Männer-Kosmetik: Diese 5 Must-haves sorgen für gute Haut und ein gepflegtes Auftreten

Männlichkeit und Kosmetik schließen sich längst nicht mehr aus, wie auch die männlichen Kandidaten bei GNTM 2024 beweisen. Im Gegenteil, ein toller Teint und ein gepflegter Bart strahlen Selbstfürsorge sowie Selbstbewusstsein aus - und das ist anziehend.

Anzeige

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Für viele gilt Heidi Klums Schwager Bill Kaulitz als einer der ersten deutschen Männer, die bewiesen haben: Mann darf dazu stehen, Kosmetik zu verwenden, zur Maniküre zu gehen und Wert auf ein gepflegtes Äußeres zu legen, ohne an Männlichkeit einzubüßen. Mittlerweile ist es für viele Guys normal und kein großes Ding, verschiedene Cremes im Badezimmer stehen zu haben und sich Facials und anderen Pflege-Treatments zu unterziehen.

Warum auch nicht? Frauen genießen die Benefits der Beauty-Branche schließlich auch. "Meist sind die Talgdrüsen bei Männern durch das Hormon Testosteron aktiver. Dadurch können Poren größer wirken und die Struktur der Haut gröber", erklärt Susanne Martens, medizinische Kosmetikerin. Die richtigen Produkte lassen uns nicht nur schöner aussehen, sondern können auch für Erfolg im Beruf sorgen. Denn Studien belegen immer wieder, dass gepflegte Männer als erfolgreicher wahrgenommen werden. Ein Fact, den sich offensichtlich auch die Männer-Models in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" zu Herzen nehmen - wie man auf ihren Insta-Accounts sehen kann.

Anzeige

Anzeige

Gesichtspflege für ihn

Der erste Blick geht meist ins Gesicht des Gegenübers, daher ist eine ausgewogene Pflege-Routine das A und O. Angefangen wird mit einer Reinigung, die abgestorbene Hautschüppchen entfernt, die Poren von Talg befreit und somit Pickel und Unreinheiten verhindert. Im Anschluss versorgt eine zum Hauttyp passende Gesichtscreme deine Haut mit Feuchtigkeit. Gerade nach dem Duschen oder Kontakt mit Wasser bei der Reinigung kann es sonst zu unangenehmen Spannungsgefühlen kommen. "Ölige Haut profitiert von BHA (Salicylsäure) und eine fahle, feuchtigkeitsarme und zu Verhornungen neigende Haut von sanften Fruchtsäuren, Hyaluron und stärkenden Ceramiden. Trockene Haut kann mit Glycerin, Urea und Linolsäure unterstützt werden", rät Susanne Martens.

Ein tägliches Muss ist zudem Sonnenschutz. Denn die UV-A-Strahlen und UV-B-Strahlen sind nicht nur im Sommer schädlich, sondern auch im Winter und bei zugezogener Wolkendecke. Creme mit Lichtschutzfaktor kann Hautkrebs sowie Falten vorbeugen. Wer explizit gegen Hautalterung vorgehen möchte, kann zudem auf spezielle Anti-Aging-Produkte mit Hyaluronsäure, Kollagen und Vitamin E setzen. Diese gibt es mittlerweile auch für die Bedürfnisse von Männerhaut.

Auch Kandidat Frieder setzte fürs GNTM-Casting auf intensive Skincare und pflegte seinen Teint vor der Show mit Augen-, Lippen- und Gesichtsmaske.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Hand- und Fußpflege für den Mann

Die meisten Frauen können es bestätigen: Nach einem ersten Blick ins Gesicht wandert der zweite meist zu den Händen. Denn gepflegte Nägel sind ein absolutes Muss. Dreckige oder zu lange Fingernägel können zum Dealbreaker werden - sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Immer mehr Männer gehen deshalb regelmäßig zur Maniküre. Wer darauf keine Lust hat, kann mit ein paar einfachen Tricks und Produkten zu Hause zu einem ordentlichen Ergebnis kommen. Kurze Nägel, gepflegte Nagelhaut und ab und zu ein wenig Handcreme - mehr braucht es gar nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ähnliches gilt für die Füße. Auch wenn Frauenfüße in Sommersandalen öfter zu sehen sind als Männerfüße, sollten diese ebenso gepflegt sein. Regelmäßige Termine bei der Pediküre gehören für alle Boys, die Birkenstocks und Zehensandalen tragen, zum Pflichtprogramm. Die Nägel sollten kurz und die Haut gepflegt sein.

