr fertig mit eurem Lippen-Make-up à la Kendall Jenner.

Kendall Jenners Lippen: Nicht jeder ist ein Fan

Die Meinungen unter Marys Post sind gespalten. Ein paar User haben diese Methode ausprobiert und sind leider nicht ganz überzeugt. Sie sind der Meinung, die Lippen sehen zu vergrößert und unnatürlich aus. Andere hingegen lieben diesen Trick und wollen nicht mehr auf ihn verzichten. Sie haben ihn jedes Mal bei der Make-up-Routine angewendet und sind begeistert. Das zeigt mal wieder: Make-up ist einfach Geschmackssache!