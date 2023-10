Auf Instagram bricht sie sämtliche Follower-Rekorde bricht und schärft ganz nebenbei unser Bewusstsein für psychische Gesundheit. Zu unseren liebsten Beauty-Influencer:innen gehört Selena Gomez sowieso. Erst kürzlich verriet sie auf TikTok welche Pflegeprodukte sie nutzt - oder besser gesagt ihre Morgenroutine für schöne Haut. Und das Internet flippt aus! Auch wir haben das Video mehr als einmal angesehen, fleißig Notizen gemacht und präsentieren euch Schritt für Schritt die Skincare die Selena Gomez morgens zum Strahlen bringt!

Die Skincare-Routine für jeden Tag à la Selena Gomez

Wir kennen die Situation: Wir müssen besonders früh raus. Warum auch immer. In Selenas Fall eben wegen eines übertrieben frühen Flugs. Die ganze Situation, aber vor allem wie sie damit umgeht, und ihre frühmorgendliche Beauty-Routine vor dem Abflug ist so nachvollziehbar.

Zugegeben, Stars wie Selena Gomez haben zwar Zugang zu Privatjets und First-Class-Kabinen, aber das macht das Aufstehen, Fertigmachen und das Gedränge durch die Sicherheitskontrolle nicht leichter, wenn jede Zelle des Körpers darum bettelt, wieder ins Bett zu gehen. Da hilft nur ein guter Taylor Swift Song zum Munterwerden und eine Beauty-Routine, die man auch im Halbschlaf abspulen kann.

1. Schritt: Mario Badescu Gesichtsspray

Die morgendliche Hautpflege-Routine startet mit dem Mario Badescu Hydrating Face Mist. Der Mix aus Aloe vera, Kräutern und Rosenwasser erweckt das müde Gesicht zum Leben, während man erst mal nichts tun muss, außer sich darin einzunebeln - sehr praktisch.

2. Schritt: Cleansing Complex von iS Clinical

Nach dem ersten erfrischenden Sprühnebel ist Selena bereit für die Reinigung. Sie massiert ihr Gesicht mit dem iS Clinical Cleansing Complex, einem sanften, aber dennoch leistungsstarken Reinigungsmittel für alle Hauttypen, das mit Antioxidantien die Haut stärkt und mit sanften Peeling-Inhaltsstoffen klärt.

3. Schritt: Eye Patches von Rare Beauty

Zeit für den nächsten Verwöhnmoment. Auch wieder sehr nachempfindbar. Sie nutzt die Hydrating Under Eye Patches Augenpads ihrer eigenen Marke Rare Beauty, um ihre müden Augen sanft zu wecken. Es mag zwar kein Espresso-Koffein-Kick sein, aber die Patches scheinen ihren Job gut zu machen. Während langsam immer mehr Leben in ihrem Gesicht auftaucht und die Patches weiterhin ihre Wirkung tun, geht sie schon zum nächsten Step über.

4. Schritt: Multi-Active Toner von Dermalogica

Während ihre Augenpartie noch die ganze Feuchtigkeit aus den Pflastern saugt, trägt sie schon ein Gesichtswasser mit leistungsstarken Wirkstoffen auf. Der Dermalogica Multi-Active Toner, soll besonders für Menschen mit zu Akne neigender Haut ein stärkender, schützender Segen für den Teint sein.

5. Schritt: Dermalogica Smart Response 4-in-1 Serum

Jetzt ist der "Only Murders in the Building"-Star voll da und startet die große Pflege-Offensive mit nicht einem, sondern gleich zwei Seren. Erst trägt sie das Smart Response 4-in-1-Serum auf. Ein echtes Multitalent in Sachen Hautpflege, das nicht nur regeneriert, sondern auch den Teint leicht aufhellt und zum Strahlen bringt.

6. Schritt: Dermalogica Dynamic Skin Retinol Serum

Darauf folgt in einer zweiten Schicht Serum eine retinolhaltige Variante derselben Marke, die Hautschäden vorbeugen soll. Das ebenfalls im Dynamic Skin Retinol Serum enthaltene Squalan wirkt zudem noch porenminimierend und ausgleichend. So kann sie Retinol bedenkenlos auch morgens anwenden, ohne Irritationen befürchten zu müssen.

7. Schritt: Rare Beauty Positive Light Under Eye Brightener

Nach getaner Pflegearbeit hilft sie ihren Augen nochmals kosmetisch auf die Sprünge mit dem Rare Beauty Positive Light Under Eye Brightener. Mit dem kühlenden, belebenden Metall-Applikator hat sie den leicht deckenden Pflege-Concealer in wenigen Handgriffen aufgetragen. Die getönte Pflege hellt leichte Augenringe auf, aber ist nicht so schwer wie ein klassischer Concealer.