So pflegt er Haare und Kopfhaut schön

Gerade Männer sollten ihrer Kopfhaut sehr viel mehr Beachtung schenken. Wer langsam lichtes Haar bekommt oder sich vor Haarausfall fürchtet, kann frühzeitig mit den richtigen Mitteln diesen Prozess verlangsamen. Aber auch Schuppen sind eine unschöne Angelegenheit, die sich allerdings leicht in den Griff bekommen lässt. Vor allem Waschmittel mit Panthenol, Urea oder Glycerin sind hier angesagt. Zudem sollten die Haare nicht zu oft gewaschen werden und lieber mit warmem statt heißem Wasser. Sollte die Kopfhaut so trocken sein, dass sie schon juckt und spannt, ist ein Arztbesuch ratsam. Wer eine Glatze hat, kann diese zum Beispiel auch mit Gesichtsreiniger säubern und auch hier ganz wichtig: Sonnenschutz nicht vergessen.

Anzeige

Im Clip: Haarpflege-Tipps für Männer

Bartpflege

Wer sich entscheidet, einen Bart zu tragen, sollte sich als erstes überlegen, welcher Stil zur eigenen Gesichtsform passt. Topmodel-Anwärter Livingsten punktet mit einem gepflegten, sorgfältig getrimmten Mix aus den Bartformen Rap Industry Standard und Henriquatre. Wenn der Style ausgewählt ist, muss dieser unbedingt richtig gepflegt werden. Dazu gehört neben dem ordentlichen Trimmen auch eine regelmäßige Wäsche und die Pflege mit Bartöl. Andernfalls kann das meist eher drahtige Haar zu unangenehmen Hautirritationen führen. Ein Öl sorgt dafür, dass der Bart weicher wird und sich angenehmer anfühlt. "Für empfindliche und gestresste Haut, zum Beispiel nach der Rasur, eignen sich Wirkstoffe wie Aloe vera, Panthenol, Ectoin und Produkte mit Centella Asiatica", so Susanne Martens. Wer sich regelmäßig rasiert, benötigt natürlich einen Rasierer mit scharfen Klingen, um die Haut nicht zu reizen. Ein Rasierschaum oder Gel schonen ebenfalls und bereiten den Teint auf die bevorstehende Rasur vor.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Körperpflege

Neben der Pflege von Gesicht und Bart darf natürlich auch der Körper nicht zu kurz kommen. Und dabei geht es heute um viel mehr als nur ums Waschen und schnelle Erfrischen nach dem Sport. Während es eine Zeit lang angesagt war, als Mann mit einem All-in-one-Shampoo alles abzudecken, dürfen die Produkte heute auf die individuellen Bedürfnisse angepasst sein. Der Duft von Duschgel und Deo begleitet dich den ganzen Tag lang. Nimm dir also Zeit, die richtigen Produkte zu finden, die deinen Typ unterstreichen. Während die Me-Time, also entspannende Momente für sich selbst, bei Frauen schon längst zum Alltag dazu gehört, entdecken auch immer mehr Männer die wohltuenden Benefits für Körper und Seele.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Herren-Düfte

Zu einem gepflegten Auftreten gehört natürlich auch das passende Parfum. Wir müssen es schließlich nicht nur dem Zufall überlassen, ob uns jemand gut riechen kann. Je nach persönlichen Vorlieben, ist es wichtig, seinen Signature-Duft zu finden. Mittlerweile geht der Trend immer mehr zu Unisex-Düften, aber es gibt natürlich nach wie vor auch Klassiker von Calvin Klein, Hugo Boss oder Paco Rabanne für den modernen Mann. Am besten stattest du einen Besuch in der Parfümerie ab und lässt dich beraten, falls du auf der Suche nach einem neuen Duftwasser bist. Oder du folgst der Empfehlung von GNTM-2024-Kandidat Dominik, der die Düfte von GNTM-Gastjuror Jean Paul Gaultier feiert: "Mein Traum wäre es, für seine Parfum-Kampagne zu modeln!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dekorative Kosmetik

Last, but definitely not least: Make-up für Männer! Immer mehr Kerle entdecken dekorative Kosmetik für sich. Dabei (kann) muss es natürlich kein perfektes Make-up mit unzähligen Produkten sein. Aber ein wenig Concealer, um die Augenringe abzudecken, Eyeliner für einen ausdrucksstarken Blick oder Nagellack für den lässigen Johnny Depp-Look sind schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wer die Blicke auf sich ziehen möchte, setzt auf farbige Eyecatcher, wie hier GNTM-2024-Kandidat Maximilian, der Heidi mit seinem extravaganten Style begeistern konnte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Da es hier bisher wenig Produkte explizit für Männer gibt, kannst du dich ganz entspannt in den Beauty-Regalen der Drogerien umschauen. "Grundsätzlich können Männer und Frauen dieselben Produkte nutzen, da Pflege den jeweiligen Hautzustand unterstützen soll und dieser ist unabhängig vom Geschlecht", erläutert Susanne Martens.

Aufgepasst, der Vokuhila ist zurück! Wie Bill Kaulitz und Co. für Comeback der Kultfrisur im Sommer 2024 sorgen, siehst du hier.