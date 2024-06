Während der New York Fashion Week sind abseits des Laufstegs die schönsten Streetstyle-Looks zu sehen. Und auch Sofia Richie-Grainge zeigt, wie wir Pullover und Mantel jetzt stylen.

Anzeige

Sweater-over-Coat: So trägt Sofia Richie-Grainge ihren Pullover

Model und Designerin Sofia Richie-Grainge ist Tommy Hilfigers neueste Botschafterin. So ist es auch nicht überraschend, dass sie zusammen mit Ehemann Elliot Grainge die Tommy-Hilfiger-Show während der New York Fashion Week besucht. An ihrem Outfit von Tommy Hilfiger erregt ein besonderes Detail unsere Aufmerksamkeit. Der beigefarbene Trenchcoat zur roten Hose ist auf ersten Blick nicht besonders ausgefallen - außergewöhnlich an dem Look ist der cremefarbene Strickpullover, der locker über den Schultern ihres Trenchcoats liegt. Erklärt sie mit diesen Sweater-over-Coat einen neuen Streetstyle-Trend?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Streetstyle-Trend der Modewoche

Das Pullover-Styling auf den Straßen New Yorks während der New York Fashion Week war auf jeden Fall außergewöhnlich. So wurden die Strickteile wie ein Schal um den Hals gebunden, als Gürtel getragen, im Layering-Look geschichtet oder eben über einem Mantel oder Blazer getragen. Dabei spielt die Wahl des Pullovers - Farbe, Muster oder Material - eine entscheidende Rolle, wie das Gesamtbild wahrgenommen wird. Der monochromatische Look wie bei Sofia Richie-Grainge wirkt harmonisch, während ein kontrastreicher Pullover als Statement-Piece dienen kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

So stylst du den Sweater-over-Coat-Look

Für diesen Streetstyle gibt es keine Regeln! Trage deinen Pullover, wie es dir gefällt: über dem Mantel, dem Blazer, als Gürtel oder Schal, diagonal, gewickelt oder geknotet. Achte nur darauf, dass der Look lässig und natürlich wirkt. Der Vorteil des Sweater-over-Coat-Trends? Die Verschmelzung von Funktionalität und Stil ist nicht nur ein praktischer Weg, um für wechselhaftes Wetter gerüstet zu sein, sondern verleiht dir auch eine lässige Eleganz und zusätzliche Farbe in deinem Outfit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch interessant: Hier zeigen wir dir die besten Tricks von GNTM-Gastjurorin und Streetstyle-Ikone Elsa Hosk.