8. Schritt: Rare Beauty Always an Optimist 4-in-1 Prime & Set Mist

Als letzten abschließenden Schritt, bei dem sie quasi schon mit einem Fuß auf dem Weg zum Flughafen ist, sprüht Selena nochmals ihr Gesicht ein und schließt so den Routine-Kreis, der auch schon mit einem pflegenden Sprühnebel begonnen hat. Der Cocktail aus natürlichen Ölen und Niacinamid verpassen ihr einen zusätzlichen Boost an Nährstoffen und Feuchtigkeit. Und die praktische Sprühflasche in Reisegröße, lässt uns stark vermuten, dass dieser kleine Helfer auf dem Flug noch öfter zum Einsatz kommt.

Nun wissen wir also was zu tun ist, vor Abflug in den Sommerurlaub. Wir werden uns die Tricks des Teint-Profis aber auch für jene Tage aneignen, an denen wir uns müde ins Büro schleppen müssen oder vielleicht etwas zu lange auf der Sommerparty waren. Der geniale aber genial einfache Acht-Schritte-Plan macht nämlich garantiert frisch und munter.

Was wir noch über Selenas Skincare wissen: Sie liebt auch günstige Drogerie-Produkte

Selena Gomez mag zwar selbst eine High-End-Kosmetiklinie gegründet haben, aber noch in 2022 hat sie uns die erschwinglichen Produkte aus der Drogerie präsentiert, denen sie auch nach der Gründung von Rare Beauty treu geblieben ist.

In einem TikTok-Clip mit dem griffigen Titel "Super erschwinglich und effektiv!", hält die Sängerin ein Produkt nach dem anderen in die Kamera und demonstriert, wie sie es anwendet. Wer also nach ihrem kürzlich geposteten Skincare-Update für 2023 noch ein paar günstigere Alternativen zu den gezeigten Produkten sucht, der hält sich an folgende Produktpalette:

Bright & Balanced Aloe Vera Leaf Facial Gel Mask von Urban Hydration Skincare

Die reichhaltige Hydration-Gesichtsmaske soll die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, gerötete Entzündungen und dunkle Flecken beruhigen und bildet den ersten Step ihrer günstigen Hautpflegeroutine.

Hydro Boost Hydrating Gel Facial Cleanser von Neutrogena

Die komplette Hydro-Boost-Linie und so auch die Reinigung enthält Hyaluronsäure, sodass Selena beim Klären mit dem Cleanser auch gleichzeitig ihr Gesicht befeuchtet. Jennifer Garner und Kerry Washington sind übrigens auch Fans.

Pureté Thermale Perfektionierendes Gesichtswasser von Vichy

Nachdem sie ihr Gesicht mit einem Handtuch trocken getupft hat, trägt Gomez den Toner von Vichy auf. Das feuchtigkeitsspendende, alkoholfreie Gesichtswasser mit Glycerin und Vulkanquellwasser, gleicht die Haut nach der Reinigung aus und versorgt sie mit noch mehr Feuchtigkeit. Selena gibt dazu einfach ein paar Spritzer auf einen Waschlappen und reibt schließlich ihre Haut vorsichtig damit ein. Mit Betonung auf vorsichtig!

Resveratrol Lift Firming Eye Gel-Cream von Caudalie

Dann unternimmt sie einen Ausflug in das etwas teurere, aber unglaublich effektive Sortiment der Apothekenkosmetik und pflegt ihre Augenpartie mit der Lift Augencreme von Caudalie.

Bright Boost Illuminating Gesichtsserum von Neutrogena

Schließlich rundet ein Glow-Serum ihre günstige Hautroutine ab. Das Bright Boost Illuminating Face Serum mit Neoglucosamin, einem Baustein von Hyaluronsäure, und Kurkumaextrakt macht ihre Haut prall und lässt ihren Teint leuchten.

Das Pflege-Plus für den Körper

Dass Selena Gomez ihre Skincare Secrets via TikTok mit uns Anhänger:innen teilt, ist nichts Neues. Sie hat es schon öfter getan und wird es hoffentlich auch in Zukunft wiederholen. In einem 2022 geposteten Video zeigt sie ihre "Morgenroutine vor dem Make-up" und verwöhnt ihr Gesicht mit Augen und Lippen-Patches, um es aufs Make-up vorzubereiten. Dazu spielt sie den Song "My Hair" von Ariana Grande ab. Ein Step hat uns in diesem Clip besonders begeistert: Sie benutzt die gehypte Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Body Cream, die wie der Name "Bum Bum" schon verrät vor allem für den Po, aber auch den restlichen Körper gedacht ist, auf ihrem Dekolleté. Zunächst applaudieren wir jedem und jeder, die bei ihrer Körperpflege-Routine auch die empfindliche Haut im Ausschnitt nicht vergessen. Eine so reichhaltige Body Butter wäre uns für diesen Pflegeschritt erstmal nicht in den Sinn gekommen, aber es scheint zu funktionieren. Auch diesen Tipp werden wir uns von Miss Gomez Beauty-Account auf TikTok klauen.

Selena liefert uns damit nicht nur pünktlich vorm Abflug in den Sommerurlaub den SOS-Skincare Plan für unfreiwillige Early Birds, sondern auch noch die Hautpflegeroutine für jedes Budget. Kein Wunder, dass sie auf Social Media so beliebt ist. Diese Art von Celebrity-approved Hautpflege-Tipps will schließlich kein Beauty-Addict verpassen!