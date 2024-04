Wie bei "The Masked Singer": So elegant und lässig kannst du Flipflops im Frühjahr 2024 tragen

Zehentrenner sind der Inbegriff von Hochsommer und zudem einfach praktisch. Schnell hereingeschlüpft und es kann losgehen. Doch in dieser Saison dürfen uns Flipflops nicht nur an den Strand begleiten, sie sind in jeder Lebenslage dabei. So wünscht es sich natürlich auch der Flip Flop von The Masked Singer!

Überall gern gesehen: Flipflops

Während Flipflops bislang absolute No-Gos im Büro oder bei festlichen Anlässen waren, erbringen Influencer:innen und Fashion-Profis jetzt den besten Beweis, dass man die Zehentrenner mit dem richtigen Styling von lässig bis elegant inszenieren kann.

Auf der Fashion Week Paris in Flipflops

Streetstyle-Ikone und Designerin Blanca Miró wird auf der ganzen Welt für ihren einzigartigen Stil gefeiert und gehört mit über 600.000 Follower:innen zu den bekanntesten Influencer:innen. Natürlich darf sie auf keiner Fashion Week fehlen und wird regelmäßig von den Streetstyle-Fotograf:innen abgelichtet. So auch in Paris in einem Maxi-Tweedkleid mit coolen Fransen. Der eigentliche Hingucker ihres eleganten Looks sind aber ihre Schuhe: Sie kombiniert tatsächlich Plateau-Havaianas zum sonst edlen Outfit und beweist damit, dass die Zehentrenner mit der passenden Pediküre absolut schick aussehen können. Durch das leichte Plateau wirken sie noch eleganter.

Im Clip: In Flipflops auf dem roten Teppich

Flipflops auf der Copenhagen Fashion Week

Blanca Miró ist aber nicht die einzige Influencerin, die Flipflops auf der Fashion Week getragen hat. Auch Norwegerin Josefin Vogt beweist, dass die sommerlichen Schuhe modisch genug sind, um sie zu einem der wichtigsten Events des Jahres zu tragen. Und damit dürfte klar sein: Wir können ab sofort zu jeder Gelegenheit in unsere Lieblings-Schlappen schlüpfen. Die schöne Blondine stylt ihre Sandalen zu einer lässigen Latzhose und Bluse mit Fledermausärmeln und süßem Bubi-Kragen. Der silberfarbene Schmuck passt perfekt zur Handtasche und ihre weiß manikürten Nägel zu den weißen Flipflops.

Männer in Flipflops

Natürlich sind Flipflops die perfekten Unisex-Schuhe, die von jedem Geschlecht getragen und geliebt werden. Vor allem für Männer ist es im Sommer schwer, offene Schuhe zu finden, die nicht nach Öko-Trekking-Sandale aussehen. Flipflops sind da eine ideale Wahl. Diese Saison darf Mann sich auch an Farbe trauen, es müssen nicht immer nur schlichte und gedeckte Töne sein. Ein toller Styling-Tipp: Oberteil und Flipflop in derselben Farbe wählen, dazu eine schlichte Hose und fertig ist der lässige Alltags-Look für warme Tage.

Alltags-Look mit Farbspritzer

Das Coole an Flipflops ist doch, dass es sie in sämtlichen Farben gibt und du somit für jeden Look das passende Modell wählen kannst. Neben Klassikern in Dunkelblau oder Weiß machen vor allem an warmen Tagen Modelle in knalligen Tönen Spaß. Die niederländische Influencerin Sonja Leigh trägt grasgrüne Havaianas und kombiniert dazu eine farblich passende Tasche. Dank des Satin-Maxirocks und des lässigen Oversize-Shirts kriegt der Lässig-Look noch ein Upgrade.

Entspannte Office-Tage in Flipflops

Bevor du morgen in Flipflops im Büro erscheinst, solltest du einmal prüfen, ob das bei euch erlaubt ist. Denn es gibt immer noch viele Unternehmen, bei denen die Zehentrenner auf der schwarzen Liste stehen. Sollte dein:e Arbeitgeber:in keine Policy dazu haben, überzeugt dieser Instagram-Post, dass Flipflops auch im Office schick aussehen können. Mit einem All-White-Look aus Leinenhemd und feiner Stoffhose wirken schwarze Sandalen dazu geradezu elegant. Vielleicht kein Outfit für den nächsten Kundentermin, aber ideal, um am Casual Friday ins Wochenende zu starten. Dezenter Schmuck und eine Tasche aus Bast geben dem Ganzen noch ein wenig Raffinesse.

